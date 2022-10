Die Eigengewächse: Stock, Ebert und Krause leiten die Rotenburger Gitarrenwoche

+ © Privat Sie halten von nun an die Zügel der Rotenburger Gitarrenwoche in den Händen: Julius Ebert (v.l.), Nicola Yasmin Stock und Heike Krause. © Privat

Nicola Yasmin Stock, Heike Krause und Julius Ebert sind die neuen Gesichter der Rotenburger Gitarrenwoche. Sie leiten von nun an die Geschicke des Festivals – und verraten auch schon etwas über Kurs und Konzerte im kommenden Jahr: Es wird wieder international.

Rotenburg – Nicola Yasmin Stock, Heike Krause und Julius Ebert schultern viel: In ihren Händen liegt die Verantwortung für die Rotenburger Gitarrenwoche. Nach vier Jahrzehnten Erfolg haben Gründungsmitglied Hans Wilhelm Kaufmann und Dirk Lemmermann diese abgegeben. Wir haben mit dem neuen Führungstrio über den Einstieg, große Fußstapfen und das Programm für 2023 gesprochen.

Frau Stock, Frau Krause, Herr Ebert: Wie waren die ersten Wochen im neuen Team?

Nicola Yasmin Stock: Man meint gar nicht, dass es so früh mit der Planung der Gitarrenwoche im nächsten Jahr losgeht. Wir haben schon oft zusammengesessen und uns erst mal überlegt: Was soll gleich bleiben? Soll sich überhaupt irgendetwas verändern? Ist es vielleicht ganz gut so, wie es die letzten 40 Jahre war? – War es nämlich. (lacht) Wir haben viel über Ideen gesprochen und darüber, wer was organisiert.

Heike Krause: Die Rotenburger Gitarrenwoche hat ja fast familiären Charakter. Da sind gewachsene Bindungen. Und das merkt man jetzt bei der Arbeit im Team, das macht einfach nur Spaß.

Julius Ebert: Auf jeden Fall.

Stock: Und tatsächlich ist schon viel passiert.

Was denn so?

Stock: Wir haben besprochen, welche Künstler welche Konzerte im kommenden Jahr spielen sollen. Das sind ja auch immer große Veranstaltungen, die auch wichtig sind für die Leute vor Ort. Das ist das, was die Außenwirkung herstellt und Menschen erreicht. Die Künstler sind eingeladen, haben zugesagt, das Ahauser Landheim ist gebucht. Da ist schon einiges los gewesen.

Dann können Sie ja vielleicht schon etwas über das Programm verraten?

Stock: Wir haben etwas Besonderes vor. So kommt zum Beispiel Annette Kruisbrink aus den Niederlanden. Sie ist nicht nur Gitarristin, sondern auch Komponistin. Wir haben ihr auch einen Kompositionsauftrag für unser Gitarrenorchester gegeben. Das ist bei unserem Festival eine Besonderheit, dass alle Teilnehmer sich abends zusammenfinden und bis 23 Uhr geprobt und neue Stücke erarbeitet haben. Sie schreibt dann etwas für uns, und das wird dann aufgeführt. Außerdem kommt noch der Lorenzo Micheli aus Italien. Der war schon einmal zu Gast. Er ist ein super guter Spieler und Lehrer. Alle haben gesagt: Der muss unbedingt wiederkommen.

Krause: Da habe ich mich besonders gefreut, denn ich habe nicht damit gerechnet, dass er zusagt, weil wir ein wirklich kleines Festival sind – und er spielt in New York, auf der ganzen Welt, und kommt zu uns nach Ahausen.

Stock: Er ist wirklich sehr gefragt. Außerdem kommt Gerhard Reichenbach aus Wuppertal. Das ist der Professor, bei dem ich studiert habe, und von daher freue ich mich ganz besonders. Er ist ein sehr erfahrener Pädagoge, und er spielt sehr toll. Vor allem Bach kann er sehr gut interpretieren. Ich bin schon gespannt auf das Konzert und den Unterricht.

Wie können Sie als neues Team diesem 40 Jahre alten Projekt eine eigene Handschrift verpassen?

