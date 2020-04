Zwei vor dem Absprung

Sottrum/ Bötersen – Jörn Leiding und Andreas Lüdemann haben einige Gemeinsamkeiten. Beide sind die Vorsitzenden von den Sportvereinen in ihren Gemeinden. Beide sind schon lange im Amt, aber beide haben bereits angekündigt, bei nächster Gelegenheit nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Nun beginnt die Zeit für den TV Sottrum und den TSV Bötersen, sich um eine adäquate Nachfolge zu kümmern.

Herr Tur Tur ist der Scheinriese aus „Jim Knopf“, der kleiner wird, je mehr man sich ihm nähert. Ein Sinnbild dafür, dass große Probleme oder Bedenken immer kleiner werden, je näher man sie betrachtet. Ein Effekt, der auch für die ehrenamtliche Arbeit in einem Vereinsvorstand gilt. Aber wenn der Posten des ersten Vorsitzenden eines Vereins neu besetzt werden muss, sorgt das bei den Mitgliedern für eine breit gefächerte Gefühlspalette. Beginnend mit leichtem Unbehagen bis hin zu der angsteinflößenden Vorstellung, man selbst könnte auserkoren werden, diesen Posten zu übernehmen. Und wenn der Wahlleiter bei der dazugehörigen Versammlung die Frage nach Vorschlägen aus den Reihen der Anwesenden stellt, ist das ähnlich wie bei einer Auktion, wo das bestehende Gebot derart hoch ist, dass niemand auch nur die kleinste falsche Bewegung machen möchte, die als Gebot missverstanden werden könnte.

Kurzum: Es ist nicht leicht, einen Nachfolger zu finden. Das wissen Leiding vom TV Sottrum und Andreas Lüdemann vom TSV Bötersen – schon aus der eigenen Geschichte heraus. „Als ich damals im Jahr 2000 das Amt übernahm, hat sich sonst keiner darum gerissen. Ich war konkurrenzlos und man war froh, jemanden gefunden zu haben“, erinnert sich Lüdemann. Er war da schon seit dreieinhalb Jahren als zweiter Vorsitzender im Amt und folgte einem Impuls, etwas im Verein bewegen zu wollen. „Mein Vater hatte schon 25 Jahre Vorstandsarbeit im TSV geleistet. Ich bin also damit groß geworden, dass man sich ehrenamtlich engagiert“, erinnert er sich.

Bei Leiding führte der Weg über den Abteilungsvorstand im Badminton zu einem Posten als Protokollführer im TV Sottrum. Das gute Miteinander im Vorstand führte dazu, dass er sich auch für weitere Aufgaben zur Verfügung stellte und über den zweiten Vorsitzenden ebenfalls an die Spitze des Vereins gelangte. Wie Andreas Lüdemann war er mit Mitte 20 noch recht jung, und hatte Gefallen daran gefunden, aktiv zu gestalten. Seit 15 Jahren übt er dieses Amt nun aus. Genug, findet er, und verkündete auf der letzten TV-Jahreshauptversammlung seinen geplanten Rücktritt. Bereits im kommenden Jahr soll eine Neubesetzung gefunden sein. „Wir haben aber auch die Möglichkeit, die Satzung des Vereins zu ändern und zukünftig ohne den klassischen Vorsitzenden zu agieren, aber das ist eher eine Notlösung“, erläutert Leiding. Auch Lüdemann hat angekündigt, definitiv seine letzte Amtszeit angetreten zu haben. „Es soll hier ja schließlich nicht der TSV Lüdemann sein“, sagt er im Hinblick auf seine lange Amtszeit und die seines Vaters. In zwei Jahren sei dann spätestens definitiv Schluss.

Zwei geplante Rücktritte, für die es gute Gründe gibt. Und dabei sind die langen Dienstzeiten nicht einmal vordergründig. Was nun folgt, ist die Suche nach einer geeigneten Nachfolge. Während man in Sottrum schon eine „Shortlist“ mit möglichen Nachfolgern hat, ist man in Bötersen noch nicht ganz so weit. „Ich habe mir zwar schon ein paar flüchtige Gedanken gemacht, aber bedingt durch die Corona-Krise haben wir uns vom Vorstand noch nicht getroffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen“, sagt Lüdemann.

Sowohl für ihn als auch für sein Sottrumer Pendant steht eindeutig fest, dass ihre Sportvereine unverzichtbar sind. „Man muss sich vor Augen führen, was da alles für Sportarten für einen geringen Preis geboten werden und wie die Alternative aussähe. Statt einer großen Gemeinschaft wären wir nur noch Individualisten, die als Einzelkämpfer in die Muckibuden gehen“, gibt Andreas Lüdemann zu bedenken. Doch das funktioniere nur, weil sich immer wieder Leute mit ehrenamtlicher Arbeit einbringen. „Das Vereinsleben hat sich insgesamt in den letzten Jahren aber auch verändert. Wir werden als Sportverein immer mehr als Dienstleister wahrgenommen und die Vereinsmitglieder sind daher ein Stück weit Dienstleistungsnehmer“, gibt Leiding zu bedenken.

Die Zeiten, in denen man quasi schon mit der Geburt dem Verein beigetreten ist, und nur das eigene Ableben ein einigermaßen triftiger Grund für einen Austritt war, seien vorbei. Man sei heute viel sprunghafter in solchen Entscheidungen. Was sich anhand der gestiegenen Zahl der Austritte belegen ließe. Aber mit rund 2 000 Mitgliedern in Sottrum – der TV ist der größte Verein in der Samtgemeinde – und mehr als 540 in Bötersen sind beide Vereine immer noch bestens aufgestellt. Umso wichtiger, dass es auch zukünftig eine funktionierende Führung gibt.

Wobei beide die damit verbundenen Arbeiten als durchaus machbar empfinden. „Der TV Sottrum hat bei seiner Größe professionellere Strukturen und die Mitarbeiter in unserer Geschäftsstelle nehmen mir viel Arbeit ab“, so Leiding. Hinzu käme die Zusammenarbeit innerhalb des Vorstandes. „Da greift ein Zahnrad in das andere. Jeder arbeitet auf seinem Gebiet und alle miteinander. Ich habe manchmal gar nicht das Gefühl, der erste Vorsitzende zu sein, sondern einfach nur Mitglied eines funktionierenden Teams“, beschreibt der Sottrumer seine Tätigkeiten. Eine weitere Parallele zu Bötersen, wo die anstehenden Arbeiten ebenfalls auf viele Schultern verteilt werden.

Dies und die guten Kontakte zur lokalen Politik oder höheren Gremien im Sport, wie dem Kreissportbund, sind für beide weitere Pluspunkte. Aber insgesamt gehe doch nichts über das gute Gefühl, wenn man daran beteiligt war, außergewöhnliche oder große Veranstaltungen zu gestalten und durchzuführen. „Das macht schon was mit einem, wenn man sieht, was alles möglich ist“, so Leiding.

Bereut haben beide ihre Entscheidung, dieses Amt zu übernehmen, in keiner Weise und haben noch ein Angebot in der Tasche: „Wer gerne bei uns mitmachen möchte, kann jederzeit an uns herantreten und vielleicht auch mal einen Blick hinter die Kulissen werfen“, erläutert Andreas Lüdemann. Ein Blick, der sich immer lohnt, wie beide betonen und der auch zeigt, dass hinter diesem großen Amt auch nur ein Scheinriese steckt.