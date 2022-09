+ © Beims Gemeinsam diskutieren die Anwesenden die Stärken und Schwächen der Rotenburger Innenstadt. Lediglich die Politiker halten sich hierbei zurück. © Beims

Beteiligung ist gefragt: Es geht um die Weiterentwicklung der Rotenburger Innenstadt und die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts. Doch gerade bei Letzterem fehlt Initiative.

Rotenburg – Eines der großen Rotenburger Themen derzeit ist die Weiterentwicklung der Innenstadt. Dabei geht es unter anderem auch um die – nach IG-Citymarketing-Sprecherin Cornelia Gewiehs längst überfällige – Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes. Seit Jahren setzt sie sich dafür ein. Und es gibt Fortschritte: Die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA), die den Zuschlag für die Erarbeitung bekommen hat, hat nun erste Ergebnisse im Rahmen eines Workshops der „Arbeitsgruppe Innenstadt“, der Gewerbetreibende, Verwaltungsmitarbeiter sowie Vertreter der Politik angehören, vorgestellt.

Mehrere Stellwände an der Fensterfront des Ratssaals deuten darauf hin, dass dabei Eigeninitiative gefragt ist. Es geht in verschiedenen Bereichen von Mobilität über Einzelhandel, Gastronomie/Hotellerie, Kommunikation/Feste/Events bis hin zu Gestaltung/Aufenthaltsqualität darum, Stärken und Schwächen aufzuzeigen. In zwei bis drei Wochen sollen diese bei einem weiteren Treffen konkretisiert werden, kündigte Katharina Steiger aus der Kommunalberatung an. Sie hat schon fast alle Kommunen im Landkreis beraten – und Vergleichswerte dabei. Und bei denen schneidet Rotenburg gut ab: Es gebe eine sehr gute Basis zur Entwicklung bei mehr als 22 000 Einwohnern sowie wesentlich mehr Ein- als Auspendlern. Allein in den vergangenen fünf Jahren ist Rotenburg um 3,5 Prozent gewachsen – der Landkreis insgesamt verzeichnet eine Wachstumsrate von 1,6 Prozent.

Blickt man direkt in die Innenstadt, ist der Einzelhandel nach wie vor prägend. Und das mit vielen inhabergeführten Geschäften neben den Filialisten, heben die Anwesenden als Stärke hervor. „Da sind Sie gut aufgestellt im Vergleich zu vielen anderen“, merkt auch Staiger lobend an. Kritikpunkt dabei sind die nicht einheitlichen Öffnungszeiten. „Wir haben in der Pandemie Federn gelassen, das ist durch Corona völlig auseinandergebrochen“, erklärt Gewiehs. „Die Spirale wird noch richtig heftig. Das macht mir Sorge.“ Erste Geschäfte laufen bereits im Nebenerwerb. Verkaufsoffene Sonntage – das Fehlen ebenfalls als Schwäche angemerkt – lohnten sich bereits kaum mehr: Viele machen nicht mit oder beteiligen sich nicht im Vorfeld an der Werbung, um solche Sonderöffnungszeiten überhaupt bekannt zu machen.

Viele Daten hat die GMA über Rotenburg gesammelt. Wenngleich der Einzelhandel stark vertreten ist, dürfe man bei einer Weiterentwicklung nicht die anderen Akteure vergessen: Ärzte, medizinische Dienstleistungen, Hotellerie oder Gastronomie. Bereiche, die Menschen aus dem Umland anziehen – und so potenziell Kaufkraft generieren. Auch ist die Wümmestadt „wirtschaftlicher und kultureller Mittelpunkt für die ländlich geprägten Umlandgemeinden“.

+ Katharina Staiger notiert die während der Diskussion gesammelten Ziele für die Rotenburger Innenstadt. © Beims

Ohnehin wird Bürgermeister Torsten Oestmann nicht müde zu betonen, dass es um die Innenstadt in ihrer Gesamtheit gehe, keine Trennungen mehr gemacht werden sollen. So ist als zentraler Versorgungsbereich die Große Straße vom Neuen Markt bis Pferdemarkt nebst Goethestraße definiert. Wenngleich Oestmann einräumt, dass es Bereiche gibt, die im Prozess deutlich mehr Aufholbedarf haben als andere.

Auch das Thema Sicherheit kommt während der regen Debatte rund um die Stellwände auf. Die Stadt sei bereits in Gesprächen mit der Polizei, es soll im Innenstadtbereich verstärkte Präsenz in den späten Nachmittags- als auch Abendstunden geben. Das hat weniger den Grund von feststellbaren Straftaten, sondern es geht um verbessertes Sicherheitsgefühl. Die Kriminalitätsstatistik weist keine Steigerung auf. „Aber wir müssen das ernst nehmen“, meint Oestmann. „Wir werden das beobachten. Und wenn das nichts bringt, andere Wege einschlagen.“

Im Januar hat es von der GMA zudem eine Online-Befragung unter Bürgern und Innenstadt-Akteuren gegeben. Die Ergebnisse sind zum Teil ernüchternd – oder „enttäuschend“, wie Oestmann es bezeichnet. Haben sich durchaus viele Bürger unterschiedlicher Orte beteiligt, um eine repräsentative Schlussfolgerung zu ziehen, sieht es bei den Einzelhändlern schon ganz anders aus: Von den mehr als 200 explizit von der Stadt Angeschriebenen gab es 38 Rückmeldungen, vier von ihnen Gastronomen. Zwar schränkt Gewiehs ein, dass 38 im Vergleich schon viele seien und es durchaus jene gibt, die sich einbringen und beteiligen wollen, dennoch seien das zu wenig für eine Auswertung nach ihren Vorgaben, so Staiger. Für persönliche Interviews fehlt es jedoch an Personal und finanziellen Mitteln. Also bleibt es bei der Bürgerbefragung. So besuchen mindestens einmal wöchentlich 46 Prozent der Befragten die Innenstadt. „Ein guter Wert“, sagt Staiger. Allerdings ist bei der Frage nach dem Einkaufen in vielen Bereichen auch der Onlinehandel stark ausgeprägt.