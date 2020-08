Zähe Angelegenheit

Bei der Samtgemeindebürgermeisterwahl 2015 standen mit Peter Freytag (parteilos), Wolfgang Harling (SPD) und Lühr Klee (Grüne) drei Kandidaten auf dem Wahlzettel. Während in anderen Kommunen bereits erste Bewerber feststehen, ist man in Sottrum noch auf der Suche. Archivfoto: Tisemann

Sottrum – In Rotenburg hat der Wahlkampf schon begonnen. In Scheeßel auch. Was die Kreisstadt und die Beeke-Gemeinde eint, ist, dass es dort zumindest schon mal einen Kandidaten beziehungsweise eine Kandidaten für das Bürgermeisteramt gibt. Im Herbst kommenden Jahres wird gewählt, und zumindest in zwei Kommunen hat zumindest die CDU mit Frank Holle und Ulrike Jungemann bereits Bewerber ins Rennen geschickt. Die Samtgemeinde Sottrum steht nach dem angekündigten Rückzug von Bürgermeister Peter Freytag im kommenden Jahr dagegen noch ohne Bewerber da. Die Suche ist zäh. Lediglich die Gruppe aus FDP, POP und WFB erwartet, schon in den kommenden Tagen „harte Fakten“ zu schaffen, wie Gruppen-Sprecher Robert Abel (POP) auf Nachfrage mitteilt.

Denn es sind besondere Zeiten, mit Ausnahme der Samtgemeinde Bothel sind aktuell in allen Kommunen im Südkreis Rotenburg die Jobs der Hauptverwaltungsbeamten ab Herbst 2021 vakant. Und im Hintergrund sind die Parteien schon längst dabei, potenzielle Interessenten anzusprechen. Doch offensichtlich ist der Markt begrenzt. Das hat auch die CDU in Sottrum erfahren müssen. Eigentlich wollte sie noch vor den Ferien einen Bewerber präsentieren, bestätigt Sottrums Gemeindebürgermeister Hans-Jürgen Krahn als Sprecher der Christdemokraten von der Wieste. Und eigentlich sei man sich schon mit einer Person mehr oder weniger einig gewesen. Einfache Erkenntnis: „Eigentlich“ heißt eben nicht „sicher“. Die Person machte einen Rückzieher. Vor Ort scheint der Kandidaten-Markt eher abgegrast zu sein, man weitet die Suche aus. Die Samtgemeinde-CDU schaltete sogar eine Art Stellenanzeige in einer Parteizeitschrift, so Krahn – einen geeigneten Kandidaten oder eine Kandidatin ist dem Vernehmen nach aber noch nicht in Aussicht.

Die Sottrumer Christdemokraten wollen nun nach ihren Vorstandswahlen die Suche intensivieren, dann mit einer neuen Führung: Vorsitzender Helmut Intemann wird seinen Posten aufgeben, designierter Nachfolger ist Marvin Heinrich.

Nicht ausgeschlossen ist von allen Seiten, dass es auch einen gemeinsamen Kandidaten mehrerer oder aller Fraktionen im Samtgemeinderat gibt. Wichtig ist nur, dass man jemanden findet, der den jetzt angestoßenen Struktur-Reformprozess fortsetzen kann, sagt zum Beispiel Krahn. Für SPD-Sprecher Klaus Dreyer persönlich ist ein gemeinsamer Kandidat das letzte Mittel. Er möchte den Bürgern eine „echte“ Wahl bieten.

Doch die SPD hat ihrerseits ebenfalls noch keinen Bewerber finden können. Parteiintern sei man auf mehreren Ebenen in Gesprächen, so Dreyer. „Nach der Sommerpause müssen wir in die Hufe kommen“, sagt er weiterhin. Das Thema stehe deswegen im September groß im Kalender der Sozialdemokraten. „Er muss gut sein und zur Region passen“, umreißt der SPD-Sprecher und Hassendorfer Bürgermeister das gewünschte Profil, es müsse ein Verwaltungsfachmann und ein Politiker sein. Doch auch die SPD hat den schwierigen Kandidatenmarkt bereits zu spüren bekommen. Hinzu kommt, dass die Wahlperiode und damit auch die Amtszeit in Niedersachsen ab der Wahl im kommenden Jahr nur fünf Jahre beträgt. Auch Krahn weist darauf hin. Dreyer: „Wer geht dieses Risiko ein? Es gibt kaum eine Perspektive.“

Die Grünen haben sich unterdessen noch kaum mit der Personalie Samtgemeindebürgermeister beschäftigt, gibt Sprecher Dieter Szczesny zu. Man wolle Ende August mit dem Kreisparteitag damit beginnen. Gesucht werde jemand, „der das Rathaus ganzheitlich wieder in den Griff bekommt“. Unter anderem der Dauerstreit mit der Gemeinde Sottrum – Stichwort Bürogemeinschaft – müsse gelöst werden. Infrage käme daher auch „jemand Frisches“ von außen.

Die FDP/POP/WFB-Gruppe habe unterdessen den Versuch unternommen, jemanden zu finden, der eine möglichst breite Unterstützung bei den Fraktionen im Samtgemeinderat hat, so deren Sprecher Robert Abel. Es klingt, als würden im Hintergrund schon recht konkrete Gespräche geführt worden. „Es ist nur die Frage, welche Fraktionen mitspielen.“ Er und seine Gruppe bevorzugen einen ganz anderen Charakter als Freytag, dem Kritiker oft eine viel zu große Nähe zur Verwaltung anlasten. Abel: „Wir brauchen nicht unbedingt eine Verwaltungskraft“ auf dem Posten des Samtgemeindebürgermeisters, sondern eine „politische Seite aus dem richtigen Leben.“ Die oberste Verwaltungsvertretung obliege in diesem Szenario dann der neuen Ersten Samtgemeinderätin Kerstin Wendt.

In diesen Tagen erwartet er entsprechende Gespräche mit anderen Parteien. Ergebnisse könnten dann noch in diesem Monat vorgestellt werden. Und dann wäre auch in der Samtgemeinde der Wahlkampf fürs Erste eröffnet.