Zwei lehnen ab: Stuckenborsteler Krippe braucht Hilfe von Gemeinden

Von: Matthias Röhrs

Die Krippe Mühlenzwerge sucht vorübergehend finanzielle Hilfe bei den Kommunen. © Holsten-Körner

2.400 Euro, das scheint als jährlicher Betrag für eine Gemeinde nicht allzu viel zu sein. Diese Summe wünscht sich die private Krippe Mühlenzwerge von Hassendorf und Reeßum, um eine kurzfristige Finanznot zu überbrücken. Die Chancen stehen aber schlecht.

Stuckenborstel – Die private Krippe Kinderladen Mühenzwerge in Stuckenborstel ist in finanzielle Not geraten. Mehr als 24.000 Euro Fördergelder muss die betreibende Elterninitiative an die Landesschulbehörde zurückzahlen. Mittel, die wohl auch in den kommenden Jahren fehlen werden. Der Gemeinderat Sottrum hat sich zwar auf einer Sitzung am Montag dazu bereit erklärt, den Löwenanteil zu übernehmen.

Doch bis 2025 klafft eine kleinere Finanzierungslücke von rund 5.000 Euro jährlich. Viel Geld für die kleine Krippe, die zehn Kinder aus Sottrum, Reeßum und Hassendorf betreut. Bei der Elterninitiative wünscht man sich, dass die beiden letztgenannten Gemeinden wie Sottrum in die Bresche springen. Die Chancen stehen aber schlecht.

Hassendorf wähnt sich finanziell am Abgrund

Jeweils 2.400 Euro braucht die private Krippe jeweils von den beiden Kommunen etwa im kommenden Jahr. Doch diese vergleichsweise geringe Summe scheint schon zu viel. Zwar werde der entsprechende Antrag noch im Verwaltungsausschuss beraten, persönlich erteilt Hassendorfs Bürgermeister Klaus Dreyer (SPD) ihm aber eine Absage. Nach einem eigenen Krippenneubau und Schulden von rund einer Millionen Euro sein schlicht kein Geld mehr da. „Wir sind am Abgrund finanziell“, sagt er. Die Verantwortung liege seiner Ansicht nach bei der Kommune, auf deren Gebiet die Krippe steht – also Sottrum. „Die haben genug Geld.“

Auch in Reeßum stehen die Aussichten schlecht. Dort wird der Antrag ebenfalls noch diskutiert – auf einer Gemeinderatssitzung. Bürgermeister Julian Loh (Bürgerliste) verweist aber auf einen anderen Antrag der Mühlenzwerge vom vergangenen Jahreswechsel. Den hätte der Rat damals abgelehnt. Reeßum plant selbst, Krippenkapazitäten auszubauen, und man sei damals der Ansicht gewesen, das Geld lieber darin zu investieren.

Krippe findet keine weiteren Erzieher

Doch wie ist es eigentlich zum Geldproblem gekommen? Auch die Elterninitiative bekomme den Erziehermangel zu spüren, erklärt die erste Vorsitzende Laura Schlag. Als vor etwa einem Jahr eine der beiden Erzieherinnen kündigte, habe sich der Vorstand auf die Suche nach einem Ersatz machen müssen, erläutert die erste Vorsitzende Laura Schlag. Die Suche habe sich als schwierig und langwierig erwiesen. Schließlich habe man eine Tagesmutter gefunden, die den Job machen würde.

Das passt, habe sich der Vorstand gedacht, und die Frau eingestellt. Damals habe man aber noch nicht gewusst, dass eine Tagesmutter nicht förderwürdig sei – dazu brauche sie eine Ausbildung zur Erzieherin oder sozialpädagogischen Assistentin. Der Kinderladen Stuckenborstel finanziert sich unter anderem durch jährliche Fördermittel der niedersächsischen Landesschulbehörde pro Mitarbeiterin und Kind. Diese fordert die Behörde nun für die Tagesmutter zurück.

24.000 Euro jährlich fehlen der Krippe nun bis 2025. Bis dahin macht die Tagesmutter ab August eine Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin bei den Mühlenzwergen und ist danach förderfähig. Eine weitere Erzieherin sei unterdessen zwar gefunden worden, so Schlag, die aber kompensiert lediglich die Fehlzeiten der Auszubildenden, wenn diese etwa die Schule besucht. Die Ausbildung übernimmt finanziell zu 75 Prozent die Agentur für Arbeit.

Sottrum übernimmt den Löwenanteil

„Dennoch gibt es verschiedene Gelder, die fehlen.“ Auch wenn die Gemeinde Sottrum beschlossen hat, die Rückforderung zu zahlen und die jährlichen Defizite der Krippe bis 2025 zu übernehmen. Das Defizit, das durch die dritte Mitarbeiterin entsteht, übernimmt sie aber nur zu 60 Prozent – gemäß dem Sottrumer Anteil der betreuten Kinder.

Das sind aber nur 60 Prozent der zusätzlichen Kosten. Sechs Kinder aus Sottrum werden betreut, jeweils zwei aus Reeßum und Hassendorf. Die Erwartung ist in Sottrum, dass die beiden Gemeinden sich ebenfalls beteiligen. Mit jeweils 2.400 Euro für 2023 und 2024 sowie 2.800 Euro für das Jahr 2025. „Wir schätzen den Wert des Kinderladens als hoch ein. Es ist ein wichtiges pädagogisches Angebot, andere Gemeinden mit Kindern dort sollen sich an der Deckungslücke beteiligen“, so der Sottrumer Ratsherr Lühr Klee (Grüne) vor dem einstimmigen Beschluss.

Die finanziellen Sorgen der privaten Krippe sind dadurch zwar leichter geworden, aber noch nicht vollständig abgewendet. Vorsitzende Schlag betont ihrerseits den Wert des Kinderladens. „Im nächsten Jahr feiern wir 20-jähriges Bestehen. Und wir haben bisher komplett unabhängig von der Gemeinde eine zuverlässige Betreuung geboten.“ Selbst in Zeiten, wenn in Hassendorf etwa die Krippe zeitweise schließen musste, sei der Kinderladen immer offen gewesen.“