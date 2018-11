Mann bei Arbeiten am Waldrand offenbar von Wolf gebissen

Bülstedt - Von Michael Krüger. Es wäre der erste Vorfall dieser Art überhaupt seit der Rückkehr des Wolfes nach Niedersachsen vor gut zehn Jahren, aber es ist steht ein dringender Verdacht im Raum: Ein 55-jähriger Arbeiter der Gemeinde Bülstedt (Samtgemeinde Tarmstedt) im Kreis Rotenburg ist von einem Wolf gebissen worden.

Die Polizei bestätigte den Vorfall Mittwoch. Das Wolfsbüro des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz hat Mitarbeiter zur Aufklärung geschickt. Ein DNA-Test soll Aufschluss geben.

Am Dienstagmorgen repariert der 55-Jährige den Zaun am Friedhof im Bülstedter Ortsteil Steinfeld. Der kleine Friedhof liegt ein paar hundert Meter weg von den nächsten Wohnhäusern am Waldrand, der Angestellte der Gemeindeverwaltung arbeitet alleine. Als er nach hinten greift, um ein Werkzeug zu greifen, schnappt ein Tier zu. Es beißt in den Arm, zerrt am Pullover. Die Polizei sagt am Tag danach: ein Wolf. Und auch Tarmstedts Samtgemeindebürgermeister Frank Holle (CDU) bestätigt auf Nachfrage, dass den Ausführungen des Mannes zu glauben ist: „Er kennt sich mit Tieren aus und kann Hunde von Wölfen unterscheiden.“ Provoziert habe der Mann das Tier nicht.

Was den Angaben nach auch gegen Hunde spricht: Der mutmaßliche Wolf ist nicht allein. Wenige Meter entfernt sieht der Mann drei weitere Tiere, insgesamt sind es drei weiße und ein schwarzes. Mit einem Hammer schlägt der Gemeindemitarbeiter nach dem Tier, es wird verletzt, läuft mit den anderen davon. Erst am Tag danach geht der Mann auf Anraten seiner Vorgesetzten zum Arzt. Umgehend werden die zuständigen Behörden informiert, der zerrissene Pullover auf Spuren untersucht. Auch beim Mann wird versucht, DNA-Material zu sichern.

Zwei Biologinnen kommen zur Aufklärung

Als die Sprecherin des Wolfsbüros in Hannover, Bettina S. Dörr, Mittwochmittag von dem Vorfall über die Landesjägerschaft erfährt, schickt sie umgehend zwei Biologinnen nach Steinfeld. Die sprechen am Nachmittag mit den Beteiligten, sichern Spuren. Ob es sich tatsächlich um einen Wolf handelt, wird erst kommende Woche feststehen. Die Proben werden zur Bestimmung an das Senckenberg Institut nach Gelnhausen geschickt, die Bearbeitung dort dauert nach Dörrs Angaben rund fünf Werktage. Genauere Angaben kann die Sprecherin Mittwoch noch nicht machen. Sie betont aber: „Es hat noch nie einen Angriff eines wilden Wolfes auf Menschen in Niedersachsen seit der Rückkehr gegeben.“ Es habe sich immer herausgestellt, dass es Hunde waren.

Das beruhigt die Menschen in der Samtgemeinde Tarmstedt nicht. Samtgemeindebürgermeister Holle sagt, es laufen aktuell „überall Wölfe herum“. Die Landesjägerschaft hatte erst im Juli im benachbarten Gnarrenburg ein neues Wolfsrudel bestätigt. Sieben Welpen waren dort durch eine Videosequenz bestätigt worden. In den Samtgemeinde-Ortschaften Hepstedt und Kirchtimke, aber auch in Tarmstedt selbst habe es zuletzt mehrere Sichtungen einzelner Tiere gegeben. Wie man darauf reagieren sollte, will Holle noch nicht kommentieren. „Ich muss es noch einordnen“, sagt er.

