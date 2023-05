Streiks auch auf dem Schulweg im Kreis Rotenburg

+ © Guido Menker Züge darf man Anfang der Woche wegen des Streiks am Rotenburger Bahnhof kaum erwarten. © Guido Menker

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Michael Krüger schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Im Norden droht im Zugverkehr ein nahezu vollständiger Stillstand. Wegen eines neuerlichen Warnstreiks fahren kaum Züge oder Busse.

Rotenburg – Im Norden droht Anfang der Woche ein Stillstand im öffentlichen Nahverkehr. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat erneut zum Warnstreik in der laufenden Tarifrunde aufgerufen. Selbst wenn nicht das Personal aller Gesellschaften mitzieht, dürften Busse und Bahnen auch in der Region massiv betroffen sein. Das haben auch die Erfahrungen der vorherigen Streiks in diesem Jahr gezeigt.

„Im gesamten Verkehrsgebiet wird es zu Einschränkungen im Busverkehr kommen“, teilt Kreissprecherin Christine Huchzermeier mit. Das bedeutet vor allem: Zumindest am Montag und Dienstag müssen für die rund 8 000 Schüler, die eigentlich mit dem Bus zur Schule fahren, andere Lösungen her. „Der Streik ändert nichts an der staatlich angeordneten Schulpflicht“, verdeutlicht Huchzermeier. Also müssen Elterntaxis fahren – oder, wenn möglich, Fahrräder genutzt werden. Huchzermeier: „Eltern und Schüler sollten sich online auf der Internetseite ihres Verkehrsbetriebes oder auf der Fahrplaner-App erkundigen, ob auch ihre Busse von den Streikmaßnahmen betroffen sind.“ Die im Südkreis für den Busverkehr verantwortliche Bahn-Tochter Weser-Ems-Bus (WEB) spricht von erwarteten deutlichen Einschränkungen.

Und die werden auch den Metronom-Zugverkehr zwischen Bremen und Hamburg betreffen. Zwar sind die Mitarbeiter des privaten Unternehmens nicht im Streik, aber die Fahrdienstleiter, die den Bahnverkehr koordinieren. Ohne die läuft auf der Schiene gar nichts.