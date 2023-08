Der zweite Schuss ist tödlich: Bötersener erinnert sich an „ersten“ Wolf im Landkreis Rotenburg

Von: Wieland Bonath

Teilen

Heinz-Werner Hellbaum mit dem vor 50 Jahren von ihm bei Bötersen erlegten Wolf. © Bonath

Viele halten die Diskussion um den Wolf für eine verhältnismäßig neuere, die erst seit einigen Jahren geführt wird. Im Landkreis Rotenburg jährt sich der erste Wolfsabschuss der „jüngeren Geschichte“ bald zum 50. Mal. Der Schütze aus Bötersen erinnert sich noch gut an den Fall.

Bötersen – Noch wenige Monate, dann sind die 50 Jahre erreicht: Am Sonnabend, 15. Dezember 1973, wurde wenige Meter neben der Bundesstraße 71 in der Gemarkung Bötersen zwischen Rotenburg und Mulmshorn der erste „neuere“ Wolf im Wümmekreis gesehen und beim Wechseln einer Waldschneise geschossen. Damals eine Sensation, denn nach dem Zweiten Weltkrieg waren in Niedersachsen in den folgenden 17 Jahren „nur“ sechs Wölfe zur Strecke gebracht worden, darunter 1948 der „Würger von Lichtenmoor“ im Kreis Nienburg. An jenen Sonnabend vor bald 50 Jahren erinnert sich der pensionierte Polizeioberkommissar Heinz-Werner Hellbaum (82) aus Bötersen, der damals als junger Obermeister Dienst in der Polizeistation Sottrum tat, noch genau.

Hellbaum parkt sein Auto ganz in der Nähe der damaligen Abschussstelle. Wenige Schritte über die inzwischen baulich umgestaltete B 71, dann der grasbewachsene Weg mit den Fahrspuren, fast genau wie vor 50 Jahren. Der 82-Jährige, auch heute noch passionierter Jäger, der damals mit seinen Kollegen Klaus Wahlers und Klaus Girndt gekommen war, brauchte nicht lange zu warten: Dort, ganz in der Nähe der kleinen Wegkurve in einer Distanz von etwa 100 Metern sei der Wolf plötzlich aufgetaucht und habe verhalten. Hellbaum gab aus seiner Büchse mit Zielfernrohr einen Schuss ab, der jedoch nicht tödlich war, da das Tier nicht „breit stand“, wie Jäger sagen. Der zweite Schuss streckte den Wolf – eine Fähe, wie sich später herausstellte – dann nieder.

Heinz-Werner Hellbaum an der Stelle, an der er vor 50 Jahren den Wolf schoss. © Bonaths

Den Auftrag zum Abschuss der Wölfin damals, die zuvor nach Aussage von Bürgern hilflos und hungrig herumgeirrt war, hatte Oberkreisdirektor Helmut Janßen gegeben. Wölfe waren damals nicht geschützt. Sie galten als gefährlich für Menschen und waren als Räuber in der Tierwelt gefürchtet. Bereits vor circa 50 Jahren hat man um den angemessenen Umgang mit dem Tier gerungen. Es kam zu Diskussionen über ein Ja oder Nein zum Wolf, der seit jeher wie kaum ein anderes Tier von Mythen begleitet wird, ob berechtigt oder nicht.

Der Bötersener Wolf kam zunächst in die Tierkörperbeseitigungsanstalt, der Kreisveterinär untersuchte das Tier, der Verdacht auf Tollwut war negativ. In der Tierärztlichen Hochschule Hannover erwies sich nach speziellen Untersuchungen, dass es sich bei Isegrim mit absoluter Sicherheit um eine knapp acht Monate alte Jungwölfin handelte.

Der Wolf in der Region Nach dem Wolfsmonitoring der Landesjägerschaft Niedersachsen gibt es in Niedersachsen zurzeit 48 Territorien, die von 42 Rudeln besetzt sind. Hinzu kommen vier Wolfspaare und zwei residente Einzelwölfe. Die Gesamtzahl der Wölfe zwischen Elbe und Ems beläuft sich aktuell auf circa 500 Tiere. Bekannte Zahlen für den Kreis Rotenburg, die sich auf dieses Jahr beziehen:

- Gnarrenburg: Rudel mit vier Welpen

- Tarmstedt: zum ersten Mal ein bestätigtes Rudel

- Scheeßel: ein weiteres Rudel, wahrscheinlich mit Nachwuchs

- Visselhövede: Rudel mit Nachwuchs

- Rotenburg: Rudel mit Nachwuchs

- Aktueller Bestand im Kreis Rotenburg: mit Nachwuchs etwa 20 Wölfe.

