Stöbern in der Finteler Bücherstube

Seit zehn Jahren gibt es die Bücherstube im Finteler Haus der Begegnung. Und es gibt neue Ideen für die Belebung.

Fintel – Totgesagte leben länger – so verhält sich das auch mit dem guten alten Buch. Trotz modernem Schnickschnack wie E-Books: Noch immer erfreut sich der klassische Schmöker zum Anfassen großer Beliebtheit. Das ist im Handel nicht anders als in Büchereien. Oder eben in der Bücherstube in Fintel. Dort greift Carmen Kuntz beherzt ins Regal, um sich mit frischer Lektüre einzudecken. Die Wahl fällt bei weit mehr als 1 000 Büchern, die hier ausgestellt sind (die ganzen Hörbücher noch nicht eingerechnet), wahrlich nicht leicht. Am Ende entscheidet sich die 71-Jährige für „Die Frauen von Kilcarrion“, einen Familienroman über ein irisches Landgut und drei Generationen von Frauen, die mehr verbindet, als sie sich eingestehen. Ob sie gerne das Emotionale mag? „Nein, beim Genre lege ich mich nicht fest“, sagt die Fintelerin. Wohl aber Anne Cordes und Annegret Weseloh, beide bekennende Krimi-Fans. Wie Kuntz sind sie Teil des Teams.

Zu dem zählen mindestens noch fünf weitere lesefreudige Damen, die regelmäßig in der Bücherstube, in einem gerade einmal 20 Quadratmeter großen Raum im Haus der Begegnung, Dienst schieben – etwa, um den Menschen, die sich hier etwas ausleihen möchten, bei Bedarf Tipps zu geben, um ausgelesene Bücher entgegenzunehmen oder frische Ware einzusortieren. Bei dem Bestand handelt es sich übrigens fast ausschließlich um private Spenden, einen kleinen Teil kaufen die Verantwortlichen dazu. Cordes weiß: „Viele stellen ihre Bücher nach dem Auslesen nicht mehr daheim ins Regal, sondern kommen damit zu uns.“ So sei ein ständiger Wechsel zu beobachten – und das seit inzwischen zehn Jahren. Denn, wie Weseloh zu berichten weiß: Mit der baulichen Planung für das 2012 eröffnete Gemeindezentrum sei die Bücherstube in das Raumkonzept gleich mit eingeplant worden. „Eine feste Anlaufstelle, sich Bücher auszuleihen – die gab es vorher im Ort ja auch noch gar nicht“, sagt sie. Dafür hätten die Finteler schon nach Schneverdingen oder nach Scheeßel fahren müssen.

Nun ist die Bücherstube alles andere, nur keine klassische Bücherei. Jeder, betonen die Frauen, könne kommen – ohne Mitgliedschaft, ohne Ausweis. „Und natürlich auch, ohne selbst Kirchgänger zu sein“, sagt Anne Cordes. Das Haus der Begegnung sei zwar das der örtlichen Kirchengemeinde, stünde aber natürlich allen offen – so auch den Gästen, die wöchentlich zum „Offenen Mittagstisch“ kämen.

Ausleihen auf Vertrauensbasis

Habe man in der Anfangszeit noch aufgeschrieben, wer sich welches Buch ausborgt, sei davon wieder abgerückt worden. „Zu aufwendig“, begründet die 56-Jährige diesen Schritt. „Das läuft seitdem alles auf Vertrauensbasis.“ Daran soll sich auch in Zukunft nichts ändern. Und eine Zukunft, die ist der Bücherstube allemal beschieden – wenngleich das Publikum zuletzt nicht mehr ganz so zahlreich vertreten war, wie noch vor der Pandemie. „Im Prinzip sind nur noch die gleichen Leute gekommen – und das waren meistens wir selbst“, sagt Cordes. Sie und ihre Kolleginnen hätten dagegen halten wollen: „Wir haben neuerdings immer dann geöffnet, wenn nebenan auch der Mittagstisch stattfindet – also donnerstags von 12.30 bis 14 Uhr“, gibt Carmen Kuntz Auskunft. Dann sei das Zentrum eh gut besucht. Und in der Tat: Die Strategie scheint aufzugehen. „Das läuft wieder richtig gut an“, hat das Trio festgestellt.

Gerade betritt eine „Kundin“ den Raum. Sie hat es auf die Hörbücher im CD-Format abgesehen. „Ich habe täglich weite Wege zur Arbeit zu fahren – da bietet sich das Hörbuch im Auto für mich einfach an“, meint die Frau, die – obwohl sie aus Fintel komme – noch gar nicht lange gewusst habe, dass es ein solches Angebot im Ort überhaupt gibt. „Das müsste man mal bekannter machen“, findet sie, greift zur „Wanderhure“ und zieht wieder von dannen. Dem kann Kuntz nur beipflichten: Gerade im Hinblick auf die vielen Hinzukommenden im Finteler Baugebiet müsse für die wohl noch kräftig die Werbetrommel gerührt werden.

Übrigens auch dafür, dass die Bücherstube neuerdings an jedem ersten Donnerstag im Monat ebenso abends – von 19.30 bis etwa 21 Uhr – geöffnet hat. „Dann sollen hier in lockerer Runde bei Fingerfood und einem Gläschen Wein Bücher vorgestellt werden, die nicht älter als ein Jahr sind“, berichtet Anne Cordes. Die Premiere liegt bereits zurück – die Resonanz, freuen sich die Damen, sei überwältigend gewesen.

Und wenn die kleine Bibliothek, die keine ist, aber sehr wohl alle Genres bedient, die meiste Zeit über geschlossen hat? Dann ist vor der Tür ein Bücherwagen postiert, in den die ausgelesenen Schmöker wenigstens zu den Öffnungszeiten des Gemeindezentrums wieder zurückgelegt werden können.

Stellt sich die Frage, mit welchen Mitteln das Team auch Bücher selbst dazukauft. Das, klärt Cordes auf, würden die Erlöse aus Flohmarktaktionen ermöglichen wie auch Bücherverkäufe beim Adventsbasar oder beim Bücherfrühstück. „Das meiste bekommen wir aber gestiftet – nur nehmen wir wirklich nur solche Lektüre an, die nicht mehr als drei Jahre auf dem Buckel hat.“ Schmunzelnd fügt sie hinzu: „Wenn also jemand eine Haushaltsauflösung macht, und kommt zu uns mit Dostojewski – den müssen wir leider wieder wegschicken.“