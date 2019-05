Im Zentrum

60 MINUTEN Eine Stunde unter Einkäufern rund um Lienworth

+ Die Straße Lienworth bildet in Sottrum das Zentrum der Nahversorgung. Fotos: Röhrs

Sottrum - Von Matthias Röhrs. Irgendwen kennt man ja immer an diesen Orten. Das war schon früher so. Und so wird es wohl immer sein. Gemeint sind Supermarkt-Parkplätze in Klein-städten und Grundzentren, die Zentren der lokalen Nahversorgung – hier konkret: die Straße Lienworth in Sottrum. Komischerweise liegen in solchen Orten die Supermärkte alle mehr oder weniger an einer Stelle. Warum, darüber kann man spekulieren. Hofft man auf eine gegenseitige Magnetwirkung? Oder bleibt gar nichts anderes übrig, weil der Bebauungsplan es nicht anders hergibt?