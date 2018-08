Ende des Prager Frühlings: Der Sottrumer Jörg-Friedhelm Venzke war dabei

Protestanten umringen in der Innenstadt sowjetische Panzer und stehen mit einer Fahne der Tschechoslowakei auf einem umgekippten Militärfahrzeug. In der Nacht zum 21. August 1968 marschierten Truppen des Warschauer Pakts in der Tschechoslowakei ein und beendeten den sogenannten Prager Frühling mit Waffengewalt. - Archivbild: dpa

Sottrum - Von Matthias Röhrs. Den 21. August 1968 wird der Sottrumer Jörg-Friedhelm Venzke wohl nie vergessen. In der Nacht marschierten die Truppen des Warschauer Pakts unter Führung der ehemaligen UdSSR in der Tschechoslowakei ein und beendeten den sogenannten Prager Frühling mit Waffengewalt. Venzke war als Teilnehmer eines Zeltlagers zu der Zeit selbst in dem osteuropäischen Land gewesen. Die Erinnerung daran ist ihm bis heute geblieben – 50 Jahre danach.

Einige Tage zuvor hatte sich der damals 16 Jahre alte Venzke noch glücklich gewähnt. Im Gegensatz zu vielen seiner Jugendfreunde erlaubten ihm seine Eltern, mit einer Kirchengemeinde in Hannover in die damalige Tschechoslowakei ins Zeltlager zu fahren. Schon eine große Sache, ein Abenteuer, wie er noch heute findet. Schließlich ging es in den „Ostblock“, die Vorbehalte waren entsprechend groß. Doch Venzke durfte dabei sein. Zusammen mit 13 anderen Jugendlichen fuhr er los, für drei Wochen „Spiel, Spaß und Freude“, wie er heute sagt. Eine unbeschwerte Zeit mit Spielen, Wanderungen und Gesprächen.

Mit VW Käfer und VW Bus ging es Richtung Osten, das Ziel war Sedlcany, etwa 50 Kilometer südlich der Hauptstadt Prag. Diese war ebenfalls für einige Tage Zwischenstopp der Gruppe – doch da hatte noch keiner geahnt, was bald in der damaligen Tschechoslowakei geschehen wird.

Der Diakon der Kirchengemeinde hatte die Reise zusammen mit einem tschechischen Kollegen organisiert. In Prag und im Zeltlager war die Stimmung gut, erinnert sich Venzke. Bei den tschechischen Teilnehmern des Zeltlagers hatte er eine Aufbruchstimmung festmachen können. In den Monaten zuvor hatten Reformpolitiker innerhalb der Kommunistischen Partei unter der Führung Alexander Dubceks versucht, in der Tschechoslowakei einen „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ zu schaffen. In Moskau war diese Idee alles andere als beliebt. Sie griffen ein, mit Militär. Dem sogenannten Prager Frühling, wie diese Bewegung noch bis heute genannt wird, setzten die Truppen des Warschauer Paktes – mit Ausnahme die der DDR – in der Nacht auf den 21. August mit ihrem Einmarsch ein Ende.

+ Jörg-Friedhelm Venzke © Röhrs

Am Morgen danach wachte Venzke anders auf als sonst. Das Weinen und die Rufe seiner tschechischen Lagergenossen und des Küchenpersonals weckten ihn. Die Vorkommnisse in Prag, die mittlerweile auf das ganze Land übergriffen, hatten sich rumgesprochen. Wie, weiß Venzke nicht. „Wir hatten kein Radio“, sagt er. „Vielleicht hat jemand angerufen.“ Die Stimmung war ins Gegenteil umgeschlagen: Die Sprachlosigkeit, Wut und Hilflosigkeit war, so Venzke, deutlich spürbar gewesen. Denn: Der Einmarsch geschah nicht durch verfeindete Mächte, sondern durch jene, die eigentlichen die Verbündeten der Tschechoslowakei waren.

Nach der ersten Ratlosigkeit, wie mit der Situation umzugehen ist, entschied die Gruppe um Venzke, dass sie das Land irgendwie verlassen mussten. Aber nicht sofort, dennoch ging es erst einmal in die nächste Stadt, um die Autos aufzutanken. „Dort haben wir uns auch ein Transistorradio gekauft und konnten über den Bayerischen Rundfunk erfahren, was genau eigentlich gerade los ist“, erinnert sich der Sottrumer. Der Diakon wollte außerdem ein Telegramm an die heimische Kirchengemeinde schicken. Das allerdings, erfuhren Venzke und seine Freunde erst später, ging nie raus. Zuhause in Hannover wusste niemand, wie es der Gruppe geht.

Nach einer schlaflosen Nacht ging es los

Man entschließt sich, erst am nächsten Tag den Versuch, nach Deutschland zu kommen, zu wagen. Am Nachmittag erfuhren sie über das Radio, das an der deutsch-tschechoslowakischen Grenze bei Waidhaus – etwa auf halber Strecke zwischen Pilsen und Regensburg – der Grenzübertritt möglich sein soll. Nach einer schlaflosen Nacht packten sie schließlich zusammen, mittags setzte sich der Tross dann in Bewegung. Bis dahin haben sie von der Intervention unmittelbar noch nichts erlebt. Die dramatischen Szenen spielten sich in den großen Städten ab. Die Panzer rollten durch die Straßen ohne nennenswerten Widerstand des tschechoslowakischen Militärs. Die Reaktion ging im Wesentlichen von der Bevölkerung aus.