Ebert: Zunächst sollte man festhalten, dass das Festival nicht ohne Grund 40 Jahre lang stattgefunden und immer eine positive Resonanz gefunden hat. Das vorherige Team hat einen wirklich tollen Job gemacht. Natürlich haben wir Ideen, aber diese Grundstruktur von Kurs und Konzerten – da werden wir natürlich gerade jetzt zu Beginn nicht dran rütteln, weil sich das so bewährt hat.

Krause: Das ist ja einer der Gründe, warum wir das weitermachen wollen. Das Konzept ist super. Ein Generationswechsel wird vor allem aus künstlerischer Sicht spürbar werden, und darüber freuen wir uns total. So wird Dustin Bleichert, auch Gewächs der Rotenburger Gitarrenwoche, ein Arrangement für das Gitarrenorchester schreiben. Er geht ja musikalisch durchaus auch mal interessante Wege: Letztes Jahr hat er eine Pokémon-Vertonung gemacht und die Leute damit total begeistert.

Wie sind Sie zu Ihren Ämtern gekommen?

Stock: Hans Wilhelm hat mich letztes Jahr bei der Gitarrenwoche beiseitegenommen und gesagt hat: „Du, ich glaube, so langsam muss ich das mal an den Nagel hängen. Ich würde das ja gerne weiterführen lassen, aber ich glaube, dass das zu viel Arbeit ist. Vor allem, weil ihr alle nicht aus der Gegend seid.“ Da war ich erst mal geschockt, weil mich die Gitarrenwoche künstlerisch geprägt hatte. Ich war mit 14 Jahren das erste Mal dabei – also lange, bevor ich Gitarre studiert habe. Mir war klar: Das darf nicht aufhören. Ich habe noch am gleichen Tag mit Julius und Heike gesprochen und die meinten gleich: Das schaffen wir schon.

Derneburg, Würzburg, Bergkamen: Macht es die gemeinsame Arbeit schwieriger, wenn man so verstreut ist?

Stock: Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob das vor Corona so problemlos funktioniert hätte. Aber mit den Online-Meetings ist es sogar ziemlich leicht, weil wir nicht erst irgendwohin fahren müssen, sondern einfach sagen können: So, jetzt gleich ein Meeting. Das Einzige, wo wir später einen kleinen Nachteil haben werden, sind Angelegenheiten direkt vor Ort. Schlüssel bekommen, Räumliches organisieren. Aber auch das lässt sich bewerkstelligen.

Krause: Das wird dann eher mein Job, weil ich Verwandtschaft in Bremerhaven habe. Das liegt dann sozusagen auf dem Weg.

Wie groß sind die Fußstapfen, in die Sie da treten?

Krause: Mir geht es so, dass es Riesenfußstapfen sind. Und gleichzeitig auch wieder nicht. Das liegt daran, dass wir super Unterstützung haben. Ich bin letztes Wochenende in Mahndorf gewesen bei dem Modern Acoustic Guitar Festival und hab dann Quartier bei Hans gehabt. Und wenn ich dann um 23 Uhr wiedergekommen bin, haben wir noch bis nachts um 3 Uhr zusammengesessen, um den Finanzierungsplan durchzuchecken. Ich habe ihn immer gefragt: Ich dachte, du wolltest aufhören? Und er hat immer gesagt: Es macht mir einfach Spaß! Die Übergangsphase wird einfach super gestaltet, wir haben das Gefühl, wir sind noch ein großes Team.

Stock: Die Fußstapfen sind groß, würde ich sagen. Hans Wilhelm und sein Team haben wirklich eine hervorragende Arbeit geleistet. Dass das alles international vernetzt ist, dass die Strukturen ganz klar organisiert sind. Da gab es nie so einen Moment, wo man das Gefühl hatte, es herrscht Chaos oder irgendwas funktioniert nicht. Das hinzukriegen, sieht von außen einfach aus. Aber jetzt, wo wir schon so ein bisschen in die Arbeit hineingeschnuppert haben, merken wir erst, was für Prozesse dahinter stehen. Und wie groß diese Aufgabe ist und wie viele Stunden Arbeit das erfordert, wie genau man alles vorher planen muss. Von daher würde ich schon sagen: sehr große Fußstapfen. Es gibt viel zu tun.