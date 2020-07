Wo die Seele baumelt

Horstedt – Etwa 50 Kilometer ist sie lang, die Kräuterroute. Sie führt, wenn man zum Beispiel in Sottrum beginnt, über Stapel nach Horstedt, weiter geht es über Nartum, Gyhum, Mulmshorn und Bötersen. Es ist eine Strecke, auf der man „die Seele baumeln lassen kann“, sagt Susanne Lohmann, denn sie führt quer durch die schöne Natur der Region, über Kreis- und Nebenstraßen, Landwirtschaftswege oder separate Radwege, durch Felder, Wiesen und Waldstücke von Ort zu Ort. Und nicht nur die Hauptstrecke ist interessant, sie bietet auch viele kleine Abstecher, nicht nur für Fahrradfahrer – auch zu Fuß kann man Teile erkunden. Das mache Lohmann gerne bei einem Spaziergang mit ihrem Hund. Dabei gibt es viele einheimische Kräuter an ihren natürlichen Standorten zu entdecken – ganz, wie es der Name verspricht.

Die Horstedterin ist zwar von Anfang an im Verein Kräuterregion Wiesteniederung, aber seit Anfang des Jahres auch erstmals Teil des des Vorstands. Sie ist an diesem Tag mit der ersten Vorsitzenden, Elisabeth Blohm, und Kassenwart Hans-Peter Cordes in den Bibelgarten in Horstedt gekommen. Dieser ist einer von vielen Stopps unterwegs, die zu einer Pause, aber auch zu einem Spaziergang in aller Ruhe einladen. Denn in dem Garten gibt es einiges zu entdecken – und das nicht nur für die Insekten, die zahlreich durch die bunten Blumen schwirren und den sonnigen Tag mit fröhlichem Brummen und Summen untermalen. Zwölf Stationen sind es, die der Besucher in einem Kreis abläuft – entweder auf eigene Faust oder bei einer Führung, die über die Kirche ausgemacht werden kann. Die Tour reicht von der Schöpfung bis zur Auferstehung. Unterwegs kommt man zum Beispiel ins „Gelobte Land“, dort wachsen gerade Weizen, Linsen, Salbei und vieles mehr. „Das ist sehr interessant, auch gerade, wenn man hier wohnt“, meint Lohmann, die selbst schon mal eine Führung mitgemacht hat.

Gerade die jetzige Zeit biete vielen Menschen eine Gelegenheit, ihre Heimat noch einmal völlig neu kennenzulernen. Sich auf den Drahtesel zu schwingen und die Kräuterroute zu erkunden, sei eine von vielen Möglichkeiten. Unterwegs seien häufig Hinweistafeln angebracht, die Interessierten aufzeigen, was es über diesen Ort zu erfahren gibt, weiß Lohmann. „Viel Fachwerk, viel Natur, viel Ruhe erwarten einen.“

Die Kräuterroute scheine beliebt, „ich sehe oft Radfahrer, die auf der Bank bei der Ortstafel eine Pause machen“, meint Lohmann. „Es ist ein Teil des Ganzen, Teil des Radtourismus‘ in der Region. Und jeder Ort, den man tangiert, hat sein eigenes Flair“, schließt sich Cordes an. Da ist zum einen Nartum mit der Kempowski-Stiftung und den Steingräbern am Friedhof, die sich auf das Jahr 1 500 vor Christus zurückdatieren lassen oder auch das dortige Backhaus mit dem alten Mühlwerk innen, erklärt Blohm. Auch der Kräuterlehrpfad in Nartum sei ein Anziehungspunkt, auch die Besichtigung der Kräutergärtnerei in Horstedt. Dann ist da die ruhige Natur im Stellingsmoor, das Kräuterfeld in Stapel („Da wächst jetzt alles“) und zu Beginn des Sommers das Lavendelfeld dort. „Aber man sollte genug Zeit einplanen“, geben die drei als Tipp. Es empfehle sich, die Route zum Beispiel an zwei Tagen zu fahren, um auch mal abseits der Hauptroute etwas entdecken zu können. Übernachtungsmöglichkeiten gebe es, wenngleich auch nicht so viele, wie sich Blohm wünschen würde. Das sei noch ausbaufähig.

Pläne für eine Umstrukturierung des Kräutertags in Horstedt gebe es indes nicht. Bislang habe der teils neue Vorstand erst einmal zusammensitzen können. Denn eigentlich wären die vergangenen Wochen für die Ehrenamtlichen voll gewesen – mit Planung, Organisation. Denn in diesem Jahr hätte der 19. Kräutertag stattfinden sollen – es ist der Tag, an dem normalerweise 8 000 bis 10 000 Besucher den kleinen Ort bevölkern. Der ist aber bereits Anfang des Jahres abgesagt worden, aufgrund der Baustelle in Horstedt. Doch dann kam Corona und spätestens damit hätte er ohnehin abgesagt werden müssen – die Besucherströme zu lenken oder zu kontrollieren, das wäre nicht möglich gewesen, ist sich das Trio einig. Sie hoffen jetzt auf das kommende Jahr. „Es gibt natürlich die ein oder andere neue Idee, aber letztlich werden wir auf Bewährtes zurückgreifen“, sagt Blohm. Und: So ganz traurig sind sie nicht, dass der Tag in diesem Jahr ausfällt. Denn das gebe ihnen die Möglichkeit, sich in dem neuen Vorstandsteam erst einmal zurechtzufinden. „Das ist gut zum Üben, wir müssen da jetzt reinwachsen“, so Lohmann. Eine Kräuterkönigin soll es dabei weiterhin geben – wenn sie eine finden. Denn es sei gar nicht so einfach, junge Frauen zu finden, die das Amt für ein Jahr übernehmen möchten, sagt Lohmann. „Es ist schon eine Hürde, auf eine Bühne zu gehen und dort zu sprechen“, weiß sie. Die aktuelle Königin, Alena Hübner, sei aufgrund des ausgefallenen Kräutertages nun das dritte Jahr im Amt, normalerweise sind es zwei Jahre. Viel zu tun sei derzeit aber nicht – alle Veranstaltungen wurden durch die Pandemie abgesagt. Dass die Königin für zwei Jahre im Amt ist, habe einen einfachen Grund: „Wir sind ein kleiner Verein und das ist ein hoher Aufwand, daher bleibt eine Königin länger“, erklärt Lohmann.

Rückblickend habe sich seit dem ersten Kräutertag viel getan: Habe man damals noch mit zehn Ständen auf dem Sportplatz angefangen, sei der Tag schnell verlegt worden. Zwischendurch kam mal die Überlegung auf, den Tag auf das Stapeler Kräuterfeld zu verlegen, doch sei das organisatorisch nicht möglich. Heutzutage, mit gut 100 Ständen, ist er ein Großevent. Eines, das zahlreiche Besucher anlockt, was nicht jedem im Ort schmeckt. Es gebe auch genervte Kommentare, wissen die drei. Und doch: „Da fehlt schon was, da sind wir oft angesprochen worden“, so Blohm.

Denn letztlich sei er ein Besuchermagnet. Es gebe zwar einige Radreisende oder Freizeitfahrer, die in Horstedt Halt machen, doch sei mit dem Schließen der Gaststätte vor einigen Jahren nicht mehr so viel Betrieb wie früher. „Da kamen oft drei bis vier Busse am Tag, auch wegen des Essig & Öl-Kontors, aber das gibt es auch schon lange nicht mehr“, erinnert sich Blohm. „Das war ein großer Verlust für den Ort.“