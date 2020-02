Das zweite Leben

Hassendorf – „Es geht mir total super.“ Simone Hesse spricht diesen Satz mit einem breiten Lächeln aus, sie muss nicht lange überlegen, wenn sie gefragt wird. Sie sagt es, uns sie weiß viel genauer als die meisten anderen Menschen, dass er stimmt. Vor allem dann, wenn sie noch einen Halbsatz nachschiebt: „...im Vergleich zu dem Moment, wo ich um mein Leben gekämpft habe.“

An diesem Dienstagvormittag im Januar 2020 fährt die 53-Jährige mit ihrem eigenen Auto auf der Bundesstraße 75 aus Bremen in Richtung Rotenburg. Sie möchte ihre Geschichte öffentlich machen, warnen und danken, ist mit ihrem Mann, der aus der Heimat Wolfenbüttel dazustößt, mit der Redaktion verabredet. Es ist das erste Mal seit Jahren, dass Hesse alleine durch Hassendorf fährt – ein Ort, an den sie wenig Erinnerungen hat, trotzdem ist es „komisch“, sagt sie. Sie fährt an einem Kreuz vorbei, „Marcus“ ist darauf zu lesen. Es steht dort zum Gedenken an einen jungen Mann, der auch sie fast mit in den Tod gerissen hätte. „Ich hatte Glück“, sagt Hesse heute. Hört man ihre Geschichte, war es viel mehr als das.

Um 23.30 Uhr verabschiedet sich Simone Hesse am 5. April 2017 von ihrem Geschäftspartner in Bremen. Es gab viel zu besprechen, es wurde etwas später. In der Nacht fährt die damals 50-jährige Personaldisponentin zurück nach Rotenburg, wo sie für ihren Job zwischenzeitlich eine Wohnung genommen hat. Was dann passiert, weiß Hesse nur aus Erzählungen. Erinnerungen hat sie keine, auch nicht an die Zeit davor oder danach, „vier Wochen sind weg“, erzählt sie nüchtern. „Ich kann und will mich gar nicht erinnern.“ Ist es wirklich ihr passiert? Monate später erst setzt sich das zusammen, was im Polizeibericht am 6. April so klingt: „Um 0.40 Uhr ereignete sich auf der B 75 in der Ortsdurchfahrt Hassendorf ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Bremer befuhr mit seinem PKW Audi die B 75 von Rotenburg in Richtung Sottrum. In der Ortsdurchfahrt Hassendorf (70 km/h-Zone) kam er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden PKW.“ Der junge Mann stirbt am Unfallort, Simone Hesse wird schwer verletzt. „Das Einzige, was ganz geblieben ist, war der rechte Arm“, sagt sie. Aber auch nur der Arm: Die Sehnen in der Hand sind ebenfalls gerissen.

„Durch die Kollision wurden beide Beteiligte zunächst in den Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch Einsatzkräfte der Feuerwehr geborgen werden“, berichtete die Polizei. Wie es zu dem Unfall kam, kann niemand genau sagen. Es gibt keine Zeugen. Doch schon schnell machen nach den ersten Veröffentlichungen Gerüchte die Runde. In den Sozialen Netzwerken ist von „Raserei“ die Rede, der Bremer soll telefoniert haben, auch Selbstmord auf Kosten anderer steht als Vorwurf im Raum. Offiziell bleibt die Unfallursache jedoch ungeklärt. Nur so viel lässt sich sagen: „Er hat es zu verantworten. Das war von Beginn an klar“, sagt Hesse. Die Polizei bestätigt das.

