Wohin mit der „Hauptschlagader“? Samtgemeinde Sottrum sucht nach Lösung für die Zuleitung zur Kläranlage

Von: Nina Baucke

Die Leitung an der Straße An der Weide ist die „Hauptschlagader“, die das Abwasser zur Sottrumer Kläranlage hin transportiert. © Holsten-Körner

In Sottrum gelangt das Schmutzwasser zum Ende hin durch diesogenannte „Hauptschlagader“ zur Kläranlage. Doch die hat ihre besten Tage hinter sich, ein Ersatz muss her. Das stellt in Sachen Planung und Ausführung die Kommune vor eine Herausforderung.

Sottrum – Auf den Spülknopf der Toilette gedrückt – und die Exkremente verschwinden im Abflussrohr. Für den Bürger der Samtgemeinde Sottrum ist damit das Thema zumindest für’s Erste erledigt und außer Sicht. Allerdings hatte der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Planung, Wirtschaft und Verkehr bei seiner jüngsten Sitzung mit dem Thema zu tun, denn an der von Bauamtsleiter Eckhard Behrens als „Hauptschlagader“ bezeichneten Leitung zur Kläranlage hin nagt der Zahn der Zeit.

Denn das PVC-Rohr mit 35 Zentimetern Durchmesser, das parallel zur Straße An der Weide verläuft, hat einiges zu wuppen. Dort fließen nicht nur die Abwässer Sottrums entlang, sondern auch die der Mitgliedsgemeinden im nördlichen Teil der Kommune. 50 Jahre hat die Leitung bereits auf dem Buckel. Sie funktioniert zwar noch, ist aber mittlerweile alt und spröde. „Daher wollen wir lieber Ersatz schaffen, bevor wir da größere Probleme bekommen“, so Behrens.

Schon vor zwei, drei Jahren war die Leitung Gesprächsthema gewesen. Für 2022 hatte die Verwaltung sogar rund 500 000 Euro für einen Ersatzneubau in den Haushalt eingestellt. „Da wir dieses Projekt aber noch nicht angefasst haben, verschiebt sich das ins kommende Jahr“, so Behrens. Zumindest ein erster Abschnitt soll sich mit der Summe finanzieren lassen – der zwischen der Kläranlage und dem Abzweig von dem Verlauf entlang der Straße. „Denn da gehen wir einfach nur unter den Feldern hindurch“, erläutert Behrens.

Kniffelig wird es an der Straße. Der Knackpunkt: Als vor 50 Jahren die Leitung dort verlegt wurde, war ansonsten nichts anderes dort. Mittlerweile aber liegen entlang der Straße ein gutes Dutzend Leitungen. „Mehrere Gasleitungen, eine Wasserleitung, eine Hauptversorger-Gasleitung, Strom, das Telefonkabel und eine Leitung der EWE-Netz. Alles auf einer Breite von drei bis vier Metern im linken Seitenraum“, zählt Behrens auf. „Zunächst dachten wir: Wir buddeln das auf, rollen die Leitung aus und schaufeln alles wieder zu. Jetzt ist es mit den vielen anderen Leitungen, die dort liegen, deutlich komplizierter. Denn jede müsste bei den Arbeiten gesondert gesichert werden.“

Kosten von 1,2 Millionen Euro

Eine Möglichkeit wäre es, die Straße aufzuschneiden und die neue Leitung unter der Fahrbahn zu verlegen. Deswegen – und natürlich auch aufgrund gestiegener Materialkosten für die neuen Kunststoffrohre – wäre dann aber auch die Kostenschätzung eine andere. Insgesamt rechnet die Kommune bei dem Verfahren mit einem finanziellen Aufwand in Höhe von gut 1,2 Millionen Euro, der dann womöglich 2024 im Haushalt eine Rolle spielen wird.

„Erst einmal müssen wir herausfinden, wie wir das am besten hinbekommen. Das ist nun unsere Hausaufgabe“, so Behrens. Dazu kommt: Auch die Zuleitung aus Stuckenborstel, ebenfalls 50 Jahre alt, müsste in diesem Zuge erneuert werden, und auch das Rohr aus dem Gewerbegebiet Barkhof müsste dann an den Knotenpunkt angebunden werden.

Die aktuell bestehende „Hauptschlagader“ soll nach bisherigen Planungen in der Erde verbleiben. „Vielleicht hat noch jemand Verwendung dafür, ansonsten lassen wir sie verfüllen“, kündigt Behrens an.