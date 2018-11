Mann wird in Steinfeld von Tier gebissen

Tarmstedt/Steinfeld - In der Ortschaft Steinfeld (Samtgemeinde Tarmstedt) ist am Mittwochvormittag ein Mann von einem Tier gebissen worden. Die Polizei bestätigt das auf Nachfrage, kann aber noch keine näheren Angaben machen.

Der Vorfall soll sich in der Nähe des Friedhofs in einem Waldstück zugetragen haben. Bislang noch unbestätigten Informationen zufolge könnte es sich um einen Wolf gehandelt haben, der den Waldarbeiter angegangen hat. Die Polizei hat einen Abstrich für einen DNA-Vergleich genommen, um zu prüfen, ob es sich tatsächlich um einen Wolf oder um einen Hund handelt.

Weder bei zuständigen Forstamt in Rotenburg noch bei Wolfsberater Jürgen Cassier war der Vorfall am Mittag bekannt. Cassier sagte, es wäre der erste Übergriff eines Wolfes dieser Art überhaupt in der Region. Es müsse nun aber abgewartet werden, was sich genau zugetragen habe. Auch die Polizei will erst im Laufe des Nachmittags nähere Informationen bekannt geben. mk

Rubriklistenbild: © dpa