Wenige Tage zuvor war die Welt noch eine andere gewesen. Nicht nur für das Land, sondern auch für die Reisegruppe. Der erste Stopp führte sie nach Prag. „Dort war die Stimmung noch unerwartet locker und angenehm gewesen“, erinnert sich Venzke. Eine große Überraschung für ihn. Schließlich herrschte der Kalte Krieg und die Reise ging hinter den sogenannten Eisernen Vorhang,

Einige Jahre später lernt er auf einer Reise nach Moskau einen ehemaligen russischen Soldaten kennen, der ebenfalls dabei war und ihm vom Ende des Prager Frühlings aus seiner Sicht erzählte. Der Marschbefehl hatte demnach lediglich „nach Westen“ geheißen. Fast bis zum Schluss hätten der russische Soldat und seine Kameraden nicht gedacht, der Befehl richte sich gegen die Verbündeten in der Tschechoslowakei. Eher schon nach Deutschland.

Rot-weiß-blaue Stoffstreifen an Mützen und Jacken

Der Weg nach Waidhaus führte durch Pilsen. „Dort haben wir die ersten Anzeichen des zivilen Widerstandes gesehen.“ Drei davon sind Venzke besonders in Erinnerung geblieben. Zum einen wies eine Brücke ein zulässiges Gewicht von 48 Tonnen aus. Eine Panzerfalle, wie der Sottrumer vermutet. „Die Brücke knackte schon, als wir mit unserem Bus drüber gefahren sind. Außerdem waren viele Schilder abmontiert oder umgedreht worden. Die Tschechen wollten die gegnerischen Truppen damit in die Irre führen. Das traf aber auch die Reisegruppe. An einer Kreuzung mussten sie desorientiert halten, bis ein tschechischer, unbewaffneter Soldat aus dem Gebüsch kam und ihnen den Weg zeigte. „Die Russen“, hat er laut zu Venzke gesagt, „wird er in die andere Richtung schicken.“ Oft fanden sie auf der Straße auch aufgemalte Zeichen: Die Jahreszahl 1939 verwies auf ein Hakenkreuz. Damals besetzte Nazi-Deutschland die Tschechoslowakei endgültig. Darunter verwies die Jahreszahl 1968 auf den Roten Stern.

In Pilsen hatten viele Bürger rot-weiß-blaue Stoffstreifen an Mütze und Jacken angebracht – die Farben ihres Landes. Als russische Panzer vorbeifuhren, konnte Venzke an ihren Gesichtern erahnen, dass sie die Faust in den Taschen ballten. In der Nacht erreichen sie schließlich die Grenze. Zuerst eine russische Panzersperre. Die Soldaten legen nicht viel Wert auf eine genaue Kontrolle, wollen sie schnell wieder loswerden. Nur ein flüchtiger Blick auf die Papiere. „Keine Zeugen, wenn man so will“, sagt Venzke nachdenklich. Die nächste halbe Stunde bis zum tschechischen Grenzposten herrschte Stille im Bus der Reisegruppe. „Eigentlich war die Situation harmlos, aber wir waren von der martialischen Erscheinung der Soldaten eingeschüchtert.“ Auch die tschechischen Truppen verbringen nicht viel Zeit mit ihnen, winken sie ebenfalls durch.

Hinter der Grenze fällt die Nervosität ab

Als sie die Grenze passieren, fällt die Nervosität ab, einmal tief durchgeatmet und der Bus füllt sich mit Stimmen. All das, was sich die Reisenden nur gedacht, aber nicht zu sagen getraut haben, bricht heraus. Zwölf Kilometer müssen sie noch durch einen Wald nach Waidhaus. Durch die Fenster im Dunkeln, in den Feldwegen, sehen sie immer wieder US-amerikanische Panzer. Sie erreichen Waidhaus, finden eine Gaststätte voll mit Reportern, die sich auf sie stürzen, als sie das Gebäude betreten. Jeder wollte Eindrücke aus dem Krisengebiet geschildert bekommen. Venzke und seine Gruppen wollen eigentlich nur essen, trinken und gleich wieder weiter fahren. Zu allererst wollten sie aber telefonieren. Venzkes Eltern hatten während des Einmarsches der Truppen des Warschauer Paktes nichts von ihrem Sohn gehört.

Das eine oder andere Mal hatte Venzke nach dem Vorfall noch Kontakt zu seinen ehemaligen Lagergenossen aus Tschechien. 1969 war er wieder in Prag. An Gebäuden, die er während seines vorherigen Besuches noch bewundert hatte, entdeckt er die Einschusslöcher der Maschinengewehre. Venzke schildert seine Meinung über die Lage damals so: „Wir waren bestürzt, wie eine junge Bewegung so brutal beendet wurde – von verbündeten Staaten.“ Im ist klar geworden: „Bei solchen Konflikten leiden zuerst die kleinen Leute.“

Das Ende des Prager Frühlings ist ganz klar das gravierendste Erlebnis seiner Jugend gewesen. Was im sogenannten Ostblock passierte, hat er eigenen Worten danach viel bewusster wahrgenommen. „Nicht die Studentenbewegungen in der Bundesrepublik prägt für mich dieses Jahr 1968“, sagt er. „Es ist dieses Erlebnis.“