Wildes Blech wird im Rahmen einer Universitätsstudie nach Erfolgsrezept befragt

Von: Ulla Heyne

Mit ungewöhnlichen Auftritten an unterschiedlichsten Orten (hier auf dem Piratenplatz in Hartböhn) hat sich das Wilde Blech einen Ruf erspielt. © Heyne

In den vergangenen Jahren hat sich das Ensemble Wildes Blech mit Heavy-Metal-Coverversionen mit Blechbläsern einen Namen gemacht. Und das über die Region hinaus. Nun wird ihre Anziehungskraft wissenschaftlich erforscht.

Sottrum – Was macht ein Bläser-Ensemble so erfolgreich, dass es auch junge Leute anzieht? Diese Frage stellte unlängst ein Professor der Musikhochschule Freiburg einigen Musikern der Formation „Wildes Blech“. Eigens aus Süddeutschland war Thade Buchborn angereist, um hinter das Erfolgsgeheimnis der Heavy-Metal-Bläser aus Rotenburg, Sottrum und umzu zu kommen.

Sein Interesse hat einen konkreten Grund: Im Rahmen des Forschungsprojekts „Zukunft Land Musik“ sollen je vier Chöre und Musikvereine ein Jahr lang begleitet werden, die sich zukunftsfähig aufstellen und ihre Nachwuchssorgen in den Griff bekommen möchten. Wie das gelingen kann, dazu holen sich der Professor und seine Doktoranden des vom Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung im Rahmen des „Faktor K“ für Kultur im ländlichen Raum gemeinsam mit Kollegen aus Vechta vorab Anregungen von einem knappen Dutzend Leuchtturmprojekten. Und dazu zählt eben auch das Wilde Blech.

Wie die Freiburger auf die norddeutschen Heavy-Metal-Bläser gekommen sind? So ganz genau kann Buchborn das nicht mehr sagen. „Wir haben im Internet nach innovativen Projekten gesucht, die sich entweder verändert haben oder von Anfang an innovativ aufgestellt waren.“ Im Zuge der Recherchen habe man das Internet nach Förderpreisen durchforstet. Vermutlich über den Ehrenamtspreis Engagement stieß man auf die Youtube-Videos, auf das nicht eben herkömmliche Repertoire. Aufgefallen war auch der große Anteil von Jugendlichen sowie Besonderheiten wie eigenes Merchandising.

Thade Buchborn (v.l.), Professor an der Musikhochschule Freiburg, erkundigt sich bei Marina Carstens, Ralf Linders, Ben Faber, Caro Cordes und Ellen Cordes nach dem „Erfolgsrezept“ des Ensembles. © -

Rund eineinhalb Stunden erzählten die Gründer Benjamin Faber und Ralf Linders, wie es seit 2017 von dem ursprünglichen Projekt für Jungbläser eines Posaunenchors zu der heutigen Formation aus der gesamten Region mit Rock- und Metaltiteln und Auftritten von Kirche und Hospiz über Biergärten bis zu Festivalbühnen kommen konnte. Was genau den Reiz der Gruppe ohne feste Vereinsstrukturen ausmacht, darüber konnten auch die anwesenden Musiker, die alle in unterschiedlichen Ensembles unterwegs sind, nur spekulieren. „Neue Wege zu gehen, ist sicherlich eine allgemeine Zeitströmung“, befand Linders. Und konkret? Der „Coolnessfaktor“, die Auftritte auf Rockbühnen statt im Gottesdienst, also „da stehen, wo wir sonst nur heraufgucken“, wie Trompeterin Marina Carstens es formulierte, „das Festival-Shirt, wo der Name der eigenen Band draufsteht?“

Oder das Repertoire mit den vom Komponisten und Dirigenten Faber selbst geschriebenen Songs, die der Formation eine eigene Note und – gerade mit „Meshups“ aus unterschiedlichen Titeln – Alleinstellungsmerkmal und Wiedererkennungswert geben? „Unser Image hat uns sicherlich auch den Weg geebnet“, stellte Faber fest. Ein „Hauskomponist“ in den eigenen Reihen habe jedoch auch noch andere Vorteile: „Zum einen kann man die Musiker auf dem Spielniveau abholen, wo sie sind“, so der Musikpädagoge, der auch mal vereinfachte Versionen für neue Spieler aus den Bläserklassen der Region schreibt, die den Einstieg erleichtern. Zum anderen sichert dies eine extreme Flexibilität. So wurden auch schon mal Austauschschüler aus Frankreich mit Oboe oder Blockflöte kurzerhand integriert.

Bei allen Meriten kamen jedoch auch die Herausforderungen fürs „Wilde Blech“ auf den Tisch. Das Verhältnis Ü18/U18 habe sich im Zuge von Corona gewandelt. Statt der Hälfte Jugendlicher ist es aktuell noch gerade mal ein Drittel. Und auch das Thema Verbindlichkeit bei Übungsterminen und Auftritten kam aufs Tapet. „Unsere Übungsfrequenz von nur einmal im Monat ist da sicherlich von Vorteil“, mutmaßte Trompeterin Caro Cordes. Dass immer wieder neue Leute „hineinschnuppern“, präge das Miteinander, Cliquenwirtschaft entstehe so gar nicht. „Die interne Stimmung ist extrem gut, neben der Spielfreude haben wir auch bei den Proben enormen Spaß, das menschliche Miteinander stimmt einfach“, so Ellen Cordes, die neben der Organisation auch für die schwarzen und weißen Tasten verantwortlich zeichnet. Von so viel Input im Gepäck des aufgezeichneten Gesprächs, das demnächst im Hinblick auf mögliche „Best Practices“ für andere Ensembles ausgewertet wird, zeigte sich Buchborn sichtlich beeindruckt. Linders brachte den Gedankenaustausch auf eine griffige Formel: „Läuft bei uns!“