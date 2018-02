Mittelständler bringt geräumige E-Transporter auf den Markt – vor Daimler und VW

Breddorf - Von Burkhard Peters. Wer als Handwerker oder Spediteur mit gutem Beispiel vorangehen und sich einen elektrogetriebenen Lieferwagen zulegen möchte, schaut in die Röhre.

Trotz großspuriger Ankündigungen könnten deutsche und europäische Hersteller noch keinen anbieten, in dem sich ordentlich Fracht verstauen lässt, sagt Andreas Maske. Diese Lücke will der Unternehmer aus Breddorf im Landkreis Rotenburg/Wümme schließen. Er verleiht Transporter mit einem Gesamtgewicht bis dreieinhalb Tonnen – die sogenannte Sprinter-Klasse – an gewerbliche Kunden.

Um passende Wagen zu finden, musste sich Maske in China umschauen. Die Shanghai Automotive Industry Corporation (Saic) baut einen geräumigen Lieferwagen namens Maxus, der im Sortiment großer europäischer Mitbewerber wie VW, Daimler, Ford, Renault oder Fiat noch fehlt. „Ich habe mir einen Maxus aus Schanghai schicken und ihn von meinen Technikern gründlich zerlegen lassen“, berichtet der Unternehmer, der sich auf die Langzeit-Vermietung von Autos und Transportern an Gewerbetreibende und Freiberufler spezialisiert hat. „Schließlich muss die Qualität stimmen.“

Mitarbeiter zunächst skeptisch

Seine Mitarbeiter gingen anfangs skeptisch ans Werk, räumt Maske ein. Nach ausgiebigen Tests gaben sie grünes Licht: Der Maxus sei – vom Elektromotor abgesehen – zwar ein konservativ konstruiertes Fahrzeug, aber „grundsolide“, sagt Maske. Einen Designpreis werde der Wagen wohl nicht gewinnen, räumt der Mittelständler ein. Aber erste Kunden, denen er probeweise einen Maxus überlassen hatte, bestätigten den guten Eindruck des China-Vans.

Daher hat der Breddorfer Unternehmer 200 Maxus’ in Schanghai geordert, die er in den kommenden Wochen an seine Kunden ausliefert, darunter namhafte Logistikunternehmen. Diese entscheiden sich nicht nur aus Image-Gründen für den Elektro-Transporter. „Meine Kunden fürchten ein Diesel-Fahrverbot in den Innenstädten“, berichtet Maske. Durch die Miete des Öko-Lieferwagens wollen sie sicherstellen, auch künftig Kunden in der City zu erreichen.

Im Stadtverkehr bewegt sich der Maxus auffällig unauffällig. Er lässt sich auf den ersten Blick nicht von Sprintern, Bullis, Transits und Co. mit Dieselantrieb unterscheiden. Hinter dem Lenkrad finden die Fahrer einen behaglichen Arbeitsplatz mit Radio und Klimaanlage, von einem Airbag geschützt. Um das Schalten brauchen sie sich nicht zu kümmern. Wie bei Elektrofahrzeugen üblich, fährt der Maxus mit einem Automatikgetriebe.

200 Kilometer Reichweite

Laut Prospekt kommt der Lieferwagen mit einer Batterriefüllung 200 Kilometer weit. „In der Praxis sind es weniger“, gesteht Andreas Maske. Kälte, schwere Ladung und die Klimaanlage drückten die Reichweite auf rund 100 Kilometer. Ein Problem sei das für seine Kunden aber nicht, Kurierdienste legen im Schmitt pro Tag 40 bis 60 Kilometer zurück, Handwerker höchstens 80. Nach Feierabend können sie den Maxus an einer haushaltsüblichen Steckdose aufladen. Acht Stunden dauert es, die Batterien wieder komplett zu füllen. Kunden, die schneller losfahren wollen, können das Aufladen mit einer Wallbox zum Preis von rund 500 bis 1 000 Euro auf vier Stunden verkürzen. „Also alles alltagsgerecht“, meint Maske.

Seine Kunden auch. Eine neue Schiffsladung mit den sauberen Transportern sei schon von Schanghai aus in Richtung Hamburger Hafen unterwegs. Der lade die Maxus nicht nur aus, sondern habe als guter Kunde der Auto-Langzeitvermietung selbst einen geordert.