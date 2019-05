Hassendorfer Singkreis hat Weltliches und Geistliches im Programm

Hassendorf - Von Ulf Buschmann. Es gibt Lieder, die einem einfach nicht wieder aus dem Kopf gehen wollen. Dieses Phänomen scheint nicht erst eines der Neuzeit zu sein. Schon im 16. und 17. Jahrhundert beherrschten Komponisten das Ersinnen dauerhafter Ton- und Notenfolgen. Hans Leo Häßler war so einer. Seine Motette „Cantate Domino“ will mir an diesem Morgen nicht weichen – während ich diese Zeilen schreibe, schwingt dieser wunderschöne dreistimmige Satz in meinem Gehörgang nach.

Schuld daran sind weder meine CD- noch LP-Sammlung. Auch Youtube oder andere Musik-Streamingdienste sind nicht der Grund meines inneren Gesangs. Dafür sorgt eine ganz und gar analoge Veranstaltung: eine Chorprobe beim Hassendorfer Singkreis. 21 Sängerinnen und Sänger treffen sich jeden Donnerstag ab 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf. Unter der Leitung des Sottrumer Kirchenkantors Johannes Kaußler studieren sie sowohl weltliches als auch geistliches Liedgut ein. Ich bin an diesem Abend mittendrin. „Wir platzieren Sie mal im Bass“, begrüßt mich Kaußler überaus freundlich.

Es gibt einen Stuhl extra für mich in der letzten Reihe. Ich warte, was kommt. „Machen wir zuerst Konfirmation?“, fragt der Chorleiter in die Runde. Mir erklärt er, dass der Hassendorfer Singkreis am Sonntag im Konfirmationsgottesdienst singt – „in der Kirche hier in Sottrum, wo ich als Kirchenmusiker angestellt bin.“ Auf der Internetseite steht: „Orgel, Kantorei, Choralschola.“

Kaußler liebt und lebt seinen Beruf. Er nimmt seine Sängerinnen und Sänger genauso mit wie mich. Da fällt es mir leicht, mich ohne Erfahrung auf das nicht so ganz unkomplizierte Liedgut einzulassen. „Aufzug zur Freude“ singen wir, und ich merke wie sich die gute alte Faustregel in Sachen Musik und Geist wieder einmal bewahrheitet: Singen öffnet die Seele. Mein Glück ist gleichwohl, dass ich in fünf Jahren Blockflötenunterricht am früheren Konservatorium beziehungsweise der heutigen Musikschule Bremen lernte, Noten zu lesen.

+ Probe für den Konfirmationsgottesdienst: Dort ist unter anderem die Motette „Cantate Domino“ zu hören. © Holsten-Körner

Doch das Spielen eines Instruments in kleinen Gruppen ist etwas anders als nach Noten zu singen. Der Einstieg gelingt mir nicht, ohne bei den anderen Chormitgliedern zu lauschen. Und es hilft mir die Häßlersche Komposition. Sie setzt sich übrigens nicht nur in den Weiten zwischen Gehörgang und Gehirn fest. Vielmehr werden der Vielklang zwischen „Cantate Domino“, dem Führen von Johannes Kaußler und das andere an diesem Probenabend auf dem Programm stehende Liedgut dafür sorgen, dass ich mit einem inneren Beben aus der Chorprobe komme. Musik ist eben was Schönes, sozusagen unabhängig von Zeit und Raum.

Wir singen jetzt „Ich bin die Auferstehung“ von Gallus Dressler. Kaußler korrigiert die Sängerinnen und Sänger vor ihm gestenreich: „Das ist mir zu smooth“, fordert er sie, „dieses ,und’ muss rausgeschnippt werden!“ An seinem elektrischen Klavier geht der Chorleiter mit einer beeindruckenden Leichtigkeit durch die verschiedenen Stimmen. Tenor, Alt, Bass und Tenor, ihnen kann er die Richtung vorgeben. Die Chormitglieder folgen ihm, dann sitzt es. Die Komposition kann zur Aufführung kommen – die Hassendorfer singen es ebenfalls im Konfirmationsgottesdienst.

+ Chorleiter Johannes Kaußler in seinem Element. © Holsten-Körner

Und dann entdecke ich etwas für mich völlig Neues: Joseph Haydn, einer meiner Helden unter den Komponisten des 18. Jahrhunderts, hat Gedichte für drei- und vierstimmigen Chorgesang vertont. Und das in der Zeit der Aufklärung – einer Epoche, die sich durch die Suche nach dem wahrhaft Erklärbaren auszeichnete. Dass es aber auch Dichter gab, die Witziges zu Papier brachten, wird mir an diesem Abend in Hassendorf bewusst. Chorleiter Kaußler schwärmt zwischendurch denn auch davon, wie „unheimlich witzig“ diese Texte rüberkommen.

Doch wem die Praxis fehlt wie mir, dem erschließt sich die ganze Genialität dieses Zusammenspiels von Komposition und Text erst nach und nach. „...nur ein günstiger Augenblick bringt dem Liebenden sein Glück“, hat beispielsweise Karl Wilhelm Ramler gedichtet. Haydn hat darauf einen Satz komponiert, der für mich schwer zu singen ist, aber der mir sehr an die Seele geht und wohl mit verantwortlich für das innere Beben auf dem Weg nach Hause ist.

Sänger nehmen mehrere Anläufe

Für die Hassendorfer Sänger scheint es genauso schwer zu sein, sich in der Komposition zurechtzufinden. Mehrmals setzen sie nach den Anweisungen von Johannes Kaußler neu an. „Ihr müsst dieses ,denn sein’ mehr betonen“, sagt er: „Denkt an bügelfein! Denn sein, bügelfein!“ Das wirkt, die Stelle kommt von der Betonung her gleich viel besser.

Auch beim zweiten Stück aus Haydns Sammlung bringt der Chorleiter seine Frauen und Männer in die Spur. Auf dem Programm steht „Die Harmonie der Ehe“. Den Text schrieb der Geistliche, Schriftsteller und Übersetzer Johann Nikolaus Götz: „O wunderbare Harmonie // Was er will, will auch sie // Er bechert gern, sie auch // Er lombert gern, sie auch // Er hat den Beutel gern,// Und spielet gern den Herrn // Auch das ist ihr Gebrauch // O wunderbare Harmonie // Was er will, will auch sie.“

Auf das Singen kann ich mich bei diesem Text nicht konzentrieren. „So ist es wohl heute noch in fast jeder Ehe“, denke ich schmunzelnd. Dabei bekomme ich gar nicht mit, dass der Probenabend schon vorbei ist. Zu hören ist das alles übrigens in einem Konzert im September.