„Repowering“: Neue Windräder an der B75 in Hassendorf

Von: Lars Warnecke

Rotor, Getriebe, Generator und Turm – die Kernstücke der Anlagen haben ausgedient. © -

Sechs kleine Windkraftanlagen drehen seit mehr als 20 Jahren in Hassendorf ihre Runden. Diese sollen durch drei neue Anlagen ersetzt werden. Die Energieernte könnte sich damit weit mehr als verdoppeln.

Hassendorf – Sechs Windmühlen ernten seit mehr als 20 Jahren in Hassendorf an der Bundesstraße 75 Strom. Doch inzwischen sind die Anlagen technisch in einem Alter angekommen, wo der Reparaturaufwand die Energieernte zu übersteigen beginnt. Deshalb sollen die Windräder ersetzt werden. Repowering nennen Fachleute dies – und meinen damit den Austausch älterer und kleinerer Modelle durch größere. Der Cuxhavener Windpark-Entwickler PNE (Pure New Energy) betreibt fünf der sechs Anlagen und ist sich mit den Eigentümern der Flächen einig geworden, die Altanlagen innerhalb der Vorrangfläche zurückzubauen, sagt Alexander Lennemann von PNE auf Anfrage unserer Redaktion. Will heißen: Anstelle der sechs bis zur oberen Flügelspitze 100 Meter hohen Windräder, die aktuell noch auf eine installierte Leistung von insgesamt sieben Megawatt kommen, sollen sich in Zukunft drei neue Anlagen mit einer Höhe von je 200 Metern und einer Gesamtleistung von 18 Megawatt in Hassendorf drehen. „Die größeren Anlagen können wesentlich mehr Strom gewinnen, weil in den höheren Lagen ein gleichmäßigerer und kräftigerer Wind weht als weiter unten“, erläutert der Unternehmenssprecher.

Wann genau die Windräder aufgestellt werden können, lässt er offen. Derzeit würden vor Ort noch die letzten naturschutzfachlichen Untersuchungen laufen, aus denen im Anschluss die entsprechenden Berichte und Maßnahmenkonzepte für den Artenschutz erstellt würden. „Sobald diese Unterlagen vorliegen, werden wir einen Genehmigungsantrag beim Landkreis einreichen.“

Das alte Windrad ist abgebaut, was zurückbleibt, ist das Betonfundament. © Warnecke

Es wäre der Schlusspunkt eines Verfahrens, das 2021 seinen Anfang nahm. Dabei musste zunächst geklärt werden, ob ein Repowering der alten Anlagen am Windstandort überhaupt zulässig ist, da das Vorranggebiet im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) von 2020 nicht erneut als solches ausgewiesen worden war. „Die Zulässigkeit unseres Vorhabens haben wir innerhalb eines sogenannten Vorbescheidverfahrens beim Landkreis angefragt und die rein raumplanungsrechtliche Zulässigkeit dann im November 2022 bestätigt bekommen“, so der PNE-Sprecher. Seitdem würde die Erstellung eines Gutachtens für den Genehmigungsantrag der Neuanlagen auf Hochtouren laufen.

Beim Rückbau kommt ein Kran zum Einsatz. © -

Wer sich in diesen Tagen auf dem Acker an der B 75 umsieht, fallen die massiven Bauteile ins Auge, die dort von einem Kran abgelegt worden sind. Dabei handelt es sich um Komponenten jener beiden Altanlagen, die zuletzt überhaupt nicht mehr funktionstüchtig waren. „Nicht mehr einspeisende Windenergieanlagen, sind, wie auch in der Genehmigung damals festgelegt, wieder abzubauen“, klärt Lennemann auf. Dem vorausgegangen seien umfangreiche Prüfungen, um festzustellen, ob oder in inwiefern ein Weiterbetrieb noch möglich ist. Dafür, das werden aufmerksame Beobachter festgestellt haben, standen die Anlagen zuletzt auch über einen längeren Zeitraum still. „Neben der Leistungsfähigkeit zeigte sich dabei, ob die Anlagen noch den Sicherheitsanforderungen entsprechen“, so der PNE-Sprecher.

Weitere Anlagen in Planung Die aktuelle Gesetzgebung ermöglich es, vor allem die Regelungen für Repowering, in einem bestimmten Abstand um bestehende Windstandorte herum weitere Repowering-Anlagen zu errichten. Davon möchte auch PNE für Hassendorf Gebrauch machen. Unsere Erweiterungsplanung ,Hassendorf II‘ sieht vor, nördlich des alten Vorrangstandortes weitere zwei Windenergieanlagen zu errichten. Diese Planung befindet sich im Vergleich zu Hassendorf Repowering aber noch in einer frühen Planungsphase“, lässt Sprecher Alexander Lennemann wissen.

Mit dem Rückbau der zwei alten Windkrafträder, der auch eine Zerlegung der Teile auf Transportgröße beinhalten würde, sei ihm zufolge am 18. Juli begonnen worden, „wir gehen davon aus, dass alles bis Mitte August erledigt sein wird.“