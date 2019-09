Zwischen Drama und Heiterkeit

Hellwege - Von Bettina Diercks. Da es sich beim Menschen um das vermutlich dümmste Säugetier der Erde handelt, das als einziges wider besseren Wissens seinen eigenen Lebensraum zerstört, könnten sich diese Szenen nach einer Apokalypse vielleicht tatsächlich so zutragen: 300 Jahre nach dem „Licht“, einem weltweiten, irreparablen Stromausfall, werden die wenigen Inseln voll Leben auf der Erde von Konkurrenzverhalten, Neid und Schuldzuweisungen bestimmt.

Manch einer mag den Roman „Blackout – Morgen ist es zu spät“ von Marc Elsberg gelesen und das Gruseln bekommen haben. Wer Freunde in der Elektrizitäts- oder Computerbranche hat, wird erfahren: Ja, weltweit die Elektronetze abzustellen – das ist möglich. Per World Wide Web. Ist das nicht eine grauenhafte Vorstellung?

Ein Thema, neben der exorbitanten Konsum- und Luxusgesellschaft hierzulande, welches Ansporn für „Spectaculum post mortem“, die neueste Inszenierung der Theatergruppe „Leporello“, ist. Bei der Suche nach einem Theaterstück fragten sich Regisseurin Ramona Schmalen und ihr Ensemble: „Was finden wir interessant? Was geht in einem vor? Womit beschäftige ich mich privat?“ Dabei kam der viel debattierte Klimawandel mit all seinen Facetten und Ursachen ins Spiel. „Ich habe hier auch ein paar Schauspieler, die sich ganz stark und kritisch damit beschäftigen, was mit unserem modernen Lebensstandard zu tun hat“, erzählt die Theaterpädagogin am Rande der Probenarbeiten auf dem Hellweger Mühlenhof. „Dabei spielen wir eigentlich gerne etwas Heiteres.“

Den Spagat zwischen Dramatik und Heiterkeit zu schaffen, das, so Schmalen, sei diesmal die Herausforderung gewesen. Die Geschichte, die die Gruppe an sechs Spielterminen im September und Oktober auf die Bühne bringt, spielt in einem postapokalyptischen Zeitalter, in dem es weder Strom noch fließendes Wasser gibt und die Lebensweise der Menschen sehr ursprünglich anmutet. Das Dorf versorgt und verwaltet sich selbst und jedes Mitglied hat seinen wichtigen Platz innerhalb der Gemeinschaft. Die Texte sind aus reiner Improvisation entstanden und festgehalten worden.

Zwischen den kleinen Inseln der Glückseligkeit wandelt das fahrende Volk, bringt Neuigkeiten und Unterhaltung mit. Schürt mit seiner Leichtigkeit aber auch Eifersucht, Neid und Hass. Nach seinem Einzug in den fiktiven Ort „Hellwege“ und einer alkohollastigen Feier, erkranken die Einwohner. Alle sind sicher: schuldig ist das fahrende Volk. Es hat den Trinkbrunnen vergiftet, der das größte Hab und Gut der bisher intakten Gemeinschaft war.

Die Theatergruppe reibt ihrem Publikum ein typisch menschliches Verhalten unter die Nase: Vorurteile. Und: Schuldig ist immer ein anderer. Gerne ein Neuer, ein Fremder, ein Unbeliebter.

KARTENVORVERKAUF

Aufführungstermine im Heimat-und Kulturhaus sowie auf dem Mühlenhof in Hellwege (Ahauser Straße 33a) sind am Samstag, 21., Freitag, 27., und Samstag, 28. September; außerdem am Mittwoch, 2., Freitag, 4., und Samstag, 5. Oktober. Beginn ist jeweils um 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr). Karten im Vorverkauf sind ab sofort zum Preis von zwölf Euro (ermäßig zehn) bei der Buchhandlung Froben (Sottrum), in der Sonnenapotheke Scheeßel und bei C. J. Müllers Buchhandlung (Rotenburg) erhältlich sowie online unter www.kulturinitiative-sottrum.de oder per telefonischer Bestellung unter der Nummer 04269 /9149988.