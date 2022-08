Zwischen den Rauten: Heiko Gefken baut Vogelhäuser mit Fußball-Bezug

Von: Antje Holsten-Körner

Heiko Gefken mit den Vogelhäusern und Emblemen der Fußballvereine. © Holsten-Körner

Heiko Gefken hat seine beiden Leidenschaften, Holz und Fußball, miteinander verbunden. Der Werder-Fan bastelt Vogelhäuschen im Vereinsdesign. Hat er früher Rivalitäten durchaus ernster genommen, bekommen heute auch Fans anderer Vereine ein Häuschen.

Horstedt – Während es zwischen vielen Fans von Werder Bremen und dem Hamburger Sportverein große Rivalitäten gibt, stehen beim Horstedter Heiko Gefken Vogelhäuschen in den Vereinsfarben der beiden Hansestadt-Clubs dicht beieinander. Und das, obwohl der 67-Jährige seit Kindesbeinen leidenschaftlicher Anhänger der Grün-Weißen von der Weser ist. „Ich habe kein Problem damit, auch in den Farben anderer Vereine Vogelhäuser zu bauen, denn deren Fans freuen sich ja auch“, sagt Gefken. Und rechnet vor: „Da wir Werder-Land sind, kommt auf ein Werder-Häuschen eins von anderen Vereinen.“

Früher habe ich es verbissener gesehen, es waren halt nicht die Guten.

Allerdings: So entspannt blickte er nicht immer auf die Anhänger der gegnerischen Vereine: „Früher habe ich es verbissener gesehen, es waren halt nicht die Guten“, sagt der Hobbybastler schmunzelnd. Und Kontakte gab es genug, denn viele Jahre gehörte er zu den treuen Anhängern, die Werder nicht nur im Weser-Stadion anfeuerten, sondern er begleitete die Kicker auch bei unzähligen Partien im In- und Ausland.

„Leider musste ich vor knapp drei Jahren aus gesundheitlichen Gründen meine Dauerkarte auf der Nordgeraden abgeben, obwohl mir Werder einen Parkplatz nah des Stadions zur Verfügung gestellt hatte“, bedauert Heiko Gefken, der sich jetzt aber natürlich die Liveübertragungen der Spiele im TV nicht entgehen lässt.

Die Nachfrage ist groß

Noch während der gelernte Bankkaufmann im aktiven Berufsleben stand, entdeckte er die Lust an Arbeiten mit dem Werkstoff Holz. „Es ist mehr als 20 Jahre her, dass ich auf einem Weihnachtsmarkt einen mit kleinen Lichtern ausgestatteten Holz-Schneemann sah und kaufte“, erinnert sich Gefken. Daraus entstand die Idee, selbst eine Werder-Raute mit Licht in der heimischen Werkstatt im früher landwirtschaftlich genutzten Anwesen zu bauen. Außerdem gestaltet er viele Holzfiguren wie die lustige graue Maus, die bei Mädchen und Jungen die Herzen höherschlagen lässt. Auch die ersten Vogelhäuser entstanden in dieser Zeit.

Da die Nachfrage in der Familie sowie im Freundes- und Bekanntenkreis immer größer wurde, bot er seine Werke auch bei Horstedter Veranstaltungen wie dem Kräutertag und dem Weihnachtsmarkt an. „Wenn es klappt, werde ich dieses Jahr wohl auf dem Weihnachtsmarkt in Bötersen sein“, hofft Heiko Gefken. Reich werden kann und will er nicht von den Bastelarbeiten, denn: „Die Materialkosten sind immens gestiegen.“ Rund zwei Wochen benötigt der Horstedter, um ein Vogelhaus anzufertigen, bei einer Werder-Raute ist es ungefähr eine Woche. „Die Farben müssen trocknen und ich arbeite natürlich nicht durchgehend daran“, verrät der Werder-Fan, der es seit seinem Renteneintritt vor sechs Jahren ruhiger angehen lässt.

Miniatur-Stadion aus Holz

Deutlich mehr Zeit als die Vogelhäuser und die Rauten nahm der Nachbau des Weser-Stadions aus Holz ein, das er im Herbst 2002 – und damit lange vor Abschluss des tatsächlichen Umbaus – auf der anderthalb mal zwei Meter großen Grundplatte fertigstellte. Rund 300 Arbeitsstunden hatte er dafür investiert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn für das liebevoll und bis ins kleinste Detail gestaltete Stadion mit VIP-Loge, Fanshop, Tribünen und auch den Scheinwerfern der Flutlichtanlage bekam Gefken schon viel Lob.

Noch mehr wurde es natürlich, seit er das Miniatur-Stadion der Deichstube, die regelmäßig für die Kreiszeitung über Werder Bremen berichtet, im Rahmen der Aktion „12. Mann“ im Jahr 2019 schenkte. „Dort kann ich es ja jederzeit anschauen“, sagt Heiko Gefken, der sich freut, dass sein Nachbau einen guten Standort gefunden hat. Denn spätestens bei dem in diesem Frühjahr erfolgten Umzug in sein neues Haus hätte es Platzprobleme gegeben. Wer sich für die Arbeiten von Heiko Gefken interessiert, kann ihn unter der Telefonnummer 0157 / 33673432 erreichen.