Rotenburger Arbeitsmarkt: Jobvermittler auf der Suche

Von: Tom Gath

Oliver Lemke von der Agentur für Arbeit (l.) und Gregor Stein vom Jobcenter kennen die vielfältigen Umstände, die zu Arbeitslosigkeit führen können. © Gath

Rotenburgs Jobvermittler suchen noch 400 Azubis. Zudem waren im August 1909 unbesetzte Stellen im Landkreis gemeldet. Dass es zeitgleich 3582 Arbeitslose gibt, habe aber nichts mit Faulheit zu tun.

Rotenburg – Kürzlich hat der Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) bekannt gegeben, das Bürgergeld ab dem kommenden Jahr um rund zwölf Prozent anzuheben. „Ein gutes Signal“, sagte die Vorsitzende des Sozialverbands Deutschland, Michaela Engelheimer. Zu spät und zu gering, kritisierte hingegen der Sozialverband VdK. CDU-Chef Friedrich Merz steht der Erhöhung skeptisch gegenüber. Er sagte der Funke-Gruppe: „Uns geht es darum, dass diejenigen belohnt und nicht bestraft werden, die sich mehr anstrengen wollen.“ Ist die erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt also in erster Linie eine Frage des Willens und der Anstrengung? Zwei, die es wissen müssen, sind Gregor Stein, Amtsleiter des Rotenburger Jobcenters, und Oliver Lemke von der Agentur für Arbeit Rotenburg.

Vielfältige Gründe für Arbeitslosigkeit

Sie arbeiten täglich daran, Arbeitslose und Unternehmen zusammenzubringen, und kennen die Lebensumstände von Leistungsempfängern gut. Eine Bewertung der angekündigten Bürgergelderhöhung lässt sich ihnen zwar nicht entlocken – das sei eine politische Entscheidung. Aber Stein betont: „Die Gründe für Arbeitslosigkeit liegen tiefer als bei akuter Unlust. Oft sind es soziale Probleme, Krankheiten, familiäre Gründe oder die Pflege von Angehörigen, die die Leute zu uns treiben.“ Lemke ergänzt: „Fehlende Lust ist das geringste Problem. Nicht jeder hat zum Beispiel das Glück, bis ins hohe Alter gesund zu bleiben.“

Und er räumt mit einem weiteren Vorurteil auf: dass Zugewanderte nur selten eine Beschäftigung aufnehmen würden. „Wenn wir die Nicht-Deutschen nicht hätten, wären unsere Probleme mit dem Fach- und Arbeitskräftemangel viel größer“, sagt Lemke. Im Jahr 2017 gab es im Landkreis Rotenburg 55 680 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, Anfang 2023 waren es fast 5 000 mehr. Ein großer Teil dieses Zuwachses gehe auf Ausländerbeschäftigung zurück. Zudem würde dieser Personenkreis entscheidend zur Verjüngung der Beschäftigtenstruktur beitragen.

Auch Stein, der sich um die Bürgergeldempfänger kümmert, ist sich sicher, dass die Integration gelingt, aber eben manchmal etwas dauert: „Der Spracherwerb und die Anerkennung von ausländischen Qualifikationen brauchen Zeit. Da müssen wir einen langen Atem haben, aber es wird gelingen.“ Das habe sich bei den Geflüchteten aus Syrien vor ein paar Jahren gezeigt, von denen die meisten mittlerweile untergebracht seien.

Kurzpraktika an den „Pop-up Days“

Dass jede Arbeitskraft gebraucht wird, macht eine andere Zahl deutlich: 1 909 freie Stellen waren im August bei der Rotenburger Arbeitsagentur gemeldet. Da nur rund die Hälfte der Betriebe die Agentur zur Suche einschaltet, dürfte die tatsächliche Zahl ungefähr doppelt so hoch sein. Im Schnitt bewerben sich im Landkreis Rotenburg auf jede freie Stelle nur noch 1,9 Menschen.

Damit es dann auch passt, bietet das Jobcenter gemeinsam mit den Schulen im Landkreis Kurzpraktika an. An den „Pop-up Days“ am 4. und 5. Oktober können alle Schüler ab der achten Klasse spielerisch in die Betriebe der Region reinschnuppern. „Wir machen vorher ein Matching und fragen die Interessen der Schüler ab, um sie dann entsprechend zu verteilen“, erklärt Stein das Konzept. Interessierte Unternehmen können sich bis Mitte September auf www.jugendberufszentrum.de für eine Teilnahme anmelden. Auf der gleichen Internetseite findet sich auch eine Last-Minute-Ausbildungsbörse. Aktuell sind noch über 400 Ausbildungsstellen rund um Rotenburg nicht besetzt, bei vielen ist der Einstieg noch bis November möglich.