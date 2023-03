Hunde mit richtigem Riecher: Speziell ausgebildete Vierbeiner helfen bei Schweinepestbefall

Von: Nina Baucke

Teilen

Lars Schanowski mit Okia (v.l.), Sabrina Menge mit Dug und Disney sowie Gero Schieder mit Béla haben eine umfangreiche Ausbildung für den ASP-Ernstfall hinter sich. © Baucke

Vier Hunde und ihr Halter haben eine umfangreiche und anspruchsvolle Ausbildung als ASP-Suchteam hinter sich. Für den Landkreis Rotenburg sind die Vierbeiner ein wichtiger Baustein, sollte die Afrikanische Schweinepest (ASP) die Region erreichen.

Rotenburg – Schon seit vielen Jahren beschäftigt sich der Landkreis mit der Afrikanischen Schweinepest (ASP). „Das rückt immer näher an uns heran“, sagt Landrat Marco Prietz. „Die Frage ist, wie bereiten wir uns vor, wie gehen wir damit um.“ Entscheidende Bausteine sind der Ungarische Kurzhaar Béla, die beiden holländischen Schäferhunde Dug und Disney sowie die Münsterländer-Hündin Okia. Vier Vierbeiner mit einer Mission: Schwarzwildkadaver aufspüren und damit bei helfen, dass mögliche Infektionsquellen beseitigt werden können.

Wie das geht, demonstriert Bélas Herrchen Gero Schieder am Mittwoch im Park neben dem Rotenburger Kreishaus: Er zeigt in eine Richtung, da wetzt Béla unter dem Bimmeln des Glöckchens an seinem signalorangefarbenen Geschirr schon los und wühlt sich durch das Gebüsch im Park neben dem Rotenburger Kreishaus. Nur wenige Augenblicke später nimmt er das Bringsel, das um seinen Hals baumelt, ins Maul: Das ist für Schieder das Zeichen, dass Béla etwas gefunden hat. Dafür haben die vier Hunde eine einjährige Ausbildung hinter sich. Dug und Disney, Okia sowie Béla sind nicht nur im Landkreis Rotenburg die ersten ASP-Suchhunde, generell haben bislang kaum Landkreise in der Region Suchteams für den ASP-Einsatz.

Sabrina Menge legt Disney das Geschirr in Signalfarben an. Für die Hündin ist dies das Zeichen dafür, dass sie nun eine bestimmte Aufgabe erfüllen muss. © Baucke

Doch sie sind nötig, denn das Virus hat seine Tücken: „Es ist in der Umwelt sehr lange haltbar“, erklärt Joachim Wiedner, Leiter des Kreisveterinäramtes. „Das bedeutet, dass an ASP verendete Wildschweine noch über Monate eine Virusschleuder bleiben, an der sich andere Tiere anstecken. Die Wahrscheinlichkeit, dass ASP den Landkreis erreicht, ist gar nicht so gering. „Das kann schnell gehen“, macht Lars Schanowski, Herrchen von Spürhund Okia, klar. Er ist als Mitglied im Hegering Sottrum öfter im Bereich der Raststätte Grundbergsee unterwegs. „Da braucht nur beispielsweise ein Lkw-Fahrer einen verseuchten Mettwurstzipfel einfach irgendwo wegzuwerfen und ein Wildschwein diesen zu fressen“, ergänzt Hermann Gerken von der Kreisjägerschaft. „Wir haben nunmal viel Fläche und viel Landwirtschaft“, weiß Prietz. „Für die Schweinezüchter ist das dann ein großes Risiko.“ Wenn in einem aufgefundenen Wildschweinkadaver ASP nachgewiesen wird, ist schnelles Handeln gefragt: In einem Radius von vier Kilometern muss dann alles nach Kadavern abgesucht werden, um diese zu beseitigen. „Der Hund hat einen entscheidenen Vorteil: seine Nase“, sagt Wiedner. Für ihn sind für den Fall der Fälle die Hunde das entscheidende Puzzleteil, „das wir vorher nicht hatten“, so der Veterinär.

Der Hund hat drei Aufgaben: Suchen, Finden und Hinführen.

Für die tierischen „Puzzleteile“ wiederum ist aus Sicht ihrer Halter die Spürarbeit eine gute Beschäftigung. Neben dem Wissen über die Ausrüstung mit GPS und Navigationsgerät und der ersten Hilfe am Tier dreht sich ein nicht unerheblicher Teil der 35 Ausbildungstage darum, die Vierbeiner auf das Finden von Schwarzwildkadavern zu trainieren. „Der Hund hat drei Aufgaben: Suchen, Finden und Hinführen“, sagt Schieder. Er hatte mit Béla die Jagdausbildung abgeschlossen und wurde für die ASP-Suche angesprochen. „Das ist eine sinnvolle Anschlussbeschäftigtung für den Hund“, ist er überzeugt, „Okia ist schon älter, aber ich wollte ihr noch was beibringen“, begründet Schanowski. „Das Schöne ist: Damit gebe ich gleichzeitig der Gesellschaft etwas zurück.“ Sabrina Menge ist schon länger in der Spürhundearbeit aktiv, so bei der Suche nach Rehkitzen, aber auch nach Sprengstoff. „Man hat mich mal nach meiner Meinung zu der Ausbildung gefragt, das hat mein Interesse geweckt“, erinnert sie sich. „Es ist eine schöne Arbeit für die Hunde.“ Das honoriert auch der Landkreis, er finanziert die rund 1 000 Euro teure Ausrüstung der Hunde. „Natürlich hoffen wir, dass es zum Ernstfall nicht kommt“, sagt Schanowski: „Aber wir sind vorbereitet.“

ASP-Suchausbildung Wer sich für die vom Land Niedersachsen geförderte Ausbildung interessiert, wendet sich an die Kreisjägerschaft oder an das Kreisveterinäramt.