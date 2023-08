Wilma Treis aus Stuckenborstel verkauft antikes Leinen im eigenen Online-Shop

Von: Lars Warnecke

Vor acht Jahren hat Wilma Treis den Nostalgie-Shop auf Facebook eröffnet – und schon damals fand sie für die Leinen-Stoffe, die sie dort vertreibt, reichlich Abnehmer. © Warnecke

„Jeder Ballen ist einzigartig“, sagt die Stuckenborstelerin Wilma Treis, die mit teilweise mehr als 120 Jahre alten Leinenstoffen handelt.

Stuckenborstel – Oft lagern sie noch in Kellerräumen oder auf Dachböden, verschlossen in Truhen und Kommoden. Die Rede ist von antiken Leinenstoffen. Ob Tisch- Taschen- oder Handtücher, ob Bettlaken oder Kissenbezüge – zu Urgroßmutters Zeiten war der robuste Naturstoff äußerst gefragt, auch als Nachthemd, um ein weiteres Beispiel zu nennen. Bis in die frühen 1940er-Jahre hinein kam kaum ein Haushalt ohne Textilien aus, die nicht aus Leinen gefertigt waren.

Und heute? Heute haben längst synthetische Produkte bei uns Einzug gehalten – im wahrsten Sinne des Wortes von der Stange. Da sollte die aus der Flachspflanze gewonnene Faser, die sich dadurch auszeichnet, extrem robust und reißfest zu sein, eigentlich doch kaum noch eine Rolle spielen. Doch weit gefehlt: Leinen sind unter Nostalgikern längst wieder chic, die Nachfrage nach dem antiken Stoff ist enorm, der sogenannte Vintage-Trend boomt.

Das bekommt auch Wilma Treis aus Stuckenborstel zu spüren – und das in durchaus lukrativer Hinsicht. Gut acht Jahre ist es nämlich her, dass sie auf Facebook einen eigenen Online-Shop eröffnet hat, in dem sie vor allem eines verkauft: eigenhändig zu Ballen zurechtgestutzte Leinen-Meterware. Und die, da schließt sich der Kreis, hat auch sie bei sich eingelagert – allerdings wirken die teilweise bis zu 120 Jahre alten Stoffe auf den Betrachter so, als wären sie gerade erst gefertigt worden.

Es darf ruhig auch mal kreativ sein: Für solche Produkte arbeitet die Stuckenborstelerin mit einer Designerin zusammen. © -

Und das kommt nicht von ungefähr, bereitet sie die Textilien doch wieder auf. „Dazu gibt man sie unter Verwendung eines guten Waschpulvers und mit ein bisschen Fleckensalz einmal in die Kochwäsche – und danach ist wieder alles wie neu“, bringt es die Kleinunternehmerin, die früher 25 Jahre lang als Altenpflegerin tätig war, auf die simple Formel. Und klar: Bügeln müsse sie die gefragten Stoffe anschließend auch noch – nicht etwa mit einem einfachen Bügeleisen, nein, das erledigt mittlerweile eine Maschine. Schließlich türmen sich die verkaufsfertigen Waren, die sie in ihrem Shop anbietet und dort auch auf Bildern ansprechend in Szene zu setzen weiß, bis unter die Decke – da kommt schon ordentlich was zusammen.

Woher sie die Stoffe bezieht? „Die ersten Einkäufe habe ich noch auf Flohmärkten gemacht, später kamen auch Haushaltsauflösungen dazu“, berichtet die Stuckenborstelerin. „Seit etwa drei Jahren haben ich das große Glück, mit zwei Anbietern zusammenarbeiten zu können, die in den 1970er- und 1980er-Jahren geschäftstüchtig waren und noch alte Lagerbestände haben, die ich jetzt nach und nach aufkaufen kann.“

Heute ist Wilma Treis die Geschäftstüchtige. Schon gleich zum Verkaufsstart sei ihr Sortiment, zu dem auch Spitze zählt, „eingeschlagen wie eine Granate“, blickt sie zurück. „Dabei habe ich damals nur ein paar nette Bilder eingestellt – dass die Nachfrage daraufhin so groß sein würde, damit habe ich nicht gerechnet.“ Heute, im achten Jahr, würden dem Online-Laden (bei Facebook zu finden unter dem Namen Nostalgie-Shop) schon mehr als 2 000 Mitglieder folgen. „Die kaufen natürlich nicht alle kontinuierlich bei mir ein, aber immer mal wieder“, erklärt die 67-Jährige. Im Schnitt rund 60 Kunden pro Monat dürften es inzwischen wohl sein, schätzt sie. Dabei gehöre sie im Vergleich noch zu den günstigeren Anbietern der antiken Stoffe: „Für vier Meter berechne ich 30 Euro.“

Das Lager im heimischen Obergeschoss ist gut gefüllt. Von hier aus versendet Treis die bestellte Ware. © -

Und dann sind da ja auch noch so kreative Produkte wie Türschilder, Schürzen, Deko-Kissen, Regenschirme oder sogar Puppen, die aus Leinen genäht werden. Das macht die Stuckenborstelerin nicht selbst, dafür kooperiert sie mit einer Designerin aus Staßfurt (Sachsen-Anhalt), die sie über Facebook kennengelernt hat. „Das Rohmaterial bekommt sie von mir, ich muss ja auch ganz viel wieder aussortieren, was sich nicht lohnt, in den Verkauf zu bringen“, sagt Treis. Solche Accessoires seien es, die auch immer ein bisschen Pep in ihren Shop bringen würden und natürlich auch ihre Abnehmer fänden.

Den Hang zum Nostalgischen, den habe sie schon von Kindesbeinen an, erzählt die 67-Jährige. Und oft genug, wenn sie die alten Textilien in der Hand hält, stelle sie sich die Frage, welche Geschichten diese wohl zu erzählen hätten, wenn sie es denn könnten. „Ich denke dann immer gleich: Wo ist das wohl gewesen, wie haben die Nutzer seinerzeit gelebt?“ Antike Leinen – sie sind nicht nur unverwüstlich, nein, sie regen offenbar auch die Phantasie an. Die von Wilma Treis allemal.