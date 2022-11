SPD im Kreistag fordert Hebammen-Förderprogramm

Von: Guido Menker

Teilen

Hebamme im Einsatz – dieser Hinweis findet sich hinter der Windschutzscheibe eines Autos. © imago images / Seeliger

Die SPD im Kreistag fordert schnellstmöglich die Einrichtung eines Förderprogramms für die Arbeit freiberuflicher Hebammen im Landkreis – und wendet sich am Mittwoch im Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit mit einem Eil-Antrag zu Wort. Eine Entscheidung darüber gibt es aber noch nicht. Die soll nun in der nächsten Sitzung des Finanzausschusses fallen.

Rotenburg – Die SPD will nicht länger tatenlos zuschauen, wie es für werdende Mütter immer schwieriger wird, eine He-bamme mit freien Kapazitäten zu finden. Ina Helwig spricht von drohenden Engpässen bei der Versorgung von Schwangeren durch freiberufliche Hebammen, „Das ist ein zunehmend präsenter werdendes Thema und sorgt zurecht für Besorgnis in der Gesellschaft.“ Ziel des Antrages ist die Förderung freiberuflicher Hebammen und damit die langfristige Sicherstellung der umfassenden Geburtsbegleitung für werdende Mütter und ihre Babys über das Jahr 2030 hinaus.

Das im Antrag geforderte Programm beinhaltet sechs Kernpunkte:

die Einrichtung einer Koordinierungsstelle zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen für freiberufliche Hebammenarbeit;

die Gewährung eines Raumkostenzuschusses zur Förderung von Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskursen, der von der Koordinierungsstelle verwaltet wird;

einen einmaligen Zuschuss für die Ersterinrichtung – ein „Starterpaket“ – in Höhe von 10 000 Euro zur Unterstützung von Hebammen beim Schritt in die Freiberuflichkeit;

eine serviceorientierte und unkomplizierte Förderrichtlinie zur Umsetzung des Programms;

die Bereitstellung der erforderlichen, finanziellen Mittel im Haushalt;

Start des Förderprogramms im kommenden Jahr mit einer Laufzeit von zunächst fünf Jahren.

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass es eine schwere Geburt wird mit dem beantragten Programm. „Das Problem kann ich nachvollziehen“, sagt etwa die zuständige Dezernentin Heike von Ostrowski. Sie spricht aber auch von „einer neuen freiwilligen Aufgabe, für die ich keine Kapazitäten sehe“. Weder finanziell angesichts der Haushaltsprognosen für die kommenden Jahre, außerdem auch personell. Die Jahre, in denen von einer guten Haushaltslage gesprochen werden konnte, seien vorbei.

Klare Ansage auch von Marsha Weseloh (CDU) für die Mehrheitsgruppe im Kreistag: „Es handelt sich um eine wichtige Grundversorgung, und die wird immer schwieriger für die werdenden Mütter. Daher ist es ein begründeter Antrag.“ Dennoch mag sie nicht einfach zustimmen: „Es sind mehr Fakten und vor allem auch Zahlen erforderlich.“ Weseloh stellt einen Prüfantrag in den Raum. Dann könnte man im kommenden Jahr alle erforderlichen Details besprechen. „Heute können wir darüber so nicht abstimmen.“

Die Vorstellungen gehen demnach noch weit auseinander: Die SPD will keine Zeit verlieren und schon jetzt eine feste Summe in den Haushalt einstellen, um möglichst gleich im neuen Jahr loslegen und Nägel mit Köpfen machen zu können, die Mehrheitsgruppe indes sieht noch reichlich Klärungsbedarf. Auch, weil eine bereit zu stellende Summe derzeit aus der Luft gegriffen wäre. Mathias Ulrich (SPD) schlägt vor, zunächst mit 100 000 Euro an den Start zu gehen. Auch diese Idee findet nicht ausreichend Freunde.

„Die Problemlage wie in diesem Fall gibt es bundesweit in vielen Berufsgruppen“, betont Sozialdezernentin Imke Colshorn. Es gehe auch ihr nicht um die inhaltliche Diskussion. Doch sie sehe es ebenso wie ihre Kollegin Heike von Ostrowski als falsch an, neue Aufgaben zu verankern, „für die wir nicht zuständig sind“. Schließlich sei vollkommen unklar, was im kommenden Jahr noch auf den Landkreis zukomme. Sie spricht allein die zunehmende Zahl an Flüchtlingen aus der Ukraine an, die unterzubringen sind. Und der Etat das Landkreises sei von Unsicherheiten und Risiken bestimmt. Colshorn wolle keine Wertung darüber vornehmen, welche Berufsgruppe nun wichtiger ist als andere. „Es geht ganz einfach um die finanziellen und personellen Kapazitäten.“

Dass in dem Eil-Antrag weitere Zahlen fehlen, begründet Ina Helwig in dieser Sitzung mit dem Hinweis auf eine offene Diskussion. Und sie unterstreicht noch einmal die prekäre Lage, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen: „Der Altersdurchschnitt der im Landkreis Rotenburg freiberuflich arbeitenden Hebammen liegt bei 50 plus, was eine Verschärfung der Situation in absehbarer Zeit erwarten lässt.“ Daher dränge die Zeit, gehe es darum, schnell aktiv zu werden. Doch daraus wird nichts. Der Finanzausschuss soll Klarheit bringen. Und der hat vor allem die Zahlen im Blick.

Der Landkreis Rotenburg erweitert das Stipendiaten-Modell für Medizinstudenten Wie lassen sich ausreichend Ärzte finden, die sich im Landkreis Rotenburg niederlassen oder Stellen an den Krankenhäusern besetzen? Vor fast genau vier Jahren hat der Landkreis eine Antwort darauf gefunden: mit Stipendien für Medizin-Studenten. Ziel dieses Modells ist es, dass die angehenden Nachwuchskräfte nach Abschluss der Facharztweiterbildung mindestens für fünf Jahre in der Patientenversorgung im Landkreis Rotenburg ärztlich tätig werden. So sieht es die Richtlinie dafür vor.

Geht es nach dem Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit, soll dieses Modell nun noch einmal erweitert werden. Die Empfehlung ist einstimmig. Seit Sommer 2019 wurden die zunächst sechs verfügbaren Stipendien vergeben. Jetzt soll das Modell auf zwölf Plätze ausgeweitet werden. Denn: Es sei davon auszugehen, dass der Bedarf an neuen Ärzten langfristig bestehen bleibt. Jährlich sollen nun zwei weitere Medizinstudenten in den Genuss des Stipendiums kommen – bis die Gesamtzahl von zwölf Stipendien erreicht ist. So könne eine jährliche Anmeldefrist gewährleistet und Kontinuität in die Förderung gebracht werden. Die Kosten je Stipendium belaufen sich auf maximal 37 500 Euro pro Student. Die für das Programm erforderlichen Haushaltsmittel für dann acht Studenten im kommenden Jahr in Höhe von 51 600 Euro sollen im Etat für 2023 verankert werden. Die Erweiterung des Modells geht auf einen Antrag der Kreistagsgruppe von CDU / FDP / WFB (BLZG) / FW zurück. men