Gemeinde Reeßum erwägt, A1-Gewerbegebiet auf ihrer Seite zu vergrößern

Reeßum/Sottrum - Von Matthias Röhrs. Schnappt sich Reeßum ein Stück vom Kuchen? Nachdem es gleich hinter der Gemeindegrenze Richtung Sottrum im Gewerbegebiet an der Autobahn 1 mittlerweile gut läuft, erwägt man auch in der nördlichen Nachbargemeinde des Wieste-Ortes, direkt nebenan Gewerbeflächen zu erschließen. Ein Projekt, das viel Planung abverlangen würde.

Das Interesse seitens der Reeßumer ist jedenfalls grundsätzlich vorhanden. Nicht umsonst hatte der Gemeinderat für seine Sitzung am Montagabend Besuch aus Sottrum eingeladen. Gemeindedirektor Holger Bahrenburg und Bürgermeister Hans-Jürgen Krahn (CDU) waren zu Gast, um über die aktuelle Entwicklung des Gebietes zu berichten und um Fragen der Reeßumer zu beantworten.

Ein Schulterschluss der beiden Kommunen wäre keine neue Idee. Schon zu Beginn der Planungen des Gewerbegebietes 2013 stand eine Zusammenarbeit im Raum. Zustande gekommen ist sie allerdings nicht. Das Areal endet somit direkt an der Gemarkungsgrenze zwischen den Gemeinden.

Bedarf an weiteren Grundstücken ist da. 20.000 Quadratmeter stehen auf Sottrumer Seite noch zur Verfügung, berichtete Gemeindedirektor Bahrenburg. Anfragen seien zur genüge vorhanden, zudem rechne er damit, dass sich zum Herbst hin weitere Betriebe melden. Das ist der kurzfristige Stand, sollten auf Reeßumer Seite zusätzliche Flächen entstehen, würde bis zum fertig erschlossenen Gelände aber einige Zeit ins Land ziehen. Zu spät wäre das aber wohl nicht. „Die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken entlang der A1 ist ungebrochen“, so Bahrenburg.

Die Reeßumer hoffen auf Neuansiedlungen

Reeßumer Betriebe haben selbst keinen Bedarf an einem Gewerbegebiet, wie Gemeindebürgermeister Marco Körner gegenüber die Kreiszeitung bestätigte. Das Ziel wäre Fremdansiedlung und dadurch mehr Einnahmen durch Gewerbesteuern. Der Weg dahin ist lang und entschieden ist nichts. Das soll in den kommenden Ratssitzungen passieren.

Aber gibt es Zustimmung, müssten zunächst die Grundstücke erst von der Gemeinde gekauft werden, dann ein Bebauungsplan beschlossen und das Gebiet erschlossen werden. Dann kann man mit der Vermarktung beginnen.

Ein Alleingang Reeßums ist unmöglich, den will auch keiner der Beteiligten. Körner: „Das geht nur mit Sottrum zusammen, sonst macht das keinen Sinn.“ Tatsache ist aber, dass die Gemeinde Sottrum nicht ohne Weiteres mitspielen wird.

Muss die Gemeinde für die Autobahnbrücke zahlen?

Es gibt viel zu klären, insbesondere in Sachen Verkehr. So haben Bahrenburg und Krahn am Montag bereits deutlich gemacht, dass sich Reeßum rückwirkend an den Kosten für die Autobahnbrücke, die einzige Zufahrt zum Gewerbegebiet, finanziell beteiligen müsste.

Auch wenn durch das nochmals erhöhte Verkehrsaufkommen die Kreuzung Alte Dorfstraße/Everinghauser Straße/Bundesstraße 75 ausgebaut werden muss, müsste die Gemeinde Reeßum ebenfalls ihren Anteil daran tragen, obwohl dieser Knotenpunkt gar nicht auf ihrem Gebiet liegt. Zwischen den Kommunen müsste eine Art Abkommen geschlossen werden.