„Wir sind ein Spitzen-Team“: Chef der Sottrumer Bundeswehr-Patenkompanie über den Einsatz in Mali

Von: Lars Warnecke

Seit vier Jahren pflegt die Gemeinde Sottrum eine offizielle Patenschaft zum Jägerbataillon 91 in der Rotenburger Von-Düring-Kaserne. Warum das Sottrumer Ortsschild im März die Reise ins westafrikanische Mali angetreten hat? Die Soldaten sind dort im Auslandseinsatz.

Sottrum/Mali – Seit zehn Jahren ist die Bundeswehr im westafrikanischen Mali an der UN-Mission Minusma beteiligt – mit dem Ziel, das Land zu stabilieren. Weil es dort zuletzt regelmäßig zu Auseinandersetzungen mit der regierenden, als russlandnah geltenden Militärjunta gekommen war, sollen die deutschen Soldaten bis Mai 2024 aber nun allesamt abgezogen werden. Unter den rund 1100 Bundeswehrkräften, die derzeit noch in Mali stationiert sind, sind aktuell als mobile Sicherungskräfte auch Soldaten aus Rotenburg zugegen – vom Jägerbataillon 91 in der Von-Düring-Kaserne. Deren 4. Kompanie pflegt seit 2019 eine offizielle Patenschaft zur Gemeinde Sottrum. Wie geht es den Männern und Frauen vor Ort? Welche Erfahrungen machen sie? Und was hat es mit dem Sottrumer Ortsschild an einem Betonpfeiler im Einsatzland auf sich? Darüber haben wir uns mit dem Kompaniechef Matthias Baron von Schilling (35) unterhalten.

Herr Baron von Schilling, die erste Hälfte des Einsatzes Ihrer Kompanie ist fast rum. Ziehen Sie doch mal ein Zwischenfazit.

Uns ging und geht es gut, wir haben alles, was wir zur Erfüllung der Aufträge brauchen. Aus meiner Sicht kann sich keiner über Verpflegung, Unterbringung, Ausstattung, Betreuung oder medizinische Versorgung beschweren.

Sind Sie stolz auf die Soldatinnen und Soldaten Ihrer Kompanie?

Ja, durchaus. Sie erfüllen in jedem Augenblick konzentriert, engagiert und professionell ihren Auftrag, leisten somit einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Sicherheit des deutschen Einsatzkontingentes. Es ist eine Ehre, diese Truppe bei Minusma führen zu dürfen, und ich bin mir sicher, dass wir die zweite Hälfte mit gleicher Qualität absolvieren werden.

Wie viele Männer und Frauen aus der Kompanie sind überhaupt beteiligt?

Insgesamt bin ich im Einsatz für annähernd 150 Soldatinnen und Soldaten verantwortlich, wobei etwa zwei Drittel aus der originären 4. Kompanie stammen. Für alle weiteren Kräfte wurde ich dankenswerterweise durch meine in Rotenburg befindlichen Schwesterkompanien, hier die 1., 2. und 5. Kompanie, unterstützt.

Welche Aufgaben haben Sie konkret zu erfüllen?

Grundsätzlich gibt es für die Kompanie drei Hauptaufträge. Zum einen patrouillieren wir in einem großflächigen Bereich um die Einsatzliegenschaft mithilfe unserer Gefechtsfahrzeuge, um für die Angehörigen des Kontingentes durch unregelmäßige, aber häufige Präsenz im Raum eine dynamische Sicherung außerhalb des Camps zu gewährleisten. Weiterhin stellen wir eine Teileinheit bereit, die bei größeren Operationen von zum Beispiel Aufklärungskräften, insbesondere, wenn diese mehrtägig in weit entfernten Räumen agieren, für die Sicherung dieser Elemente verantwortlich ist. Zu guter Letzt stellen wir die Schnelle Eingreiftruppe des Kontingentes, die 24 Stunden und sieben Tage die Woche innerhalb von maximal 30 Minuten das Camp verlassen können muss, um eigene, in Not geratene Elemente zu unterstützen.

Da werden Assoziationen zur Arbeit einer Feuerwehr wach.

Der Vergleich ist nicht von der Hand zu weisen. Unsere tägliche Arbeit dreht sich hauptsächlich um die Koordinierung der mir unterstellten Teileinheiten für die drei Aufträge und um die Sicherstellung, dass meine Soldatinnen und Soldaten alle Rahmenbedingungen vorfinden, um ihre Aufgaben bestens zu erfüllen.

Trotzdem dürften die klimatischen Bedingungen schon eine Herausforderung sein, oder?

