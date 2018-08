Zart und apart

Lotti Szalai und Jessica Kaiser geben Doppelkonzert in der Ahauser Kirche

+ Jessica Kaiser spielte romantische Sonaten. - Fotos: Stahl

Ahausen - Von Heidi Stahl. Lotti Szalai und Jessica Kaiser, die Gewinnerinnen des „Sonderpreises der Rotenburger Gitarrenwoche“ beim internationalen Gitarrenwettbewerb 2017 in Budapest, bewiesen am Mittwochnachmittag in der Ahauser Marienkirche ihr außerordentliches Können im zweiten öffentlichen Konzert der diesjährigen Rotenburger Gitarrenwoche.