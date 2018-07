Mittelaltermarkt am Thölkes Hus lockt Hunderte Besucher an

Höperhöfen - Wo sich sonst auf dem Thölkes Hof höchstens einige Feriengäste tummeln, lagerten am Wochenende mehrere Dutzend mittelalterliche Gestalten. Wie viele Akteure den zweiten Mittelaltermarkt bevölkerten, weiß Gastgeber Klaus Klencke vom Thölkes Hus gar nicht genau – zwischen den historischen Gebäuden und den dort aufgeschlagenen weißen Leinenzelten herrschte an beiden Tagen ein reges Kommen und Gehen. Selbst ist er nicht in der Szene der Hobbyhistoriker unterwegs; wohl aber die Gruppe „Håkons Flokk“ aus Bötersen, die hier ihr Camp aufgeschlagen hat.

Die meisten der 14 Geschichtsinteressierten, die in ihrer Freizeit in die Rolle von Wikingern 800 bis 1000 nach Christus schlüpfen und an diesem Wochenende das Lagerleben mit Kochen über dem offenen Feuer und Stock – und Axtkämpfen demonstrieren, stehen noch am Anfang des trendigen Hobbys.

Anders ihre „Lagernachbarn“ der Scheeßeler Formation „Keines Weibes Knecht“, eine selbsternannte Söldnertruppe aus dem Spätmittelalter. Eike Wedemeyer und seine Mitstreiter demonstrierten das Schießen mit einer Handwaffe und sogar einer selbst gebauten Kanone – drei Mal täglich, mit Rücksicht auf die Nachbarn. „Wir sind das Ende des Rittertums“, erklärt er den staunenden Besuchern – allein aus der Handwaffe würden Kugeln Brustschilder in 30 Metern Entfernung durchbohren.

Allen Aktiven gemeinsam ist das Bemühen um Authentizität. „Am Anfang haben wir zum Beispiel noch Baumwollstoffe durchgehen lassen, mittlerweile werden die Leinenstoff selbst gefärbt und genäht“, erklärt Sebastian Duve aus Stemmen. Er ist vor rund einem Jahr zu den Freizeitwikingern aus Bötersen gestoßen.

Christina Bühring, die zwischen ihm und ihrem Mann Frank am großen Tisch sitzt, räumt mit einigen landläufigen Irrtümern auf: „Hörner hatten die Wikinger nicht, weder zum Trinken noch am Helm – das glaubt man erst seit den Wagner-Opern.“

Auch an den Ständen der Bremer von „Liberi Effera“ ist Infotainment Trumpf. An einigen Ständen werden Felle und Hornwaren, Gürtelschnallen oder Lederprodukte feilgeboten. An anderen Ständen zeigen ein Schmied oder ein Kettenhemd-Experte ihr Handwerk. Das fasziniert auch Hartmut Schumann aus Bremen – der passionierte Rennradfahrer hatte auf einer Tour zufällig die roten „Mittelalter“-Schilder entdeckt und ist überrascht: „Woanders kostet so etwas Eintritt.“

Dass der Strom der mehreren hundert Neugierigen sich am Samstag tagsüber noch in Grenzen hielt, kennt Hausherr Klencke schon: „Richtig voll wird’s am Sonntag.“ Allerdings sei gegen Abend verstärkt mit Besuchern aus dem Ort zu rechnen, die sich hier gern bei mittelalterlichen Leckereien oder einem Gerstensaft träfen. - hey