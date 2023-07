Energiewende und Digitales als Schwerpunkte: 73. Tarmstedter Ausstellung beginnt

Von: Matthias Röhrs

Teilen

Die Tarmstedter Ausstellung hat begonnen. © Röhrs

Die größte Landwirtschaftsmesse Norddeutschlands hat begonnen. Die Tarmstedter Ausstellung setzt in diesem Jahr Schwerpunkte bei den erneuerbaren Energien und beim digitalen Ausbau. Mehr als 100.000 Besucher werden bis Montag erwartet.

Tarmstedt - Mehr als 750 Aussteller, mehr als 1.000 Tiere und mehr als 100.000 Besucher: Bei der Tarmstedter Ausstellung geht es um die großen Zahlen. Da bildet auch die diesjährige Ausgabe, immerhin die 73., keine Ausnahme. Aus dem europäischen Ausland kommen Aussteller, die Besucher aus der gesamten Region und darüber hinaus. In diesem Jahr ist die Messe erneut ausgebucht. Bis Montag kommen Konsumenten, Fachleute und Betriebe auf dem Gelände zusammen.

Im großen Festzelt kommen zur Eröffnung am Freitag alle Themen auf den Tisch, die die Landwirtschaft in diesen Tagen bewegen. Die Ausstellungsmacher schreiben sich diese auf die Fahnen, wollen zu den Diskussionen beitragen. In diesem Jahr die Schwerpunkte: Digitalisierung und erneuerbare Energien. Auch Bürokratieabbau kommt während der Eröffnung, die zu großen Teilen aus Interviews mit Politikern und Fachleuten besteht, immer wieder zur Sprache. Es müsse dringend gehandelt werden, so der Tenor. Das betreffe nicht nur die Landwirtschaft, sagt etwa der Bremervörder Landvolk-Vorsitzender Alexander von Hammerstein, auch das Handwerk habe die Schnauze mittlerweile voll.

Bei der Tarmstedter Ausstellung geht es um Millionenbeträge

Es sind diese spezifischen Themen, die das viel angesprochene Miteinander während der Ausstellung immer wieder prägen. Man setzt dabei zum Beispiel auf neuere digitale Formate wie dem „#Tarmstalk“, und auf dem 18 Hektar großen Gelände trifft man sich, um zu fachsimpeln und Geschäfte abzuschließen. „Hier werden Millionenumsätze gemacht“, so Geschäftsführer und Tarmstedts Samtgemeindebürgermeister Oliver Moje nicht ohne Stolz. Auch Rotenburgs Landrat Marco Prietz betont: „Die Ausstellung ist ein Glücksfall.“

Dabei richtet sich die Messe nicht nur an die Branche selbst. Rund um den eigenen Haushalt gibt es viele Angebote für die Besucher, große Landmaschinen ziehen insbesondere die kleinen Besucher an, über das ganze Wochenende sind diverse Tierschauen angesetzt.

Miriam Staudte (Grüne) lobt die Ausstellung für ihre Schwerpunkte. © Röhrs

Der Stargast am Freitag, Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne), lobt die Tarmstedter Ausstellung für ihren Schwerpunkt Digitalisierung. Es gebe „große Chancen im einfach Machen“, zudem ergeben sich Möglichkeiten der Entbürokratisierung. Allerdings dürfe man den Datenschutz nicht aus den Augen verlieren. Die Tarmstedter Ausstellung selbst hat seit Corona erheblich in die eigene digitale Infrastruktur investiert.

Ebenfalls sei es „toll, dass erneuerbare Energien einen Schwerpunkt bilden“, so Staudte weiter. Nicht nur, weil Energie ein wichtiges weiteres Standbein für die landwirtschaftlichen Betriebe sein werde. Die Energiewende sei „eine Chance für den ländlichen Raum, bei einem großen Thema als Problemlöser da zu sein“. Der Landkreis Rotenburg gehe in diesem Bereich voran. Die Ministerin kündigte an, dass beim Ausbau von Freiflächen-Solaranlagen die Ernährungswirtschaft nicht aus den Augen verloren werde. Die Anlagen sollen vor allem auf weniger guten Böden stehen. In diesem Jahr sind so viele Aussteller wie nie zuvor in Tarmstedt, die sich den erneuerbaren Energien widmen.

Rotenburger Landrat stellt Forderungen

Dass das Thema drängt, zeigt Silke Weyberg vom Landesverband Erneuerbare Energien auf: „Der letzte Winter hat gezeigt, dass wir Tempo machen müssen. Wir haben es uns zu gemütlich eingerichtet, mit Gas aus Russland.“

Erneuerbare Energien greift auch der Schirmherr der Tarmstedter Ausstellung, Landrat Prietz, gerne auf. Schließlich soll der Landkreis vier Prozent seiner Fläche für Windkraftanlagen bereitstellen. Damit ist Rotenburg mehr belastet als andere Landkreise in Niedersachsen. Daher seine Forderungen an Ministerin Staudte: „Wenn wir vier Prozent machen sollen, dann kriegen wir das hin, aber dann müssen wir auch die Wertschöpfung hier behalten.“ Er forderte Anerkennung für das, was der Landkreis für Deutschland und Europa tue. „Hier wird die Wende gemacht, von der die in Hannover, Berlin und Brüssel reden.“