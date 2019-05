Holzdieb macht sich an ganzem Anhänger zu schaffen

In der Gemeinde Breddorf hat sich bereits am vergangenen Wochenende ein Holzdieb an einem ganzen Anhänger mit getrocknetem Feuerholz zu schaffen gemacht. Vermutlich war der Täter mit einem Trecker unterwegs.

Breddorf - Bereits am vergangenen Wochenende ist es in der Gemarkung Breddorf zu einem dreisten Diebstahl gekommen. In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten unbekannte Täter gleich einen ganzen Anhänger mit getrockneten Brennholz.

Der Anhänger, ein älterer Miststreuer der Marke Bergmann, stand in der Feldmark in der Verlängerung des Hüttenbuscher Wegs. Der Hänger war mit fünf Raummetern getrockneten Feuerholz beladen. Die Täter müssen den Anhänger mit einem Zugfahrzeug, vermutlich einem Trecker, in Richtung Ostersode/Neudorf entwendet haben.

Wer am vergangenen Wochenende, insbesondere in der Nacht von Freitag auf Samstag, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Hüttenbuscher Weg bemerkt hat, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden an das Polizeikommissariat Zeven, unter der Rufnummer04281/93060 erbeten.