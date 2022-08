Mit knapp 3 Promille am Steuer: 22-Jährige baut Unfall

Von: Fabian Raddatz

Bei einem Unfall im Landkreis Rotenburg wurde eine 22-Jährige verletzt. (Symbolbild). © Mario Hösel via www.imago-images.de

Mit fast drei Promille hat eine 22-Jährige am Sonntagabend einen Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 133 zwischen Kirchtimke und Hepstedt verursacht.

Hepstedt – Wie die Polizei berichtet, war die junge Frau gegen 20:00 Uhr am Sonntagabend, 21. August 2022, mit ihrem VW Golf in Richtung Hepstedt (Landkreis Rotenburg) unterwegs, als sie mit ihrem Fahrzeug ohne fremde Beteiligung nach links von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte der Wagen mit mehreren kleinen Bäumen.

Die 22-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss zu stehen schien. Das bestätigte sich nach einem Atemalkoholtest von 2,9 Promille. Im Anschluss an die Erstversorgung musste die junge Frau eine Blutprobe und auch ihren Führerschein abgeben. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf mehr als 3000 Euro.

Mit knapp 3 Promille am Steuer: 22-Jährige baut Unfall – mehrere Unfälle am Wochenende in Niedersachsen

In Niedersachsen kam es am Wochenende zu schweren Unfällen mit mehreren Verletzten. So erlitt eine 23 Jahre alte Motorradfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Georgsmarienhütte im Landkreis Osnabrück schwere Verletzungen. Zudem sind bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn A 30 nahe Osnabrück drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Am Freitagnachmittag habe ein 42-Jähriger zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Süd und Nahne einen Stau zu spät bemerkt, teilte die Polizei am Sonntag mit.