Zwischen Pest und Cholera

Hassendorf - Von Matthias Daus. So ein einstimmiger Ratsbeschluss ist an sich etwas Unspektakuläres. Doch der Diskussionsbedarf um die Rücknahme der Stellungnahme zur pro Freileitung vom 1. Oktober 2018 ist weitaus größer. Geht es doch um das derzeit heißeste Thema in der Gemeinde. Die Trassenführung des Ersatzneubaus der Stromtrasse Stade-Landesbergen im Bereich Hassendorf.

„Eine derartig gut besuchte Gemeinderatssitzung habe ich in den 25 Jahren, die ich als Bürgermeister tätig bin, noch nie erlebt“, stellte Hassendorfs Bürgermeister Klaus Dreyer (SPD) zu Beginn der Zusammenkunft am Montagabend fest. Das Interesse war enorm und die Sitzplätze wurden schnell knapp, man hatte extra den großen Saal des Dorfgemeinschaftshauses vorbereitet. Die Ratsmitglieder Petra Guderian und Hannelore Mann-Sander (beide SPD) haben die Aufhebung der Stellungnahme vom vergangenen Jahr beantragt. Der Gemeinderat Hassendorf hatte sich damals einstimmig für eine Freileitungsführung ausgesprochen. Man positionierte sich damals damit gegen eine mögliche Erdverkabelung. In der Zwischenzeit, so die beiden Antragstellerinnen, hätten sich viele neue Aspekte ergeben, deren Berücksichtigung die Aussagen des damals gefassten Beschlusses nicht mehr gänzlich zwingend erscheinen ließen.

Dazu gehörten auch Angaben des Netzbetreibers Tennet, nach denen eine Unterführung unter den Bahngleisen und einem Solarfeld möglich wäre. Punkte, die bei der Beschlussfassung vor rund einem Jahr offensichtlich anders bewertet wurden. Dass er dem Antrag seiner Parteigenossinnen zustimmen würde, daran ließ Bürgermeister Dreyer keinen Zweifel aufkommen. Er vertrat aber wortreich seinen Standpunkt, dass eine Erdverkabelung eher kritisch zu bewerten sei. Er sehe sie dabei nicht als Variante im eigentlichen Sinne an. „Meiner festen Überzeugung nach kann sie nur dann angeordnet werden, wenn der Gesetzgeber die Voraussetzungen schafft“, sagte er. Darüber hinaus wies Dreyer Behauptungen zurück, er habe auf Samtgemeindeebene Einfluss auf die Politik ausgeübt, damit diese sich für eine Freileitung ausspricht: „Ich bin schon beeindruckt, welche Möglichkeiten mir unterstellt werden.“

Im Wesentlichen zielten seine Ausführungen darauf ab, negative Einflüsse einer Erdverkabelung auf betroffene Landstriche, Grundstücke, landwirtschaftliche Flächen und sensible Naturbereiche sowie die wirtschaftlichen Mehraufwendungen darzustellen. Eine Argumentation, der Hermann Rugen (CDU) uneingeschränkt zustimmen konnte. Helga Busch von den Grünen betrachtete das Ganze allerdings komplett anders, sah die Auswirkungen auf die Umwelt und auch die gesundheitliche Belastung bei einer Freileitung wesentlich kritischer. Auch für die wirtschaftliche Sichtweise hatte sie eigene Argumente: „Man muss das Ganze auch mal unter dem Aspekt der zukünftigen Entwicklung betrachten und da sind die Folgekosten für eine Freileitung ungleich höher.“ Philipp Willenbrock (CDU) zeigte sich erfreut darüber, dass es diesen Antrag auf Aufhebung des Beschlusses gibt.

Antragstellerin Hannelore Mann-Sander gefiel, dass Hassendorf politisch aktiv wird. Damit meinte sie zum einen das Interesse an dieser Sitzung, in der Hauptsache aber die Bürgerbewegung „Hassendorf unter Strom“, die derzeit große Teile der Gemeindebevölkerung aktiviert und sich gegen die Freileitung ausspricht. Dieser Bürgerinitiative wurde auf der Sitzung auch die Gelegenheit gegeben, sich zu äußern, was stellvertretend Jürgen Volkmann und Hans-Uwe Franke übernahmen. Sie wünschten sich eine sachliche und konstruktive Diskussion. „Schließlich wollen wir doch alle das Beste für unsere Gemeinde“, so Franke und sah die Rücknahme der Stellungnahme als einen Schritt in die richtige Richtung an. Einem Zusatzantrag von Hans-Joachim Hartmann, eine Erdverkabelungsbaustelle für eine bessere zukünftige Entscheidungsfindung zu besichtigen, wurde ebenfalls zugestimmt. Der Gemeinderat muss sich also erneut mit der Thematik befassen und zu einer einvernehmlichen Lösung gelangen. Keine leichte Aufgabe, denn die Ansichten sind fraktionsübergreifend konträr. Wie die endgültige Leitungsführung auch gestaltet wird, eine Belastung ergibt sich auf jeden Fall. Mann-Sander: „Letztendlich ist es die Wahl zwischen Pest und Cholera.“ Doch auch mit einer einheitlichen Linie bleibe es schwierig, einen Einfluss auf die endgültige Entscheidungsfindung auszuüben, stellte Hans-Uwe Franke klar.

HINTERGRUND

Ein großer Bogen um Hassendorf

Der Netzbetreiber Tennet plant, die Stromtrasse Stade-Landesbergen von 220-Kilovolt- auf 380-Kilovolt-Leitungen aufzurüsten. 145 Kilometer ist die Trasse lang, mit rund 46 Kilometern führt ein großer Teil der Stromleitung durch den Landkreis Rotenburg, 22 durch die Samtgemeinde Sottrum. Im Zuge des Projekts bekommt die Trasse mancherorts eine neue Streckenführung. Im Landkreis ist dieses am stärksten für Hassendorf vorgesehen.

Noch führt die Trasse über Hassendorf-Bahnhof nah an Sottrum-Fährhof und Hellwege vorbei, ehe sie in südwestliche Richtung abknickt und schließlich südlich des Flugplatzes Weser-Wümme in den Landkreis Verden übertritt. In unmittelbarer Nähe verläuft eine bereits bestehende 380-Kilovolt-Leitung, die im Zuge des Neubaus aber nicht abgebaut wird.

Ab dem Sottrumer Umspannwerk soll die von Tennet geplante Freileitung zunächst nördlich und später östlich an Hassendorf vorbeiziehen. Ab Hellwege hält sie sich dann immer einige hundert Meter südlich der bestehenden Trasse.

Der wesentliche Streitpunkt ist in diesem Verlauf die Überquerung der Wümme mit ihrem Flora- und Fauna-Habitat. Auch an anderen Orten in der Samtgemeinde verändert sich der Trassenverlauf. Tennet plant zum Beispiel, mit dem Ersatzneubau mehr Abstand zu den Ortschaften Clünder und Schleeßel zu schaffen.

Die Erdkabel-Variante, die aktuell noch geprüft wird, würde zwischen Hassendorf und dem Ortsteil Bahnhof entlang führen und müsste die Solaranlage unterqueren.