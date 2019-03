Der Sport boomt

Die Dart Monkeys in Aktion. Foto: KIRCHFELD

Visselhövede - Von Angela Kirchfeld. Dart boomt – nicht nur in England, wo der Sport mit den Wurfpfeilen für einen wahren Besucheransturm in fast immer ausverkauften Hallen sorgt. Soweit sind die Visselhöveder Dart Monkeys noch nicht, aber dennoch geht es mit der erst 2017 gegründeten Abteilung des VfL steil bergauf.

Nach zehn von 14 Punktspielen ist die bunte Truppe Tabellenführer der Kreisliga zwei. „Den vergangenen Punktkampf gegen den SV Düdenbüttel haben wir glatt mit 12:0 gewonnen“, freut sich Helge Göing, Sprecher der Monkeys, der seit Sommer 2018 mit seinem Stellvertreter und Mannschaftskapitän Jörn Hillebrecht das 16-köpfige Team in der laufenden Saison, die von August bis August reicht, leitet.

Der vergangene Punktkampf hat sogar – dann doch ein bisschen wie in England – einige interessierte Zuschauer ins VfL-Vereinsheim gelockt. Und einige von denen werden sicherlich mal reinschnuppern in die Trainingsstunde. Aber nur der Beginn ist fest terminiert. „Und zwar jeden Donnerstag ab 19 Uhr“, berichtet Göing. Geworfen wird dann bis keiner mehr Lust hat. Und das sogar in schicken, royal-blauen Dart-Trikots, die von Teammitglied Tobias Hamann angeschafft wurden.

Trotz des Ehrgeizes herrscht unter den Spielern eine lockere Atmosphäre an den mechanischen Dartscheiben. Die Scheiben sind exakt nach den Richtlinien 2,37 Meter entfernt von der Wurflinie und in einer Höhe von 1,73 Metern aufgehängt. Werfen und ein Gefühl für den Sport bekommen, darum geht es beim Training. „Es macht Spaß und es ist altersunabhängig. Vom zehnjährigen Jungen bis hin zum 60-Jährigen ist alles vertreten“, informiert Jörn Hillebrecht, der mit Sohn Erik dabei ist. Ab August ist sogar eine zweite Monkey-Mannschaft geplant. „Wobei Monkey nicht für Affe, sondern für ein bisschen verrückt steht“, erklären Hillebrecht und Göing schmunzelnd.

Vier Spieler und maximal zwei Ersatzspieler bilden eine Mannschaft. Jeder Spieler hat drei Pfeile zur Verfügung. Zu Anfang werden die noch gestellt, doch wer ein echter Könner sein möchte, schafft sich seine eigenen Pfeile an. Die Kosten eines Satzes liegen bei 15 bis hin zu 180 Euro. „Aber so wissen unsere Frauen, was sie uns zu Weihnachten schenken können“, witzeln die Mitglieder. Besondere Kleidung ist hingegen nicht gefragt, da kommt jeder, wie er möchte.

Gerne werden noch Mitstreiter aufgenommen, die in geselliger Runde dem Dartsport frönen möchten. Kontakt kann man über die Homepage des VfL aufnehmen oder bei Helge Göing unter 0152 / 52436998 anrufen. „Oder Interessierte kommen einfach mal zu einem Übungsabend im VfL-Heim vorbei“, so Göing.