Zeitzeugen berichten

Zahlreiche Besucher bei „Leid und Leben“-Ausstellung

+ Zahlreiche Besucher interessierten sich für die Ausstellung „Leid und Leben“ im Mehrzweckgebäude. Foto: Holsten-Körner

Reeßum – Hervorragende Resonanz bei der Ausstellung „Leid und Leben – Aufbruchstimmung an der Wieste“, zu der die Reeßumer Archivgruppe in das Mehrzweckgebäude eingeladen hatte. „Wir hatten mehr als 100 Gäste“, freute sich Gruppensprecher Reinhard Hops. In Erfüllung ging auch der Wunsch nach einem Mix von älteren und jüngeren Besuchern. Für sie war eine Ausstellung vorbereitet, die in die vier Bereiche „Erinnerungen“, „Krieg“, „Überleben“ und „Es geht weiter“ unterteilt war.