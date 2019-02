Hartmut Stauch engagiert sich in der AG Hilfe für Tschernobylkinder

Winkeldorf - Von Matthias Röhrs. Auf der Bank vor der Haustür steht ein Karton. Das passiert oft. In Winkeldorf und umzu wissen die Leute, dass man Hartmut Stauch damit eine Freude machen kann. Oft sind es Klamotten oder Spielzeug, dieses Mal sind es Computerteile. Die wird Stauch auseinandernehmen, die Altmetalle verkauft er. Zugunsten von Kindern in Weißrussland, die in der Nähe von Tschernobyl aufwachsen. Dort, wo sich 1986 die Reaktorkatastrophe abspielte.

Seit 28 Jahren engagiert sich der Winkeldorfer in der Arbeitsgemeinschaft (AG) Hilfe für Tschernobylkinder im Kirchenkreis Rotenburg, organisiert mit ihr Spendentransporte und Ferienaktionen rund um Horstedt. Etwa 30 Mal ist er selbst in die Region gereist: mal mit Spendentransporten, mal, um die durch sein Ehrenamt entstandenen Freundschaften zu pflegen. Oft genug mit ein bisschen Angst, wie er sagt, „aber wir müssen doch den Menschen helfen“, findet er. Nach zehn Tagen im Krisengebiet habe er sich anfangs noch gefühlt „wie eine 100-Watt-Glühbirne“. Aber das mit der Strahlenbelastung sein mit den Jahren besser geworden.

In diesem Jahr gibt es wieder zwei Ferienaktionen. Im Juni kommen vier Kinder aus der Region Gomel im Südosten Weißrusslands nach Rotenburg und Scheeßel, im Juli kommt eine größere Gruppe nach Horstedt und Umgebung. 17 Menschen: fünf Mütter mit je zwei Kindern, ein einzelnes Mädchen sowie eine Dolmetscherin. Die AG und Stauch fahren mit ihnen an die Nordsee zum Wattwandern, zur Tarmstedter Ausstellung, in Freizeitparks - damit die Kinder aus der Krisenregion schöne Erlebnisse haben können. Sie bekommen Spielzeug und Kleidung. Das sei immer eine schöne Aktion, wenn sie sich ihre Klamotten aussuchen, sagt Stauch.

Begonnen hat alles mit einer Annonce in der Rotenburger Kreiszeitung. Damals wie heute wurde nach Gasteltern für sogenannte Tschernobylkinder gesucht. Stauch und seine Frau meldeten sich und bekamen zwei Mädchen zu Besuch. Das war keine schöne Erfahrung. Eines der beiden wollte die ganzen Wochen nichts machen, „nicht einmal duschen“. Die Familie Stauch wollte die Flinte aber nicht gleich ins Korn werfen, gab dem Programm noch eine Chance. Im Jahr darauf klappte es besser mit ihren Schützlingen auf Zeit. Seitdem beherbergen sie in jedem Jahr zwei oder vier Kinder bei sich zuhause in Winkeldorf. Die Arbeit sei schwieriger geworden. Nicht nur, dass die Arbeitsgemeinschaft ein hohes Durchschnittsalter hat („Mit 60 Jahren gehöre ich zu den Jüngsten.“). Aus den Spendenkonvois ist mittlerweile ein einzelner Sattelzug geworden. Das liegt nicht einmal an der Spendenbereitschaft, sondern an den veränderten Einfuhrbedingungen nach Weißrussland.

Stauch schaut sich den Karton genauer an, findet noch eine Lampe. „Das alles auseinander zu bauen, wird noch viel Arbeit“, sagt er nicht unzufrieden. Spenden braucht die Arbeitsgemeinschaft, das Metal lagert er ein, bis es er einen guten Preis dafür bekommt. Dann haben auch die Kinder aus Tschernobyl was davon.