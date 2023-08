Spuren des Zweiten Weltkriegs in der Rotenburger Cohn-Scheune

Von: Tom Gath

Eine traurige Szene: Schlebrügges Vater erfährt ein Jahr nach dem Krieg von einem fremden Mann vom Tod seines Vaters. © Schlebrügge

Heike Schlebrügge arbeitet in einer neuen Ausstellung die Kriegstraumata ihrer Eltern auf. In Puppenhäusern stellt sie Szenen aus dem Zweiten Weltkrieg nach. Die Rotenburger Cohn-Scheune zeigt ihre Werke bis Mitte Oktober.

Rotenburg – Eine neue Ausstellung in der Rotenburger Cohn-Scheune begibt sich auf Spurensuche. Die Münchner Illustratorin Heike Schlebrügge ergründet typische Erfahrungen von Kriegskindern, die bis heute viele deutsche Familien prägen. Dafür hat sie sich intensiv mit ihrer eigenen Familiengeschichte befasst und die traumatischen Erlebnisse ihrer Eltern während des Zweiten Weltkriegs aufgearbeitet. In Zeichnungen und aufwendig gestalteten Puppenhäusern stellt sie verschiedene Szenen des Lebens während der Kriegswirren nach.

„Flucht, Bombennächte, der innerfamiliäre Konflikt zwischen Nazis und Nazi-Gegnern: Meine Eltern haben viel erlebt, was exemplarisch für Deutschland ist“, sagt Schlebrügge. Beide Eltern Schlebrügges wurden 1939 kurz vor Kriegsbeginn geboren. Die Eltern ihrer Mutter waren stramme Nazis der ersten Stunde, ihr Großvater hat sogar in SA-Uniform geheiratet. Die Familie von Schlebrügges Vater stand dem Regime kritisch gegenüber. Die Gräuel des Krieges haben ihre Eltern als Kinder aber gleichermaßen erlebt und ihre Traumata auf die heute 54-jährige Künstlerin übertragen.

Nächte im Luftschutzbunker führten bei vielen Menschen zu Traumata, die bis heute nachwirken. © Schlebrügge

„Auch wenn meine Eltern beruflich sehr erfolgreich waren – mein Vater war Professor, meine Mutter Literaturwissenschaftlerin und Historikerin –, hatte ich immer das Gefühl, dass ich die Erwachsene bin. Sie waren emotional eher wie Kinder“, erinnert sich Schlebrügge. Sie sei überzeugt davon, dass der Krieg eine riesige Rolle in ihrem Leben gespielt habe und es nicht nur ihr so gehe: „Bei den Gesprächen während meiner Ausstellung konnte ich nie zu Ende reden, weil fast jeder so eine ähnliche Geschichte zu erzählen hatte.“

Kunst gegen die Sprachlosigkeit

Die tatsächlichen Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs werden immer weniger, das Nichtsprechen über diese Zeit und die Anforderung an die Kinder, mit dem Trauma der Eltern einen Umgang zu finden, würden aber viele aus ihrer Generation kennen, ist sich Schlebrügge sicher. Ihre Familie sprach zwar abstrakt viel über die Verbrechen der Nazis, die eigene Betroffenheit wurde aber in weiten Teilen ausgespart.

Das hat sich mit Schlebrügges Recherchen für das Kunstprojekt radikal geändert. Sie hat nicht nur das Tagebuch ihrer Tante studiert, Briefe vom Opa aus der Kriegsgefangenschaft gelesen und ein altes Puppenheft ihrer Mutter gesichtet. Schlebrügge hat auch mit ihrer Mutter „unendlich viel geredet“, über die Farbe ihres Küchenbodens ebenso wie über ihre Gefühle während der Flucht und im Durchgangslager Friedland. Hunger sei dabei ein zentrales Thema gewesen. „Meine Mutter hat das noch mal aufgewühlt und sehr berührt“, sagt Schlebrügge.

Aufwendige Puppenhäuser mit vielen Details

Langfristig will sie das nun ausgestellte Material in einem Kinderbuch veröffentlichen, das Familien gemeinsam lesen können. Denn angesichts des gegenwärtigen Kriegs in der Ukraine sei es umso drängender, dass Kinder auf eine spannende Art erfahren, „was solche Konflikte mit Menschen und ganzen Familien machen. Gräueltaten tradieren sich über mehrere Generationen“, sagt Schlebrügge.

„So entstand auch die Idee, dass ich das in Puppenstuben aus dieser Zeit inszeniere.“ Mit viel handwerklichem Aufwand rekonstruierte die gelernte Goldschmiedin Küchenvorhänge, Möbel und Wandbilder, um die Betrachter in die damalige Welt von Zerstörung und Gewalt eintauchen zu lassen. Die Figuren in den Stuben zeichnete sie inspiriert von eigenen Familienfotoalben in schwarz-weiß.

Der Bruder von Schlebrügges Mutter passt während der Flucht auf das Gepäck auf. © Schlebrügge

Vier von diesen Puppenstuben sowie viele weitere Fotografien und einen Begleittext können die Besucher ab Sonntag, 13. August, in der Ausstellung „Kriegskinder. Eine Spurensuche zu der Kindheit der Eltern in Kriegs- und Nachkriegszeiten“ sehen. Um 15 Uhr eröffnet das Team der Cohn-Scheune die Ausstellung. Danach hat das Museum am Kirchhof immer mittwochs und sonntags von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet und zeigt Schlebrügges Dioramen bis Mitte Oktober.