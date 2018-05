Sottrumer Cheerleader: Ziel ist EM in Holland

Am Samstag treten die U14- und die U17-Cheerleader bei den Deutschen Meisterschaften in Dresden an.

Sottrum - Mit „Rising red“ (U14) und „Rising black“ (U17) zeigen an diesem Wochenende zwei Cheerleading-Teams vom TV Sottrum bei den Deutschen Meisterschaften in Dresden ihr Können.

2017 konnte dort die U17 mit einem dritten Platz glänzen, der den Weg für die spätere Teilnahme bei den Europameisterschaften in Kroatien ebnete. Die Chance, dass sich „Rising black“ erneut für die EM am 30. Juni und 1. Juli in Holland qualifiziert, ist gegeben: „Wenn alles gut läuft, können beide Mannschaften den dritten Platz erreichen“, erklärt Betreuer Sebastian Gol-Pillmann. Mit fast vier Dutzend Sportlern und Betreuern macht sich der TV am Freitagvormittag auf den Weg. Ihren Auftritt haben die Cheerleader morgen ab 15.15 und ab 15.45 Uhr. - ho