Das stimmt. Die derzeitigen Höchsttemperaturen von bis zu 47 Grad im Schatten führen doch zu einer hohen Belastung von Mensch und Material. Einmal auf einer Patrouille hat das Fahrzeugthermometer in der Wüste eine Außentemperatur von 63 Grad angezeigt. Und bei voller Kampfmontur sind Trinkmengen der Soldatinnen und Soldaten von acht bis zwölf Liter am Tag keine Seltenheit.

Als Zeichen der Patenschaft zur Gemeinde Sottrum haben Sie auch ein Ortsschild mitgenommen. Wie kam es dazu?

In meinen Erinnerungen ist es eine alte, gewohnte und aus meiner Sicht auch schöne und angebrachte Tradition, dass Verbände und Einheiten der Bundeswehr, die in Auslandseinsätze geschickt werden, als Zeichen der Verbundenheit Ortsschilder der zugehörigen Patengemeinden in die Einsätze mitnehmen. In diesem Sinne führte schon im Jahr 2021 eine Teileinheit der 4. Kompanie das Sottrumer Ortsschild mit in den Einsatz nach Afghanistan. Folgerichtig hat das gleiche Schild auch den Weg nach Mali gefunden.

An welcher Stelle hat es jetzt seinen Platz gefunden?

Es hängt an einem Betonpfeiler direkt am Eingang des Arbeitsbereiches der Kompanieführungsgruppe. Somit läuft jede Person, die zu uns in die Kompanieführungsgruppe muss beziehungsweise den Bereich wieder verlässt an dem Schild vorbei.

Welchen Stellenwert hat es für Ihre Soldatinnen und Soldaten?

Einen hohen, da sie sich gerne mit der Patengemeinde identifizieren und jeder beim Passieren des Schildes an die Heimat erinnert wird. Zeitgleich ist dies ein wichtiges Zeichen, dass auch unsere Familien, Freunde, Verwandte und Bekannte an uns denken.

Lassen Sie uns doch mal an Ihren persönlichen Eindrücken vom Einsatzgebiet teilhaben.

Es ist schon erstaunlich, aber auch zum Teil erschreckend, unter welchen Bedingungen die Menschen hier vor Ort leben. Ein Land, das dreimal so groß ist wie Deutschland, das eine Geburtenrate von durchschnittlich über fünf Kindern hat, das aber auch gleichzeitig zu den ärmsten Ländern der Welt zählt, bringt logischerweise enorme Herausforderungen mit sich. Allein die Grundversorgung mit Wasser und Lebensmitteln ist nicht immer möglich; von Strom oder Internet ist dabei noch nicht einmal die Rede. Leider ist das Land auch ein Nährboden von kriminellen Aktivitäten und terroristischen Gruppierungen, welches bei der Größe mit knapp 30 000 Sicherheitskräften, also Soldaten plus Polizisten, nicht annähernd kontrolliert werden kann.

Zusammenfassend also äußerst schwierige Rahmenbedingungen.

Richtig, und dennoch begegnen uns beinahe alle Menschen vor Ort mit großer Freude, winken uns zu und wirken glücklich und zufrieden, wenn wir in den Räumen unsere Patrouillen fahren. Ich für meinen Teil muss aber auf jeden Fall sagen, dass ich persönlich ziemlich demütig werde und ich unsere Lebensumstände in Deutschland in einem anderen Licht betrachte. Bei allen existierenden Herausforderungen muss festgehalten werden, dass es uns in Deutschland wirklich sehr gut geht.

Klopft manchmal auch das Heimweh an?

Ich bin mir sicher, dass es Einsatzkräfte gibt, die sich nach Hause sehnen. Es gibt aber viele Möglichkeiten, sich abzulenken und über Betreuungsmaßnahmen die Laune hochzuhalten. Außerdem sind wir alle durch den Auftrag gut eingebunden, sodass die erste Hälfte des Einsatzes gut und schnell absolviert werden konnte. Und mir ist bisher nicht bekannt, dass wir innerhalb der Kompanie ernsthafte Herausforderungen haben. Wir sind ein Spitzen-Team und unterstützen uns gegenseitig – immer und überall.

Heimkehr bis Mitte Oktober Seit Mitte März ist die 4. Kompanie des Jägerbataillons 91 nach Mali verlegt. Die Verlegung selbst hat sich über zwei Wochen gestreckt, war somit bis Ende des Monats abgeschlossen. Die Soldatinnen und Soldaten sind bei Minusma als mobile Sicherungskräfte im Einsatz. Die aktuelle Planung sieht vor, dass die Kompanie zwischen Ende September und Mitte Oktober wieder zurück in Deutschland sein wird.