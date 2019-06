Wieder Vandalen in Ahausen

+ Die Täter rissen unter anderem ein Verkehrsschild aus dem Boden. Foto: Diercks

Ahausen – Bereits das dritte Wochenende in Folge wurde die vergangenen Tage in Ahausen randaliert. Unbekannte waren erneut im Bereich der Schule und des Heimatvereins tätig. Das Schild auf der Verkehrsinsel zum Verdener Weg wurde trotz Betonfuß herausgerissen und in die benachbarte Schafsweide geworfen. Die Sitzbank vor dem Eingang zum Gelände des Heimatvereins wurde erneut auf den Kopf gestellt. Schwerer dürfte wiegen, dass an der Bushaltestelle der Gullideckel des Regenwasserkanals herausgehoben und in ein Beet geworfen wurde.