Stadtkirche in Rotenburg: Das Glas kommt zurück

Von: Andreas Schultz

Teilen

Kathrin Rahfoth beim Einsetzen eines Glaselements. 65 weitere werden im ersten Bauabschnitt folgen. © Schultz

Seit Februar fehlt in drei Fenstern der Rotenburger Stadtkirche das Glas. Der Grund: Kathrin Rahfoth und Michael Görlach restaurieren die teils komplexen Glaswerke, Fassungen und Rahmen.

Rotenburg – Für Kathrin Rahfoth gehört das „Klack, klack, klack“ zu den Dingen, die ihr an ihrer Arbeit Freude bereiten – so vertont die Diplomrestauratorin der Glasmalerei das Einsetzen Glasfelder in die leeren Fassungen. „Das geht schnell“, sagt die 48-jährige und lächelt – eine der wenigen Arbeiten ihres Tätigkeitsfeldes, die flott von der Hand gehen. Leere Fassungen gibt es eine ganze Reihe in den Fenstern der Rotenburger Stadtkirche – doch bis Ende der Woche wollen Rahfoth und Kollege Michael Görlach den Lückenschluss perfekt machen.

Von Rotenburg zum Pückler-Schloss Branitz

Es ist der erste von insgesamt drei Bauabschnitten der Fenstersanierung. Drei Fenster nehmen sich die Diplomrestauratorin und ihr Angestellter seit Februar vor. In Rotenburg sind die Erfurter keine Unbekannten: Bereits 2019 haben sie sich eines der Stadtkirchenfenster vorgenommen. Neben dem Rotenburger Projekt steht für die Restauratoren noch eins bei Cottbus auf dem Plan für dieses Jahr: Sie fertigen historische Fenster im Schloss Branitz, Sitz des durch die Eisschnitte bekannten Fürst Pückler.

Die fertigen Fenster lassen vermuten, dass es sie um viele Kleinteile handelt – tatsächlich sind die Glasarbeiten zu größeren Modulen zusammengefasst. © Schultz, Andreas

Doch aktuell konzentrieren sich die beiden auf die Rotenburger Stadtkirche: 66 Felder, 22 pro Fenster, hatte das Duo ausgebaut und in die Werkstatt nach Erfurt geschafft. Der Großteil der 5,4 Meter hohen und zwei Meter breiten Gesamtwerke besteht aus gläsernen Rechtecken. Im sogenannten Maßwerk, der komplexe obere Abschnitt, kommen sechs sehr unterschiedlich bemessene Teile dazu.

Voll und ganz im Rahmen: Michael Görlach reicht Kathrin Rahfoth eines der gläsernen Teilstücke an. © Schultz

Das musste alles raus. Der Grund: Es kam zu viel Wasser ins Gebäude, fasst Görlach zusammen. Daran hatten unter anderem die inzwischen korrigierten Lüftungsflügel ihren Anteil, die sich nicht mehr schließen ließen. Auch Arbeiten am gusseisernen Rahmen gehörten dazu, so hatte die Schlosserei Meyer gut mit Schweißarbeiten zu tun. „Einzelne Streben waren ins Mauerwerk eingelassen, statt in den Rahmen“, erklärt Rahfoth. Das birgt das Risiko, dass Teile des Fensters im Laufe der Zeit absinken. „Dieser Konstruktionsfehler ist nun behoben.“

Kaffeepause am Morgen: Michael Görlach und Kathrin Rahfoth nehmen sich Zeit, von der Bank den Arbeitsfortschritt zu begutachten. © Schultz, Andreas

Von der Sandstein- zur Eisenoptik

Bei den gläsernen Teilen waren einige schadhafte Elemente auszutauschen, der Kitt musste erneuert werden, außerdem hatte das Duo vor dem Einsetzen der Teile mit dem Streichen der Rahmen zu tun. „Es ist schön, wenn man den ersten Korrosionsanstrich macht und das Metall die Farbe durstig aufsaugt. Dann bekommt man das Gefühl, etwas für den Rahmen getan zu haben“, schildert Rahfoth. Viele Schichten hätten für enormen Farbverbrauch gesorgt, der zum Korrodieren neigende Rahmen habe den Lack nötig. Nebeneffekt: Er wird künftig etwas anders aussehen, und zwar aus ästhetischen Gründen. In Absprache mit dem Amt für Bau- und Kunstpflege Verden, das die Maßnahme finanziert, kehrt die Stadtkirche der Sandsteinoptik den Rücken. „Früher war man stolz auf seine gusseisernen Rahmen und wollte sie auch zeigen“, gibt Rahfoth ein historisches Detail preis. „Wir freuen uns, dass wir das wiederherstellen können“.

Jedes Fensterteil hat eine spezifische Bezeichnung, auch im oberen Teil, im sogenannten Messwerk. © Schultz, Andreas

Bei dem Projekt habe es auch schon Überraschungen gegeben, verrät Görlach. So habe sich bei den Arbeiten am nördlich gelegenen Fenster herausgestellt, dass einzelne Streben nicht aus Metall bestehen. „Wir gehen davon aus, dass der gusseiserne Rahmen im Kriegsgeschehen zerstört wurde. Teile der Rippen wurden dann durch Holz ersetzt“, erklärt der 48-Jährige. In Absprache mit dem Verdener Amt bleibt es bei den Holzrippen: „Das war 60 Jahre so und hat funktioniert“, begründet Görlach die Entscheidung.

Bis Pfingsten wollen er und Rahfoth fertig sein, aber die nächsten zwei Bauabschnitte werden kommen – so viel ist sicher. Sechs Fenster haben die beiden Erfurter in diesem Jahr noch vor sich. Mitte Juni geht es wieder von vorne los: Der Tischler baut die Boxen zum Staubschutz für den Innenteil, die Außengerüste wandern. Ausbau, Reparaturen, Einbau.