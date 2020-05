Zurück zur Schule

Oberschule an der Wieste sucht Bundesfreiwilligendienstleistende

+ Blicken auf ein ergiebiges Jahr als „Bufdis“ an der Oberschule zurück: Vanessa Löffler (l.) und Carlotta Winde. Foto: Röhrs

Sottrum – Die Schule ist zu Ende, der Abschluss in der Tasche. Und dann: Studium? Ausbildung? Viele Schüler entscheiden sich zunächst weder für das eine noch das andere, wollen sich noch etwas Zeit zum Orientieren nehmen. Auch Vanessa Löffler und Carlotta Winde haben dies getan, die beiden Freundinnen haben sich in diesem sich zu Ende neigenden Schuljahr für den Bundesfreiwilligendienst an der Sottrumer Oberschule an der Wieste entschieden. Nun suchen die beiden zusammen mit der Schule nach Nachfolgern.