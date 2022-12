Wie Stuckenborstel mit den Themen Brettmannhaus und Wassermühle umgeht

Von: Matthias Röhrs

Wird abgerissen und neu aufgebaut: das Brettmannhaus in Stuckenborstel. Im Dorf überlegt man, was man draus macht. Archivfoto: Röhrs © Röhrs

Nach einem in Aussicht gestellten Geldregen hat sich Stuckenborstel an die zwei großen Themen im Dorf gemacht: Den Neubau des Brettmannhauses zum Dorfzentrum und der Sanierung der Wassermühle. Doch die Zeit für ein Konzept ist knapp bemessen.

Stuckenborstel – Fast könnte man meinen, das Dorf Stuckenborstel kann das Geld mit vollen Händen ausgeben. Das ist natürlich nicht direkt der Fall. Wenn aber in den kommenden Jahren mehrere Millionen Euro in die Sanierung der Wassermühle und in den Neubau des Brettmannhauses direkt an der Wieste fließen, haben die Dorfbewohner schon einiges mitzureden.

Nachdem Ende Oktober eine erste Bürgerversammlung zu den beiden Projekten einberufen wurde, trifft man sich seither immer wieder, um sie voranzutreiben. Die Zeit drängt.

Wassermühle und Brettmannhaus sind für Stuckenborstel – und für die Gemeinde Sottrum – zwei ungewöhnliche Großprojekte, die zwar getrennt voneinander zu betrachten, trotzdem aber eng verzahnt sind – allein schon wegen ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. Im Moment konzentriert sich in der Gemeindeverwaltung und im Dorf noch auf das Brettmannhaus, erläutert Lühr Klee. Der Grünen-Ratspolitiker lebt selbst in Stuckenborstel und treibt die Bürgerbeteiligung als Schnittstelle zwischen Dorf und Lokalpolitik voran.

Klar ist, das Brettmannhaus soll ein Dorfmittelpunkt, ein Ort für Versammlungen und Veranstaltungen verschiedener Couleur werden. Äußerlich gibt es relativ strikte Anforderungen, wie es aussehen muss: nämlich dem Originalzustand sehr ähnlich. Es wird lediglich ein bisschen kleiner. Innen können sich die Stuckenborsteler hingegen austoben. Doch die zentrale Frage lautet erst einmal: Was heißt das eigentlich im Detail?

„Wir müssen uns erst einig sein, was wir wollen. Dann können wir uns auch um die Raumaufteilung Gedanken machen“, fasst Klee zusammen. Das Brettmannhaus wird praktisch abgerissen und neu wieder aufgebaut. Dafür gibt es eine halbe Million Euro von der Europäischen Union als Förderung. Ideen für die zukünftige Nutzung gibt es einige – mal mehr, mal weniger umsetzbar. Eine Werkstatt im Obergeschoss gehört zum Beispiel genauso zu den Gedankenspielen wie ein Büro für die Stuckenborsteler Vereine. Auch ein kleiner Sitzungsraum kann entstehen. Fest steht eigentlich nur, dass unten ein großer Veranstaltungsraum entsteht. Ob der aber zum Beispiel eine einen Tresen oder ob es eine große Küche geben wird, bleibt in den kommenden Wochen noch offen.

Drei ähnliche Gebäude haben sich Delegationen von interessierten Stuckenborstelern in den vergangenen Wochen angesehen, um sich inspirieren zu lassen: das Küsterhaus in Daverden, das Heimathaus in Posthausen und zuletzt das Mehrgenerationenhaus in Waffensen. Während bei diesen Ausfahrten die Resonanz noch recht gut gewesen sei, wünscht sich Lühr Klee bei den Treffen in Stuckenborstel hingegen eine höhere. Rund 30 Personen seien jeweils dabei – „das könnte besser sein“, sagt er. Für den heutigen Mittwoch ist die nächste Bürgerversammlung anberaumt (19 Uhr, Landhaus Hüdelkamp) – der nächste Schritt.

Im Januar soll das Nutzungskonzept fertig sein. Die Gemeinde Sottrum will schnell einen Bauantrag für das Brettmannhaus stellen, denn es muss bis Juni 2024 fertig gebaut und abgerechnet sein, damit die Fördersumme fließt. Die Wassermühle wird in den Planungen bereits „mitgedacht“, so Klee. Sie werde „der Magnet“ sein.

Die Gemeinde bekommt bis zu 1,375 Millionen Euro vom Bund für deren Sanierung, muss dafür aber auch zusammen mit den Stuckenborstelern ein Museumskonzept auf die Beine stellen und umsetzen, das sich deutschlandweit messen lässt. Zwar ist hier die Deadline erst Ende 2025, dennoch ist das Projekt mindestens genauso ambitioniert. Zeit zum Verschnaufen gibt es in Stuckenborstel daher nicht. Planungsbeginn für das Museum: unmittelbar nach dem Brettmannhaus-Konzept.