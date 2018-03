Sottrumer Kirchengemeinde startet Veranstaltungsreihe zum Bibelmarathon

Sottrum - Von Wieland Bonath. Zu einem Bibelmarathon lädt die St.-Georgs-Kirchengemeinde mit Pastor Theodor Adam in das Sottrumer Gotteshaus ein. Gemeindemitglieder lesen aus dem „Buch der Bücher“.

An jedem Freitagabend wird, verbunden mit einer Wochenschlussandacht, von Gemeindemitgliedern ein Abschnitt aus der Bibel vorgetragen. Am 21. März, 8. April sowie am 12. Juni finden zusätzlich Termine einer Veranstaltungsreihe statt, die die St.-Georgs-Stiftung und die Kirchengemeinde gemeinsam organisieren. Zudem gibt es eine Ausstellung in der Kirche. Was es mit all dem genau auf sich hat, darüber haben wir mit Pastor Theodor Adam gesprochen.

Herr Adam, andere haben es vorgemacht, zum Beispiel die Paulus-Kirchengemeinde in Bomlitz im Heidekreis, die Sottrumer wollen es ebenfalls wagen und in der St.-Georgs-Kirche einen Bibelmarathon veranstalten. Wer ist auf die Idee gekommen, wann und wie soll diese Mammutaufgabe bewältigt werden?

Theodor Adam: Der Sottrumer Bibelmarathon findet bereits seit einem Jahr und vier Monaten statt. Auf die Idee sind wir durch das Reformationsjubiläum gekommen. Wie Martin Luther wollten wir uns rückbesinnen auf die Texte, die Gottes Wort beinhalten. Der Bibelmarathon findet im Rahmen einer wöchentlichen Wochenschlussandacht statt. Jeden Freitagabend um 17.30 Uhr singen und beten wir gemeinsam und hören die fortlaufende Lesung.

War es schwierig, die nötige Anzahl Bibel-Vorleser zu bekommen?

Adam: Nein, als ich die Idee einbrachte, erzählten einige Gemeindemitglieder von eigenen Versuchen, die Bibel einmal komplett zu lesen. Doch diese Versuche waren meist gescheitert. So stieß das Projekt „Bibelmarathon“ auf offene Ohren, und schnell fand sich ein Team zusammen, das seitdem die Andachten gestaltet und die Texte liest. Im Anschluss findet dann ein Gespräch über das Gelesene statt. Im Schnitt nehmen circa 15 Menschen teil, wobei zu besonderen Aktionen deutlich mehr Besucher kommen. Eine besondere Veranstaltung war das Martinusfest und weitere sind geplant.

Was ist der Sinn dieses ungewöhnlichen Marathons? Sollen quasi durch die Hintertür auf dem Wege des Spektakulären mehr Menschen in das Gotteshaus gelockt werden?

Adam: Das war nicht unser erstes Ziel. Dennoch ist es natürlich schön, wenn neue Menschen dazukommen. Aber der eigentliche Sinn war, die Bibel wieder und neu zu entdecken als Basis, auf der wir als evangelisch-lutherische Christen stehen. Mir war es wichtig, einen Raum zu öffnen, in dem Menschen die Inhalte der Bibel für sich selbst als relevant erleben können und spüren: Meine Erfahrungen, mein Leben kommt in diesem Buch vor, und Gott ist Teil auch meiner Lebenswirklichkeit. Die Bibel zu lesen ist für mich auch Teil von Gottesbeziehung. Auch auf diese Weise wird das Evangelium erlebbar.

Die Kirche leidet vielfach darunter, dass Gläubige, besonders die Jüngeren, sich von ihr lösen. Will der Bibelmarathon ein weiteres Auseinanderdriften verhindern?

Adam: Es wäre wunderbar, wenn ihm das gelänge. Ich glaube, es ist unsere Aufgabe, die Bibel als Angebot der Lebensdeutung immer wieder ins Spiel zu bringen. Wo Glaubenserfahrungen gemacht werden, spielen Unterschiede in Alter, Geschlecht oder sozialer Herkunft keine Rolle mehr.

Die viele Jahrhunderte alte Bibel, bestehend aus dem Alten und dem Neuen, die als das am weitesten verbreitete Werk überhaupt gilt – hat dieses „Buch der Bücher“ es überhaupt nötig, dass diese werbende Veranstaltung inszeniert wird?

