Abwahl der zweiten Fremdsprache: Gymnasium zieht positives Fazit

Sottrum - Von Matthias Röhrs. Informatik und Philosophie statt beispielsweise Französisch? Das Gymnasium Sottrum ist eine von wenigen Schulen in Niedersachsen, an denen Schüler ihre zweite Fremdsprache abwählen und eintauschen können. Nicht ohne Risiko, wie Schulleiter Ferdinand Pals zu berichten weiß. Doch der von vielen befürchtete – und auch von ihm vorab nicht ausgeschlossene – „Tod der zweiten Fremdsprache“ ist ausgeblieben.

Die Kombination aus Informatik und Philosophie kommt ein wenig exotisch daher. Erst auf dem zweiten Blick offenbaren sich laut Pals aber die Gemeinsamkeiten – vor allem in der Logik. Auch die beiden Lehrkräfte Annika Reincke (Philosophie) und Carsten Dietz (Informatik) stellen fest, dass ihre Schwerpunkte durchaus aufeinander aufbauen können. Nicht nur programmieren sollen die Schüler können, sondern das Gelernte auch hinterfragen. Schließlich ist Informatik heute wohl wichtiger denn je.

Wer in der elften Klasse keine Lust mehr auf eine zweite Fremdsprache hat, kann in Sottrum die betreffenden drei Stunden in der Woche gegen eine Stunde Philosophie und zwei Stunden Informatik eintauschen. Und zumindest in Sachen Informatik hat die Schule wohl einen Nerv getroffen. Von 101 Schülern im Jahrgang elf, so Dietz, haben sich 85 für einen Kurs bei ihm eingetragen – mit einem derartigen Interesse hatte vorher keiner gerechnet. Doch das birgt auch Herausforderungen: Dietz ist der einzige Informatik-Lehrer am Gymnasium. Hält das Interesse an, müssen weitere her. Von den 85 Schülern ist der Kurs für 22 durch die Abwahl der zweiten Fremdsprache verpflichtend. Der Rest ist freiwillig dabei.

Kritiker hatten vor der Einführung dieses Modells befürchtet, dass zu viele Schüler von der Abwahl einer Fremdsprache Gebrauch machen. „Es hat lange und intensive Debatten gegeben, ob das Gymnasium diesen Schritt gehen soll“, erinnert sich Pals, der die Vorbehalte durchaus nachvollziehen kann.

Zunächst kann das Gymnasium Informatik und Philosophie nur in der elften Klasse anbieten. Reincke und Dietz wollen zuerst die Grundlagen ihrer jeweiligen Fächer vermitteln. „Wir fangen bei Null an“, so der Informatiker. Doch schon im kommenden Jahr möchte man beantragen, dass die Schule zumindest erst einmal Informatik als Abiturfach anbieten darf.