Dr. Peter Meyer von der Tierärztlichen Hochschule Hannover in einem Beitrag im „Niedersächsischen Jäger“: „Es ist anzunehmen, dass die Wölfin auf dem alten Wolfswechsel zu uns gelangte, der in der Höhe von Gartow über die Elbe führt. Dort laufen im Osten drei Urstromtäler der Weichselvereisung zusammen, während westlich der Elbe die ausgedehnten Forsten des Wendlands und der Göhrde anziehend wirken mögen. Zwei Hauptwechsel führen nun weiter in südwestlicher Richtung nach Nienburg (Lichtenmoor) beziehungsweise in westlicher Richtung nach den nordwestlich von Rotenburg gelegenen Mooren.“

Die Bötersener Wölfin wurde im Landesmuseum präpariert, dann im Rotenburger Heimatmuseum als besondere Attraktion ausgestellt und schließlich bei der verheerenden Brandstiftung des Niedersachsenhauses vernichtet. Lediglich der Schädel des Tieres mit seinen markanten Reißzähnen blieb erhalten.

Der Wolf ist in Deutschland längst zu einem Reizthema geworden, und zwar auf vielfältigen Ebenen, sachlich und mit vielen Emotionen behaftet, begleitet von Ängsten und Sorgen, von totaler Ablehnung bis hin zur Freude über den Nutzen für die Natur. Die Gefahr, Begegnungen mit dem Wolf zu haben, erzeugt bei vielen Menschen beispielsweise Furcht.

Heinz-Werner Hellbaum: „Ich halte mich da raus. Ich habe zu der Zeit, als die Wölfe noch nicht geschützt waren, drei Wölfe, einen in Bötersen und zwei in Polen, geschossen. In die aktuelle Diskussion um den Wolf mische ich mich nicht ein.“.

Wie auch immer: Bis spätestens 1850 war der Wolf ausgerottet. Seit der Jahrtausendwende ist die Zahl der Wölfe und Wolfsrudel in Mittel- und Nordeuropa wieder deutlich angestiegen. Für den Erfassungszeitraum 2023 wurden bei den Wölfen 161 Rudel, 44 Paare und 21 territoriale Einzeltiere registriert, die in 226 Wolfsterritorien leben. In Deutschland gibt es aktuell hochgerechnet 1 600 bis 2 000 Wölfe, Tendenz kontinuierlich steigend.

Wolfsberater Jürgen Cassier mit Rauhaardackel Apollo. © -

Jürgen Cassier (73), pensionierter Leiter der Kreisnaturschutzbehörde und seit sieben Jahren als einer von sechs ehrenamtlicher Wolfsberatern für den südlichen Teil des Landkreises Rotenburg tätig: „Vor 43 Jahren habe ich zum ersten Mal von der Erlegung eines Wolfs im Landkreis Rotenburg erfahren. Das hatte mich als Mitarbeiter der Naturschutzbehörde neugierig gemacht. Anlässlich eines Gesprächs mit Herrn Hellbaum habe ich erfahren, wie es zum Abschuss des Wolfs gekommen ist.“ Als Jäger akzeptiere er heute den Wolf, der gleichermaßen die Wildbestände reguliere, um Schäden in der Land- und Forstwirtschaft möglichst gering zu halten. „Gleichwohl darf ich als Wolfsberater nicht die Augen vor den Problemen schließen, die die Anwesenheit des Wolfs in unserer Kulturlandschaft mit sich bringen.“

Die Frage, wie viele Wölfe in Deutschland akzeptabel seien, könne Cassier nicht beantworten. „Wichtig, wenn nicht gar entscheidend ist, dass die mitteleuropäische Flachlandpopulation, der sogenannte gute Erhaltungszustand, vom Bundesumweltministerium festgestellt wurde.“ Dies sei eine entscheidende Basis, auf EU-Grundlage den bisherigen hohen Schutzstatus des Wolfs zu überprüfen.

„Die aktuellen Überlegungen der niedersächsischen Landesregierung“, fährt Cassier fort, „zu einem regionalen Bestandsmanagement, und Abbau administrativer Hürden zum Umgang mit Problemwölfen sind für mich nachvollziehbar.“

Wenn Cassier die kontrovers geführte Diskussion um den Wolf verfolgt, gehe es selbst bei den von Wolfsrissen betroffenen Tierhaltern nicht um eine Ausrottung des Wolfs, sondern um eine angepasste, wie auch immer durchgeführte Bestandsregulation. „Wir werden auch in Zukunft mit Wölfen zusammenleben müssen“, sagt er. Deshalb sei es für ihn als Berater umso wichtiger, eine faktenberührende Öffentlichkeitsarbeit zu forcieren zum Umgang mit dem Wolf.