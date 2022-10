Wie ein Verein mit Alpakas Berührungsängste abbauen will

Von: Antje Holsten-Körner

Die Gäste profitieren von der Neugier der Alpakas. © Holsten-Körner

Vertrauen zwischen Mensch und Tier möchte der Verein „Tierisch gute Zeit“ aus Stuckenborstel fördern. Auf dem Hof gibt es nicht nur Alpakas.

Stuckenborstel – Große dunkle Kulleraugen, flauschige Wolle und ein treuer Blick. Bei Alpakas bekommen viele sofort leuchtende Augen. Gleich drei der ursprünglich aus den südamerikanischen Anden stammenden Paarhufer sind im Stuckenborsteler Eichenweg zu Hause. Sie gehören zum gemeinnützigen Verein „Tierisch gute Zeit“, der Menschen jeden Alters, mit und ohne Handicap schöne Momente ermöglichen möchte.

„Die Alpakas wurden uns von der Paulastiftung zur Verfügung gestellt“, erklärt Vorsitzende Iris Küsel, die mit der Gründung des Vereins im vergangenen Jahr einen großen Wunsch in die Tat umsetzte. „Ich sehe immer wieder, was Tiere bewirken können“, sagt sie zu ihrer Motivation. Durch Alpakas, Meerschweinchen und Co. werde, Vertrauen, Umgang mit anderen Lebewesen, Sozialverhalten und Rücksichtnahme vermittelt wie Küsel weiter ausführt.

In den Jahren 2018 bis 2020 absolvierte die Ergotherapeutin, die seit acht Jahren in Stuckenborstel zu Hause ist, eine Zusatzausbildung für tiergestützte Intervention. Als eine Freundin sie informierte, dass die Paulastiftung, die unter dem Dach der Hamburger Haspa-Stiftung agiert, Start-ups unterstützt, ergriff die 49-Jährige die sich ergebende Chance. Besser hätten die Voraussetzungen kaum sein können, denn an den Hof der Familie Küsel grenzt ein großes Areal, für das der Verein einen Nutzungsvertrag abschließen konnte. „Es waren Erdarbeiten notwendig, um das Gelände plan zu bekommen“, berichtet Kassenwart Heino Küsel, der mit Jürgen Fey (Vizevorsitzender) und Kerstin Fey, die sich um den Schriftverkehr kümmert, ebenfalls zum Vorstand gehört. Außerdem wurde die überdimensionale Brombeerhecke entfernt, ein Zaun gezogen und ein Grillplatz angelegt.

Neben viel Eigenleistung der inzwischen 15 Vereinsmitglieder gab es zahlreiche Unterstützer, die mit Sachspenden halfen oder selbst anpackten. Eine Finanzspritze von der Paulastiftung ermöglichte den Bau eines dreigeteilten Holzhauses, in dem ein begehbarer Meerschweinchen-Stall, ein Raum, der als Begegnungsstätte für Mensch und Tier genutzt werden kann, und eine Komposttoilette untergebracht sind. „Bei den Meerschweinchen ist heile Welt“, freut sich Iris Küsel über das Gehege, das in etwas über einem Meter Höhe gebaut wurde, und über einen Außenauslauf verfügt. „So kann den Meerschweinchen fast auf Augenhöhe begegnet werden“, hebt sie hervor.

Die Meerschweinchen lassen sich füttern, können sich aber auch zurückziehen. © Holsten-Körner, Antje

Viel Wert legt sie darauf, dass die Tiere freiwillig zu den Besuchern kommen. So haben die Meerschweinchen durch die Holzhütten im hinteren Teil des Geheges immer die Möglichkeit, schnell Schutz zu suchen. „Für viele unserer Gäste ist es ein tolles Gefühl, die Tiere mit Futter versorgen zu dürfen, denn oftmals werden sie selbst in ihren Einrichtungen versorgt“, weiß Iris Küsel, die eine 40-Prozent-Stelle in den Rotenburger Werken ausübt. „Besonders im Corona-Lockdown waren wir oft mit Bewohnern hier, denn es gab zu der Zeit nur sehr wenige Möglichkeiten“, so Küsel.

Iris Küsel, Vorsitzende des Vereins „Tierisch gute Zeit“, mit Hündin Stella. © Holsten-Körner, Antje

Zu Gast sind auch immer wieder andere Einrichtungen. Für die Betreuung sind die begleitenden Mitarbeiter zuständig. Für jeden Besucher erbittet der Verein von der jeweiligen Einrichtung eine Kostenpauschale für Kaffee und Kuchen in Höhe von fünf Euro. „Manche unserer Gäste kommen vom Bauernhof und können durch den Kontakt zu unseren Tieren an ihre eigene Kindheit anknüpfen“, weiß Iris Küsel. Auf Wunsch kann auch die Besuchszeit – wie zu einer Geburtstagsfeier – und natürlich der Spendenbetrag individuell gestaltet werden.

Auf die Neugier der Tiere setzt sie auch bei den Alpaka-Jungs Paul, Ingo und Uli, die nach der Paula Stiftung sowie den Stiftern Inge Wolfinger und Ulrich Peter benannt wurden. Derzeit wird noch mit den Tieren regelmäßig geübt, damit sie eines Tages wie selbstverständlich am Halfter gehen. Zum Hof gehören außerdem Hühner und Gänse, die sich mal mehr oder mal weniger gerne anfassen lassen. Aber niemand braucht enttäuscht nach Hause zu gehen, weil er nicht genügend Streicheleinheiten verteilen konnte. „Wir haben mit unserer Berner Sennenhündin Stella, die sich unwahrscheinlich gerne liebkosen lässt, unseren Kuscheljoker“, sagt Iris Küsel schmunzelnd.

Zusätzlich bietet Iris Küsel mit „Das Tier bei dir“ ein niederschwelliges Angebot, das sich beispielsweise an psychisch Kranke wendet. Für die Zukunft haben die Stuckenborstelerin und die anderen Vereinsmitglieder viele Ideen, um Menschen im geschützten Raum eine schöne Zeit zu ermöglichen. Dazu gehört die Ausrichtung eines Sommercamps genauso wie der Kontakt zum Kinderhospiz. „Falls jemand gelagert werden muss, steht ein Liegesack zur Verfügung“, betont sie. Großen Rückhalt bietet ihr auch die eigene Familie, die sich ebenfalls im Verein engagiert. So hat der 13-jährige Sohn Anton bereits den Alpaka-Sachkundeschein erworben.

Kontakt Kontakt zum Verein ist über die Internetseite www.tierisch-gute-zeit-e-v.de möglich. Durch die Gemeinnützigkeit können Spenden steuerlich abgesetzt werden.

