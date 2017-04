Wunsch und Wirklichkeit

Architekt stellt dem Rat der Gemeinde Horstedt Varianten für Tine-Meyer-Haus vor

+ Das Tine-Meyer-Haus (rechts) stand im Mittelpunkt der Horstedter Gemeinderatssitzung. - Foto: Holsten-Körner

Horstedt - Von Antje Holsten-Körner. Viele Wünsche sind bei der Bürgerversammlung Mitte März geäußert worden, bei der es um den Ausbau des Tine-Meyer-Hauses in Horstedt ging. Schon damals war aber klar, dass die Gemeinde nicht alles realisieren kann, denn die Haushaltslage ist durch den Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen sehr angespannt. So kam das Thema nun in der Sitzung des Horstedter Gemeinderates auf den Tisch. Eine Entscheidung gibt es aber noch nicht.