Zwischen Engeln: Ein Rundgang über den Sottrumer Friedhof

Serie „60 Minuten“

+ © Röhrs Mal versteckt, mal offensichtlich: Auf dem Friedhof lassen sich an vielerorts kleine Engelsskulpturen finden. © Röhrs

Sottrum - Es ist schon eigenartig. Eigentlich sind Friedhöfe Orte der Stille und Trauer, irgendwie haben sie aber ihre eigene Anziehungskraft. Zur Trauer gehört wohl auch, diese Ruhestätten besonders schön zu gestalten, in größeren Städten werden sie dadurch gar zu Parks und von Touristen besucht. Der Riensberger Friedhof in Bremen oder Friedhof Ohlsdorf sind zwei Beispiele dafür. Doch auch die Friedhöfe in kleineren Orten folgen dem Prinzip Schönheit. Hinterbliebene investieren oft viel Zeit und Mühe, um den Verstorbenen mit einem ansehnlichen Grab Ehre zu erweisen – auch in Sottrum. Da sind es die Details, die auffallen.