Adam: Viel eher glaube ich, dass wir es nötig haben beziehungsweise viel davon lernen können, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen. Den Schatz zu heben, den sie in sich birgt und ihn für uns fruchtbar zu machen, nämlich sich selbst von Gott angesprochen zu fühlen. Darin liegt die Chance, den die Bibel bietet.

Welche Kernaussagen der Bibel sind für Sie als Theologen besonders wichtig?

Adam: Elementar für mich als Theologen aber auch als gläubigen Christ ist die Frohe Botschaft: „Dir sind deine Sünden vergeben, und du bist unendlich geliebt.“ Zugleich berührt mich immer wieder der Beziehungswille Gottes zu seiner Schöpfung: Gott kreiert unsere Welt nicht nur, sondern begleitet sie bis auf den heutigen Tag, nimmt Anteil, ringt mit uns und segnet uns.

Im deutschsprachigen Raum gibt es unterschiedliche Bibelübersetzungen. Aus welcher wird beim Bibelmarathon in der St.-Georgs-Kirche gelesen?

Adam: Zum Reformationsjubiläum wurde die Luther-Bibel erneut revidiert. Diese Übersetzung, herausgegeben von der Deutschen Bibelgesellschaft, verwenden wir.

Lädt die St.-Georgs-Gemeinde zu dem Bibelmarathon auch Angehörige anderer Konfessionen ein?

Adam: Alle am Bibelmarathon Interessierte sind jenseits ihrer Konfessions- oder Religionszugehörigkeit willkommen. Die einzige Voraussetzung ist ein ehrliches Interesse an einem offenen Austausch und an einem miteinander Lernen.

Was hat die Bibel den heutigen Menschen mitzuteilen?

Adam: Ich glaube, dass sich die Urerfahrungen der Menschen heute und die menschlichen Erfahrungen, die die Bibel beschreibt, kaum voneinander unterscheiden, auch wenn sie natürlich zu unterschiedlichen Zeiten und unter ganz anderen gesellschaftlichen Voraussetzungen gemacht werden. Themen wie Freundschaft, Verrat, Liebe, Tod, Vertrauen und die eigene Reifung beschäftigen uns auch heute und sind eng verknüpft mit der Frage nach mir selbst, meinem Ursprung und dem Sinn meines Lebens – theologisch gesprochen, meiner Berufung. All dieses verhandelt die Bibel auch und bietet Ansätze, die helfen, eigene Antworten zu finden.

Drei Vorträge und eine Ausstellung

Parallel zu den regulären Terminen des Bibelmarathons, freitags ab 17.30 Uhr in der St.-Georgs-Kirche, gibt es vier weitere Begleitveranstaltungen: • Am Mittwoch, 21. März, startet Ursula Rudnick um 18 Uhr mit der Frage „Braucht die Kirche das Alte Testament?“ Viele Menschen verbinden mit dem Alten Testament negative Assoziationen. Der Berliner Theologe Adolf von Harnack beispielsweise schrieb 1921 „Das Alte Testament seit dem 19. Jahrhundert als kanonische Urkunde im Protestantismus noch zu konservieren ist die Folge einer religiösen und kirchlichen Lähmung“. • Die Pastorin Daniela Koeppler befasst sich am Sonntag, 8. April, ab 11 Uhr mit dem Thema „Mit Israel preisen wir ... Gottesdienst feiern im Klangraum des Alten Testaments“. Wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern, bringen wir biblisches und damit jüdisch-christliches Erbe zum Klingen. An diesem Vormittag sind alle Interessierte eingeladen, sich nach dem Gottesdienst auf eine Reise durch die evangelische Liturgie zu begeben, heißt es. Die vielen alttestamentlichen beziehungsweise jüdischen Anklänge würden dabei überraschen. • Mit Ulrike Offenberg kommt am Dienstag, 12. Juni, die Rabbinerin der jüdischen Gemeinde Hameln nach Sottrum. Sie berichtet von 19 Uhr an über Herausforderungen, Chancen und Schwierigkeiten ihrer Arbeit, gewährt Einblicke in das Leben ihrer liberal-jüdischen Gemeinde und beantwortet Fragen zu ihrer Sicht des ersten Testaments.

• Außerdem ist die Ausstellung „Kon-Texte“ zum christlich-jüdischen Verhältnis und zur Verfassungsänderung der Landeskirche vom 12. Juni bis zum 4. Juli in der Sottrumer St.-Georgs-Kirche zu sehen.