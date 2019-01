Jan-Christoph Oetjen auf Platz fünf der FDP-Liste zur Europawahl

Hier will Jan-Christoph Oetjen Platz nehmen: Der Blick ins Europarlament in Straßburg.

Berlin/Sottrum - Von Matthias R–hrs. Nein, groß gefeiert habe er nicht, sagt Jan-Christoph Oetjen. Gegen 23 Uhr sei er aus Berlin nach Hause zurückgekehrt und habe dann noch mit seiner Frau angestoßen, aber das sei es auch gewesen. Einige Stunden zuvor hat der FDP-Landtagsabgeordnete aus Sottrum den angestrebten fünften Platz auf der Bundesliste für die Europawahl Ende Mai bekommen. „Aber das ist kein Moment zum Genießen, jetzt geht das Schlag auf Schlag“, sagt Oetjen. Jetzt ist „Wahlkampf, Wahlkampf, Wahlkampf“.

Es war das beste Wahlergebnis des FDP-Europaparteitags am Sonntag in Berlin. 93,4 Prozent der Delegierten stimmten bei der Wahl um Platz fünf für Oetjen. Keiner bekam mehr Zustimmung an diesem Nachmittag, nicht einmal Spitzenkandidatin Nicola Beer (85,98 Prozent). Erreichen die Liberalen am 26. Mai tatsächlich die von Parteichef Christian Lindner angepeilten zehn Prozent, reicht das für Oetjen. Dann ist er kein Landtagsabgeordneter mehr, sondern Europaparlamentarier. Die FDP würde in diesem Szenario ihren Stimmanteil im Vergleich zu 2014 verdreifachen. Oetjen hält das für möglich. „Die zehn Prozent blinken in den Umfragen immer wieder auf. Der Wert ist nicht übertrieben.“

Mittlerweile füllt sich der Terminkalender des Sottrumers. Viele Anfragen erreichen ihn, vor allem von Schulen. Das findet er gut. Aber auch von Berufsgruppen wie Kutterfischer, deren Arbeit unter das EU-Recht fällt. Sein Fokus liegt ganz klar auf Niedersachsen. Zwar steht sein Name bundesweit auf den Wahlbögen, aber es bringe ja nichts, beispielsweise nach Mannheim zu fahren, wo ihn nur wenige kennen, aber andere Kandidaten aus der Gegend kommen. Und so bleibt er in Niedersachsen, will aber auch öfters mal nach Bremen schauen. Die Hansestadt hat keinen eigenen Kandidaten auf der Bundesliste der FDP, wählt allerdings parallel zum Europaparlament am 26. Mai ihre Bürgerschaft. Und nebenbei muss er auch seiner Arbeit als Abgeordneter in Hannover nachgehen.

Je näher der Wahltag, desto stärker der Wahlkampf, meint Oetjen. Dieser wird auf der einen Seite ganz normal mit Ständen und Plakaten geführt, dennoch ist es nicht dasselbe wie auf Bundes- oder Landesebene. Wichtig sei, europapolitische Themen in den Mittelpunkt zu stellen - etwa Strukturreformen, glaubt Oetjen. „Es darf keine Bundestagswahl mit EU-Logo werden.“ Die FDP sieht die Gefahr, dass die Wähler bei der Wahl Bundes- und Europawahl vermischen. Oetjen greift die Worte Christian Lindners von Sonntag auf. „Es geht nicht darum, einen Denkzettel zu verpassen. Sondern darum, wer die besten Visionen hat.“ Der Europawahlkampf müsse daher als solcher erkennbar sein. Und bis es in diesem etwas zu feiern gibt, haben erst die Wähler das Wort.