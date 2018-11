Sottrum - Von Matthias Röhrs. Sie wollen, und zwar alle. Der Sottrumer Gemeinde-Ausschuss für Kinder, Jugend, Sport, Soziales und Kultur hat sich am Montagabend grundsätzlich darauf geeinigt, die Krippengebührensatzung zu reformieren. Darüber wird schon seit einiger Zeit diskutiert. Auch eine Ausweitung der Krippenöffnungszeiten ist weiterhin im Gespräch.

Nachdem die FDP-Fraktion im Gemeinderat schon im Mai 2017 eine Änderung der Gebührensatzung für Krippen- und Kindergartenkinder sowie eine flexible Betreuungszeit beantragt hatte, kommt nun langsam Bewegung in die Sache. Schon damals war dieser Antrag eher als Diskussionsgrundlage zu verstehen gewesen, nun hat die SPD ihrerseits einige Vorschläge in den Rat eingebracht. „Die Zeit ist reif, die Sache anzugehen“, sagte Robert Graske (SPD) – auch, weil im Land Niedersachsen für Kindergartenplätze seit August die Beitragsfreiheit gilt.

Im Ziel sind sich sowohl die Sozialdemokraten als auch die Liberalen in ihren Ideen einig: Einkommensschwache Familien sollen in der sogenannten Sozialstaffel – die die Höhe der Krippengebühren regelt – entlastet werden, einkommensstarke Familien müssen dafür entsprechend mehr bezahlen, sodass die Gemeindeeinnahmen unterm Strich in etwa gleich bleiben. Nicht zuletzt deswegen äußerte sich Andreas Zack (FDP) am Ende auch zuversichtlich, bald einen Konsens finden zu können.

Deshalb heißt es laut dem einstimmigen Beschlussvorschlag zunächst einmal: rechnen. Die Verwaltung soll prüfen, wie sich die vorgeschlagenen Varianten jeweils auf das Budget auswirken würden. Die erste Variante der SPD erwägt eine Senkung der Beiträge für Familien der Stufe eins – ein Vier-Personen-Haushalt zum Beispiel hat darin ein Gesamteinkommen von bis zu 27 000 Euro – um rund 50 Prozent auf 70 Euro. Stufe zwei (bis zu 39 000 Euro/vier Personen) würde mit 132 rund 25 Prozent günstiger werden. Stufe drei (51 000 Euro/vier Personen) verbleibt bei 220 Euro, für Stufe vier (neue Grenze bei 63 000 Euro/vier Personen) wird es 25 Prozent (auf 340 Euro) teurer.

Die zweite Variante arbeitet mit den gleichen Gebühren, dort sind die Einkommensgrenzen der jeweiligen Stufen aber um 4 000 Euro nach oben verschoben. Darüber hinaus schlägt die SPD Ergänzungen vor: zusätzliche Stufen fünf und sechs für höhere Einkommen, die entsprechend noch mehr zahlen oder eine beitragsfreie Stufe null für Familien mit einem Einkommen von bis zu 23 000 Euro bei vier Personen, um im Beispiel zu bleiben. Die Ergänzungen haben aber nur geringe Chancen, in eine reformierte Sozialstaffel mit aufgenommen zu werden.

Die FDP in Person von Andreas Zack bemängelt daran, dass in diesem Vorschlag die Familienverhältnisse nicht berücksichtigt werden. Es sei ein Unterschied, ob in einem Haushalt ein alleinerziehender Erwachsener mit zwei Kindern lebe oder zwei Erwachsene mit einem Kind. Friederike Paar (CDU) wollte dieses Argument aber nicht zulassen. Das Einkommen bleibe ja gleich – und auch Erwachsene müssten „sich ernähren und anziehen“. Die FDP favorisiert – auch hinsichtlich einer flexiblen Betreuung –, dass Familien Pakete à fünf Stunden buchen können. Mit einem Einkommen von bis zu 24 000 Euro wären dann fünf Euro pro Stunde fällig, bis 32 000 Euro sieben, bis 41 000 Euro neun, bis 51 000 Euro elf und bis 62 000 Euro 14 Euro. Wer mehr verdient, zahlt 17 Euro. Die Betreuung jedes weiteren Kindes kostet die Hälfte.

Für Januar plant die Gemeinde, belastbare Zahlen vorlegen zu können. Das gilt auch für ein Konzept bezüglich der Ausweitung der Öffnungszeiten von Krippen und Kindergärten. Hier prüft sie, die Kita Pusteblume von 7 bis 15 Uhr, den Wiestekindergarten von 7 bis 17 Uhr und die Kita in Stuckenborstel von 7.30 bis 13.15 Uhr zu öffnen. Alle Kitas in der Gemeinde sind dabei laut Gemeindedirektor Holger Bahrenburg als Einheit zu betrachten. Wer längere Öffnungszeiten braucht, müsse gegebenenfalls weitere Wege zurücklegen. Wichtig sei hier vor allem die Frage, welche Personalkosten dadurch entstehen könnten. Halten die sich im Rahmen, ist auch in dieser Frage ein Konsens möglich. Die FDP ist von ihrer ursprünglichen Forderung, die Betreuung sozusagen von früh bis spät anzubieten, nach einer Elternumfrage mittlerweile abgerückt. Den Antrag wolle man laut Andreas Zack nun anpassen. Auch die SPD scheint aufgeschlossen: Wenn es nach Beantwortung der Kostenfragen möglich ist, „dann muss man es auch machen“, so deren Ratsmitglied Hans-Jürgen Brandt.