Hesses Glück ist, dass zwei Notfallsanitäter Sekunden nach dem Unfall vor Ort sind. Sie sind in dieser Nacht privat unterwegs und greifen sofort ein, helfen. Mitten in der Nacht, wochentags in Hassendorf: Hier fährt mitunter über Stunden niemand vorbei. „Glück“, sagt Hesse wieder – trotz ihrer schwersten Verletzungen. Im Rotenburger Diakonieklinikum diagnostizieren die Ärzte unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma, zertrümmerte Hals- und Lendenwirbel, mehrfach gebrochene Beine, eine Milzruptur, verschiedene innere Verletzungen. Was nicht lebenswichtig ist, wird zunächst gar nicht behandelt. Wäre das Bild angesichts des Unfalls nicht allzu blöd, würde man sagen: ein Totalschaden. Mehrere Wochen liegt Hesse im künstlichen Koma.

16 Stunden dauert die erste Notoperation, acht Wochen liegt sie auf der Intensivstation. Bis heute hat Hesse mehr als 30 Operationen über sich ergehen lassen müssen, die Behandlung „wird nie abgeschlossen“, wie sie sagt. Doch sie kämpft. Eine Woche vor Weihnachten im Dezember 2017 darf sie erstmals wieder das Krankenhaus verlassen. Zwei Jahre später, am 31. Dezember 2019, wird ihre Krankschreibung aufgehoben. Hesse hat wieder gelernt zu laufen, mit ihren Einschränkungen zu leben. Sie besteht den medizinischen Test, darf wieder selbst ins Auto steigen, beginnt zu Arbeiten. Ein Kampf mit und gegen den Körper, vor allem aber auch gegen viele behördliche Instanzen.

Aber: Sie lebt. Sie kann ihren Mann und die drei mittlerweile erwachsenen Kinder wieder in den Arm nehmen, sie kann denen danken, die das ermöglicht haben. Ein Jahr nach dem Unfall lädt sie alle ihr aus den Unfallberichten bekannten Ersthelfer zum Essen in Rotenburg ein, feiert ihren neuen, ersten Geburtstag. Auch dieses Jahr wird am 20. April gefeiert mit der Familie – dem Tag vor drei Jahren, als sie nach dem Unfall erstmals wieder aufwachte. „Ich habe viel Positives erlebt“, sagt sie. Die Behandlung vor allem im Rotenburger Diakonieklinikum sei perfekt gewesen. Dort trifft sie, als sie Wochen nach dem Unfall langsam realisiert, was passiert ist, auch eine Seelsorgerin, die das repariert, was auch behandelt werden muss: große seelische Wunden.

„Ich habe alles durchlebt“, beantwortet Hesse die Frage nach dem Unfallverursacher. Zunächst sei da Angst gewesen – dass er zurückkommt, ihr noch mehr antut, sagt sie. Die Seelsorgerin weiht sie ein, den Tod des Fahrers empfindet sie zu diesem Zeitpunkt als „Erleichterung“. Später, als sie das Geschehen reflektieren kann, kommt Wut hinzu. Warum hat er sie in das Geschehen hineingerissen? „Ich war stinksauer“, sagt Hesse. Doch auch das sei schnell verflogen. Sie spielt mit dem Gedanken, die Mutter des Getöteten aufzusuchen. Sie lässt es. Bis heute gab es keinen Kontakt. „Jetzt finde ich es einfach nur traurig, dass er gestorben ist.“

Wenn Hesse sagt, es gehe ihr „super“, dann ist das auch ein Appell. Und zwar an diejenigen, die schwarz sehen. Wie andere, die am Abgrund standen, weiß sie, wie wertvoll jeder Tag ist. Das sei ein Glück für sie, aber eben auch ein großer Verdienst derer, die ihr geholfen haben. Mit „super“ verbindet sie zudem Hoffnung. Und zwar, dass die Gesellschaft mehr auf diejenigen schaut, die Hilfe benötigen, dass alle mehr aufeinander achten. „Es gibt kaum Opferschutz, aber viel Täterschutz“, so die 53-Jährige. Sie selbst hatte das Glück, dass ihr geholfen wurde. Und so steht der Satz: „Das Leben hat man, das ist das Wichtigste – alles andere zählt nicht.“