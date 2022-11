Bedarfsprüfung ergibt: Viele Spielplätze in Scheeßel sind verwaist

Von: Lars Warnecke

Will die Gemeinde Scheeßel an ihren Spielplätzen im Kernort sparen? Diese Frage muss politisch noch näher erörtert werden. © Warnecke

15 von insgesamt 32 Kinderspielplätzen in der Gemeinde Scheeßel befinden sich im Kernort. Doch nicht alle werden im gleichen Maße gut angenommen. Das hat eine Bedarfsprüfung der Verwaltung ergeben. Die regt an, die ein oder andere Liegenschaft aufzugeben.

Scheeßel – Quoten und Kinderspielplätze – wie das beides zusammenpasst? Ganz einfach: Die Gemeinde Scheeßel hat sich mal die Mühe gemacht, für alle 15 öffentlichen Anlagen, die sie im Kernort unterhält, eine Bedarfsprüfung anzustellen, hat hierbei die Plätze den Straßen zugeordnet. Wie Rathausmitarbeiter Uwe Gundlach am Mittwochabend im Planungsausschuss ausführte, habe man auf Grundlage von ungefähr 900 Kindern, die aktuell in Scheeßel wohnhaft seien und das 13. Lebensjahr noch nicht überschritten hätten, so die Anteile der potenziellen Nutzer je Spielplatz ermitteln können. Und siehe da: Neben den außerordentlich gut genutzten Anlagen, wie der im Fuhrenkamp oder im Mühlenwald, gibt es auch weniger gut genutzte. „Man muss überlegen, ob man diese Spielplatzstruktur so beibehält oder ob man etwas zusammenfassen oder verändern möchte“, erklärte der Fachbereichsleiter Bau und Planung.

Übersetzt heißt das im Klartext: Will man sich noch alle Anlagen leisten – erst recht vor dem Hintergrund, dass im gemeindlichen Haushaltentwurf 2023 eine stattliche Defizitlücke von rund 2,2 Millionen Euro klafft? Oder sollte man sich von der einen oder anderen Liegenschaft doch lieber trennen, um auf diese Weise Einsparungen zu erzielen – vorrangig natürlich bei den Pflege- und Materialkosten?

Dass Kinder immer Kosten verursachen würden, darauf verwies Ratsherr Johannes Hillebrand (SPD). Und er gab zu bedenken. „Wenn wir einen Spielplatz zumachen wollten, aus welchen Gründen auch immer, bliebe die Fläche, die weitergepflegt werden müsste, ja da.“ Natürlich könne man sich bestimmte Spielplätze anschauen – des reinen Geldes wegen sollte dies aber nicht geschehen. Außerdem verwies Hillebrand darauf, dass die Flächen explizit in Bebauungsplänen ausgewiesen seien – man diese Pläne wieder zwecks Nachnutzung ändern müsste. „Und dies wäre ja auch wieder ein finanzieller Aufwand, den man gegen die Kosten rechnen müsste.“

Das Volumen, wo wirklich Ressourcen reingehen, ist enorm.

Wie hoch sich der Aufwand für den Fachdienst Straßen und Grün gestaltet, und zwar aus arbeitstechnischer Sicht, erläuterte dessen Leiter Pedro Müller: „Das Volumen, wo wirklich Ressourcen reingehen, ist enorm: Jeder einzelne Spielplatz muss wöchentlich von uns geprüft werden – 70 bis 80 Prozent von den mehr als 30 Anlagen, die es in der Gemeinde gibt, werden vom Fachdienst umgesetzt.“ Hinzu kämen noch die Spielplätze der Kitas und Schulen, die man unterstützen würde. „Man muss wirklich überlegen, wie viele finanzielle Mittel da reingehen und was man später mit den Grundstücken macht.“ Anhand der ermittelten Daten würde man jedenfalls erkennen können, dass die Abdeckung eines Spielplatzes im Umfeld der Kinder nicht mehr so realistisch sei wie damals, als man die Wohngebiete ausgewiesen habe. Diesen Gedanken grifft Hans-Jürgen Conrad (CDU) auf: „Das Umfeld der Kinder hat sich verändert“, so der Wohlsdorfer. „Vor 30 Jahren gab es noch keine Krippe – damals waren Kindergärten von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Durch die längeren Betreuungszeiten verliert ein Spielplatz auch das Interesse der Kleinen.“

Dass solche Anlagen heutzutage nur dann attraktiv sind, wenn diese auch etwas zu bieten haben, befand Yvonne Boese-Garbers (CDU): „Wenn es nur einen Sandkasten, eine Rutsche und eine Schaukel gibt, was in vielen Privatgärten eh schon vorhanden ist, werden solche Plätze wahrscheinlich auch nicht frequentiert.“ Stattdessen, schlug die Abbendorferin vor, sollten jene Anlagen, die gut angenommen würden, weiterhin Unterstützung erfahren. Dazu Müller: „Normalerweise müsste perspektivisch darüber nachgedacht werden, die größeren Spielplätze zu zentralisieren und so im Ort eine Art Erlebnisinsel zu schaffen.“

Dieser Idee könne sie durchaus etwas abgewinnen, erklärte Birgit Ricke (Grüne): „Es gibt Spielplätze, die verwaist sind, sich hinsichtlich der Ausstattung sehr ähneln und uns Geld kosten. Für mich wäre es der richtige Weg, dass man wirklich drei attraktive Anlagen hat, in diese investiert und die anderen zurückbaut.“

Zeit, sich mit der Thematik näher auseinanderzusetzen, haben die Damen und Herren Kommunalpolitiker noch genug: „Unsere Vorstellung ist nämlich nicht, dass man sich jetzt schon konkret dazu äußert, sondern dass es in den Fraktionen beraten wird“, betonte Gerlach.